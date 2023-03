Instagram Such-Verlauf löschen – so geht man vor – Manchmal gibt es gute Gründe einen Suchverlauf löschen zu wollen. Das kann unterschiedliche Gründe haben und ganz allgemein dient es natürlich dem Schutz der eigenen Daten. So schreibt ein Nutzer dazu beispielsweise bei GOfeminin:

Hallo Leute, ich bin neu hier und starte direkt mal eine Diskussion

Für die jenigen die an Instagram interessiert sind oder es vllt sogar selber besitzen.

Bei Instagram gibt es diesen Suchverlauf wo man Leute oder hashtags suchen kann. Den lösche ich regelmäßig warum fragt mich was leichteres einfach um es übersichtlicher zu machen.

Im normalen Internetbrowser funktioniert das meist auch sehr einfach. Etwas versteckter sind diese Funktionen bei vielen sozialen Netzwerken, unter anderem auch bei dem Foto- und Videoportal Instagram. Dieses Netzwerk erlaubt es Nutzern zum Beispiel Fotos und Videos mit allen Freunden, auf Instagram Follower genannt, zu teilen. So kann man über ein Foto von schönen Erlebnissen wie Urlaub, Konzerte oder Partys berichten.

Die Option für das Löschen des Suchverlaufs ist auf Instagram aber ziemlich versteckt. Sie müssen dafür zunächst auf Ihr Profil gehen. Oben rechts in der Ecke finden Sie drei Punkte. Diese Punkte bringen Sie zu den Optionen. Nun müssen Sie bis ganz nach unten Scrollen. Erst ganz unten, über Konto hinzufügen und Abmelden, gibt es dann den gewünschten Menüpunkt. Mit einem Klick auf die Option “Suchverlauf löschen” ist das ganze aber auch schon erledigt.

Instagram Suchverlauf wieder herstellen

Man sollte bei der Löschung vorsichtig sein, denn der Suchverlauf lässt sich aktuell nicht wieder herstellen. Instagram hat für andere Elemente die Funktion eingeführt, gelöschte Daten wieder herzustellen (zumindest wenn es noch nicht zu lange zurück liegt) aber beim Suchverlauf gibt es diese Funktion bisher noch nicht. Die Daten sind also weg. Die gute Nachricht: auch Dritte können die Suchabfragen bei Instagram so nicht wieder herstellen. Ist dieser Verlauf gelöscht, gibt es also keinen Zugriff mehr auf diese Informationen.

Video: Instagram Suchverlauf löschen

Weitere Artikel rund um Instagram