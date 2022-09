Das Netflix-Konto online kündigen – Bei Netflix gab es in den letzten Jahren viele Änderungen und diese betrafen oft auch den Preis. Nutzer sind daher oft unzufrieden mit den neuen Konditionen und wollen ihren Account löschen und zukünftig eventuell höhere Kosten nicht mehr bezahlen zu müssen. Wie das geht und was man dabei beachten sollte, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Das Netflix-Konto online kündigen

Sie können Ihr Konto bei Netflix auch online verwalten. Dort haben Kunden die Möglichkeit Ihr Konto zu löschen oder den Tarif zu ändern. Beim Löschen des Kontos kann man das Streaming von Filmen und Serien noch bis zum neuen Abrechnungsraum nutzen. Hier können Sie nachlesen, wie Sie die verschiedenen Änderungen online vornehmen können. Es reicht dabei nicht die App zu löschen. Netflix schreibt selbst dazu:

Hinweis:

Dies sind die einzigen Methoden, um Ihr Konto zu kündigen und Ihre Mitgliedschaft zu beenden. Das Ausloggen aus Ihrem Konto oder das Löschen der Netflix-App führt nicht zur Kündigung Ihres Kontos.

Gehen Sie dafür zunächst auf die Internetseite von Netflix. Dort können Sie sich mit Ihrer E-Mail Adresse und Ihrem Passwort anmelden. Sie können auch den Login über Facebook nutzen, wenn Ihr Netflix-Konto mit Ihrem Facebook-Konto verbunden ist. Suchen Sie nun den Punkt „Mein Konto“. Sie sollten diesen Menüpunkt bei Ihrem Namen und den dazugehörigen Optionen finden. Wenn Sie „Mein Konto“ auswählen, können Sie Ihre Kontodetails überprüfen. Sie sehen dort zum Beispiel Ihre E-Mail Adresse und Ihre Zahlungsmethode. Außerdem stehen dort die beiden Felder „Streaming“ und „DVD“. Bei beiden Diensten gibt es jeweils die Option den Tarif zu löschen oder den Tarif zu ändern. Sie können nun entscheiden, ob Sie Netflix gar nicht mehr nutzen wollen, oder ob Sie nur eine billigere Variante wählen wollen. je nach dem was Sie möchten, wählen Sie die entsprechende Option im Menü aus. Bei DVD können Sie zum Beispiel ändern, wie viele DVDs und welche Art von DVDs Sie erhalten wollen.

Achten sie bei einer Löschung des Kontos darauf, dass Sie eine Bestätigungsmail bekommen haben. Außerdem müssen Sie die DVDs, die Sie eventuell noch haben, bis zu einer bestimmten Frist zurückschicken. Sonst bekommen Sie eine Zusatzgebühr berechnet.

Wenn man diese Tarife löscht, ist leider nicht das gesamte Konto gelöscht. Das geht auch nicht. Denn Netflix speichert die Daten bis zu einem Jahr. man kann sich also innerhalb eines Jahres nach der Kündigung wieder mit den alten Zugangsdaten anmelden. Wenn man sein Konto wirklich löschen wollte, ist es ärgerlich, dass Netflix die Daten noch ein Jahr behält. Möchte man jedoch das Konto nur für eine bestimmte Zeit löschen, um in diesem Zeitraum keine Gebühren zahlen zu müssen, ist dieses Vorgehen von Netflix sehr hilfreich. Schließlich muss man dann sein Konto nicht wieder komplett neu anlegen.

