Versteckte Ordner in Windows 11 und Windows 10 finden und anzeigen lassen

Versteckte Ordner in Windows 10 finden und anzeigen lassen – Windows ist mit der Fähigkeit ausgestattet, dass ich Ordner und Dateien verstecken lassen. Meist verwendet Windows diese Funktion für Systemdateien und Daten von Programmen, an die die Kunden nicht dran kommen sollten. Doch manchmal braucht man ein solches verstecktes Programm doch. Ein Beispiel dafür ist die Vorlagendatenbank Normal.dot(m) von Microsoft Word, die Ihr per Backup mit auf einen neuen Computer nehmen könnt. Wir zeigen Ihnen nun, wie Sie bei Windows 11 und Windows 10 an diese versteckten Ordner und Dateien gelangen können.

Versteckte Ordner anzeigen lassen

Öffnen Sie zunächst die Ordneroptionen. Das funktioniert ganz einfach, indem man im Windows Explorer einen beliebigen Ordner öffnet. Danach klicken Sie in der Menüleiste auf „Ansicht“ und ganz rechts finden Sie dann das Feld „Optionen“. Nun befinden Sie sich im Menü „Ordneroptionen“. Dort lassen sich alle Anzeigeeinstellungen des Explorers bearbeiten. Wechseln Sie nun auf die Registerkarte „Ansicht“. Nun wählen Sie den Bereich „erweiterte Optionen“ aus. Dort klicken Sie im Menü auf „versteckte Dateien und Ordner“. Jetzt können Sie auswählen, dass sie ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke angezeigt bekommen. Übernehmen Sie diese Änderung mit „Ok“.

Microsoft schreibt in der Kurzform selbst dazu (für Windows 10):

Geben Sie im Suchfeld auf der Taskleiste Ordner ein und wählen Sie dann in den Suchergebnissen Ausgeblendete Dateien und Ordner anzeigen aus. Wählen Sie unter Erweiterte Einstellungen Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen und dann OK aus.

Unter Windows 11 geht es noch einfacher:

Öffnen Sie den Datei-Explorer über die Taskleiste. Wählen Sie Ansicht > Zeigen > Ausgeblendete Elemente.

Für Windows 7 und 8.1 ist die Vorgehensweise teilweise anders.

Nun finden Sie im Explorer auch die Ordner, die Windows zuvor vor Ihnen versteckt hat. Man erkennt diese Ordner daran, dass sie etwas heller und blasser sind als die anderen Ordner. Nun können die neu freigegeben Ordner ganz normal bearbeitet, verschoben, kopiert und gelöscht werden. Doch seinen Sie vorsichtig dabei, was Sie mit diesen Ordner machen. Einige Ordner enthalten wichtige Updates, die benötigt werden, damit Windows funktioniert. Wenn Sie hier etwas Falsches löschen, dann müssen Sie womöglich Windows 10 wiederherstellen und neu installieren. Es hat schon einen Grund, warum Windows diese Ordner nicht direkt sichtbar lässt.

Ordner selber verstecken

Doch was Windows kann, können Sie in diesem Fall auch. Sie können natürlich auch selber Ordner im Explorer verstecken. Klicken Sie dafür die Datei, die sie verstecken wollen, im Explorer mit der rechten Maustaste an. Im Kontextmenü wählen Sie dann „Eigenschaften“ aus. Nun öffnet sich ein neues Dialogfeld. Setzten Sie dort einen haken beim Menüpunkt „versteckt“. Die Einstellung bestätigen Sie dann danach mit „Ok“. Denken Sie daran, dass die Datei nur dann nicht im Explorer zu sehen ist, wenn versteckte Dateien auch verborgen werden. Sonst ist die Datei lediglich blasser im Menü.

