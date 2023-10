Schon gewusst? Dafür steht das S beim Samsung Galaxy S21, S22, Galaxy S23 und den anderen S-Modellen

Dafür steht das S beim Samsung Galaxy S10, S20, S21 und den anderen S-Modellen – Mit dem S21 hat Samsung dieses Jahr wieder ein neues Smartphone zu seiner bekannten S-Serie hinzugefügt (bzw. gleich 3 neue Modelle). Damit steht der Smartphonehersteller wieder im Mittelpunkt auf dem Markt. Doch wofür steht das S im Namen dieser Serie überhaupt?

Die Namen der Smartphones von Samsung sind alle ähnlich aufgebaut. Zum einen ist da das Samsung Galaxy am Anfang des Namens. Dann kommt ein Buchstabe, der ausdrückt aus welcher Serie das Smartphone stammt. Als letztes kommt dann noch eine Zahl, die für das Modell innerhalb der Serie steht. So haben die einzelnen Geräteklassen, die sich in Leistung und Größe des Displays unterscheiden, auch unterschiedliche Buchstaben im Namen. Dabei handelt es sich um einen Teil der PR-Strategie von Samsung.

Samsung verfügt aktuell über vier verschiedene Geräteklassen. Von Einsteiger-Modellen bis Phablets ist alles dabei.

Dafür stehen die Buchstaben der Samsung Smartphones

Die Einsteigermodelle von Samsung kennzeichnen sich durch ein J im Namen. Der Namen dieser J-Reihe soll laut Samsung für “Joy” stehen, was auf Deutsch Freude bedeutet (mittlerweile nutzt Samsung diese Serie nicht mehr). Die Mittelklasse-Geräte von Samsung gehören in die A-Reihe. Dieser Name steht für ExtrA.

Die bekanntesten Smartphones von Samsung stammen aus der S-Reihe. Hier steht der Buchstabe für “Super Smart”. Die höchste Produktreihe von Samsung ist die Note-Reihe. Hier ist Samsung von seiner bisherigen Strategie abgewichen und hat nicht nur einen einzelnen Buchstaben genutzt. In die Note-Reihe gehören sehr große Smartphones, auch Phablets genannt.

Mittlerweile gibt es in dem Bereich noch eine Neuerung, denn Samsung setzt auch auf den Namenzusatz FE. Dies steht für Fan Edition und damit für Modelle, die auf Features setzen, die sich die Fans wünschen. Samsung schreibt dazu:

„Wir sind im stetigen Austausch mit unseren Kunden und legen viel Wert auf ihr Feedback“, sagt Mario Winter, Senior Director Marketing IT & Mobile Communication. „Wir haben unsere Fans gefragt ‚Was gefällt euch an der S20-Serie besonders?‘, ‚Welche Funktionen nutzt ihr am häufigsten?‘ oder ‚Was wünscht ihr euch von einem neuen Smartphone?‘ und ihre Antworten genutzt, um das Galaxy S20 FE zu entwickeln. Mit dem neusten Mitglied unserer Galaxy S20-Serie wollen wir unseren Kunden zu einem attraktiven Preis die Möglichkeit bieten, mit ihrem Smartphone das zu tun, was sie lieben.“

In der Vergangenheit hatte Samsung dann noch andere Reihen, die jedoch nicht mehr aktuell sind und daher nicht mehr mit neuen Handys ergänzt werden. Hier gab es die Reihen Y-, M-, W- und R. Diese Abkürzungen standen für Young, Magical, Wonder und Royal.

Seit einigen Jahren gibt es dazu eine weitere Geräte-Klasse: die Samsung Galaxy Z Modelle. Unter dieser Bezeichnung hat Samsung alle Smartphones zusammengefasst, die sich falten bzw. klappen lassen und damit einen flexiblen Bildschirm haben. Das sind in erster Linie die Topmodelle der Galaxy Z Fold Serie, die sich zu einem Tablet aufklappen lassen und die Galaxy Z Flip Smartphones, die etwas kleiner sind.

Das S wird wohl auch weiter die Premium-Modelle begleiten

Die Samsung S-Modelle sind die Zugpferde bei Samsung und daher kann man davon ausgehen, dass das Unternehmen beim Namen keine großen Experimente machen wird. Die letzte Neuerung war das Zusatz Ultra für die absoluten Premium-Modelle. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass es auch wieder ein Samsung Galaxy S25 und ein Samsung Galaxy S24 geben wird.

Die aktuellen Smartphones bei Samsung

Modellreihe Modellname Jahr der Veröffentlichung Galaxy S Galaxy S23 2023 Galaxy S Galaxy S22 2022 Galaxy S Galaxy S21 2021 Galaxy Z Galaxy Z Fold5 2023 Galaxy Z Galaxy Z Flip5 2023 Galaxy Z Galaxy Z Fold3 2021 Galaxy Z Galaxy Z Flip3 2021 Galaxy A Galaxy A54 5G 2023 Galaxy A Galaxy A34 5G 2023 Galaxy A Galaxy A14 2023 Galaxy A Galaxy A04s 2023 Galaxy A Galaxy A53 5G 2022 Galaxy A Galaxy A33 5G 2022 Galaxy A Galaxy A13 2022 Galaxy A Galaxy A03s 2022

