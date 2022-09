Tethering und WLAN: So nutzt man das Handy als Hotspot für andere Geräte – Tethering ist Englisch und bedeutet in etwa Anbinden. Mit Tethering haben Smartphonebesitzer die Möglichkeit ihr Handy als Modem für andere Geräte wie zum Beispiel ein Tablet oder einen Laptop zu nutzen. So kann man über die mobilen Daten des Handys mit anderen Geräten ins Internet. Dafür benötigt man dann keinen zweiten Vertrag, keinen Surfstick und keine Hotspotflat. Außerdem kann man damit die Leistungen des Handyvertrags ausreizen, wenn man sein Datenvolumen sonst eigentlich nicht auf brauchen würde. Wie das funktioniert und was man dabei beachten sollte, ist in diesem Artikel zusammen gestellt.

So verbindet man das Handy mit einem anderen Gerät

Man hat drei Möglichkeiten sein Handy mit anderen Geräten zu verbinden und damit die Internetverbindung des Smartphones anderweitig mit zu nutzen. Zum einen kann man ein USB-Kabel nutzen. Dies ist jedoch etwas umständlich, da man immer das USB-Kabel bei sich haben muss. Es funktioniert jedoch ganz ohne zusätzliche Hardware entweder über Bluetooth oder WLAN. Am einfachsten ist die Verbindung über WLAN. Hierbei dient das Handy als mobiler Hotspot, mit dem sich andere Geräte verbinden können. So funktioniert die Aktivierung von Tethering, damit das Handy als Hotspot genutzt werden kann:

Im Smartphone den Punkt Einstellungen wählen. Irgendwo unter Netzverbindungen oder Ähnlichem: Name und Passwort für den Hotspot festlegen. Den mobilen Hotspot einschalten. WLAN des Notebooks aktivieren. Das Notebook mit dem WLAN-Hotspot verbinden und Passwort eingeben.

Je nach Hersteller und Modell können diese Schritte jedoch etwas unterschiedlich ablaufen. Bei Android-Geräten sind die entsprechenden Menüpunkte zum Beispiel relativ versteckt im Menü.

Bei den iPhone Modellen sehen die Schritte wie folgt aus:

Die „Einstellungen“ öffnen. Den Menüpunkt „Persönlicher Hotspot“ auswählen. Ein WLAN-Passwort festlegen. Den Schieberegler nach rechts schieben und so den Hotspot aktivieren. WLAN am gewünschten Gerät aktivieren und den Name des eigenen iPhones suchen. Verbindung herstellen und das zuvor festgelegte Passwort eingeben.

Bei den Smartphones, die mit Android arbeiten, ist dies jedoch nicht so einheitlich. Hier heißen die Menüpunkte je nach Hersteller unterschiedlich. Man sollte also auch immer nach Menüpunkten Ausschau halten, die so ähnlich klingen wie die beschriebenen. Die Anleitung für ein Android-Gerät könnte so lauten:

Den Menüpunkt „Einstellungen“ öffnen. Dort auf „Mehr“ klicken. Anschließend den Menüpunkt „Anbindung & mobiler Hotspot“ auswählen. Auf „Hotspot-Einstellungen“ klicken. Unter „Hotspot konfigurieren“ den Netzwerkname und das Passwort festlegen. Zurück zum Menüpunkt „Anbindung & mobiler Hotspot“. Den Schieberegler unter „Mobiler Hotspot“ nach rechts setzen, um den Hotspot zu aktivieren.

Bei einigen Modellen haben wir nochmal konkret beschrieben, wie man das Tethering aktiviert, einfach über unsere Suchfunktion nach Gerätename und Hotspot oder Tethering suchen.

HINWEIS: Tethering funktioniert natürlich nur, wenn das Hotspot Gerät selbst eine aktive Internetverbindung hat. Sollten damit Probleme auftreten, haben wir hier passende Artikel zusammengestellt: Kein Handy-Netz | Kein Handy Internet

Tipps beim Nutzen von Tethering

Für den Laptop oder das Tablet macht es keinen Unterschied, ob es sich in einem herkömmlichen WLAN-Netzwerk oder einem Hotspot von einem Handy befindet. Es kann also sein, dass das Tablet oder der Laptop beginnt, große Software Updates aus dem Internet herunter zu laden. Das kostet ganz schön Datenvolumen, sodass das inklusive Datenvolumen des Handyvertrags in kürzester Zeit aufgebraucht sein könnte. Man sollte dem Gerät also zu verstehen geben, dass er keine automatischen Updates herunterladen soll. Entweder deaktiviert man dafür die Updates. Dieser Weg ist jedoch recht aufwändig. Man kann die Verbindung über den Hotspot jedoch auch als getaktete Verbindung kennzeichnen, sodass das Gerät weiß, dass es eigentlich eine Verbindung über mobile Daten ist. Updates werden dann erst heruntergeladen, wenn eine Verbindung zu einem richtigen WLAN-Netzwerk besteht. Bei Geräten von Windows kann man diese getaktete Verbindung durch die folgenden Schritte einstellen:

Auf das WLAN-Symbol klicken. Den Menüpunkt „Netzwerk- und Interneteinstellungen“ auswählen. Auf „Verbindungseingenschaften ändern“ klicken. Über den Schieberegler als „getaktete Verbindung“ festlegen.

Laptops und Tablets brauchen einiges mehr an Datenvolumen als Smartphones. es ist ärgerlich, wenn daher das Datenvolumen schnell aufgebraucht ist und die Geschwindigkeit der Internetverbindung gedrosselt wird. Noch ärgerlicher ist es allerdings, wenn der Handytarif mit einer sogenannten Datenautomatik arbeitet. Bei dieser Datenautomatik wird neues Datenvolumen nachgebucht, wenn das eigentliche im Tarif enthaltene Datenvolumen aufgebraucht ist. Leider ist dieses zusätzliche Datenvolumen deutlich teurer. oft zahlen Kunden für 200 MB zusätzliches Datenvolumen 2 Euro. Bei manchen Anbietern lässt sich diese Datenautomatik aber nicht abschalten. Hier können Kunden also nichts gegen die zusätzlichen Zahlungen tun, wenn das Datenvolumen erst mal aufgebraucht ist. Ist dies bei dem eigenen Tarif der Fall, dann sollte man beim Tethering besonders das Datenvolumen im Auge behalten, damit die Kosten nicht in die Höhe schnellen.

Auch das Datenvolumen sollte dementsprechend groß sein, wenn man sein Handy als Modem nutzen möchte. Hat man lediglich 1 GB Datenvolumen, dann ist dieses ganz schnell knapp und die Geschwindigkeit gedrosselt. Beim Abrufen von Internetseiten über den Laptop wird nämlich mehr Datenvolumen gebraucht, als wenn die selbe Internetseite auf dem Handy geöffnet wird. Die Qualität von Videos ist zum Beispiel auf dem Handy immer verringert und auch die Internetseiten sind komprimierter. Wer also mehrmals die Woche sein Handys als Modem nutzen möchte, sollte schon mindestens zwischen 5 GB und 10 GB Datenvolumen haben.

Ein weitere Punkt den man beachten sollte ist die Akkulaufzeit des Smartphones. Durch die dauerhafte Bereitstellung und Weiterleitung des Internets, wird die Leistung des Akkus ziemlich beansprucht. Man sollte also immer den Akkustand des Smartphones im Blick haben, da der Akku durch die Nutzung als Modem erheblich schneller leer sein wird. Im besten Fall nutzt man die Geräte daher nur als mobilen Hotspot, wenn man sie auch direkt ans Ladegerät anschliessen kann. Wenn das nicht funktioniert, sollte man auf jeden Fall den Ladestand des Akkus im Auge behalten.

Manche Anbieter verbieten auch Tethering mit ihren Handytarifen. Ob dies beim eigenen Tarif der Fall ist, findet man in den Fußnoten heraus. Meist steht dort dann eine Fußnoten zum mobilen Internet „Tethering ist verboten“. Viele Anbieter erlauben Tethering mittlerweile jedoch. Selbst bei der Mitteilung das Tethering verboten ist, nehmen die wenigsten Anbieter eine wirkliche Sperre vor. Es gibt zwar technisch die Möglichkeit Tethering zu unterbinden, doch die wenigstens Anbieter in Deutschland nutzen dies auch. Das Handy lässt sich in den meisten Fällen also doch als Modem konfigurieren. Ein Blick in den Vertrag, die Fußnoten oder die AGB sollte jedoch Aufschluss darüber geben, ob Tethering eigentlich verboten ist.

Wer noch Alttarife mit diesen Einschränkungen hat, sollte eventuell zu einem aktuellen Mobilfunk-Tarif wechseln. Bei modernen Flat finden sich diese Einschränkungen nicht mehr. Es kann auch helfen, eine kostenlose Sim als Zweikarte zu nutzen um bei Bedarf damit Thetering nutzen zu können.

Video: Tethering erklärt

