WLAN Router Trick – Frequenzband mit 2,4GHz oder 5GHz abschalten

WLAN Router – Frequenzband mit 2,4GHz oder 5GHz abschalten – WLAN-Router ermöglichen es uns, dass wir mit mehreren Geräten gleichzeitig im Internet surfen können. Damit das funktioniert, senden Router die Daten über ein Energiefeld aus hochfrequentierten und elektromagnetischen Wellen an das Empfangsgerät. So kommt es, dass man die Daten auf sein Smartphone oder seinen Computer geschickt bekommt. Moderne WLAN-Router arbeiten mit zwei Frequenzbänder. Warum das problematisch sein kann, wird nun erklärt.

Diese Frequenzbänder gibt es bei WLAN-Routern

Router, die mit zwei Frequenzbändern senden, nennt man auch Dualband-Router. Diese Router werden immer häufiger und sind heute nichts besonderes mehr. Ein Router funktioniert, wie eben schon erwähnt, wie ein Energiefeld aus elektromagnetischen Wellen. Die Daten werden über diese Wellen dann vom Router zum Empfänger geschickt. Diese elektromagnetischen Strahlungen kommen auch bei vielen anderen Geräten wie zum Beispiel UKW-Radios oder Mikrowellen zum Einsatz.

Damit es eigentlich nicht zu Störungen zwischen den einzelnen Geräten kommt, haben unterschiedliche Zwecke auch unterschiedliche Frequenzbereiche. Diese Frequenzbereiche werden auch als Frequenzbänder bezeichnet. Ein UKW-Radio zum Beispiel hat den Bereich 87,5 bis 108 Megaherz, während ein WLAN-Router die Frequenzbänder 2,4 Gigahertz (GHz), 5 GHz oder 60 GHz hat. Durch die eingeteilten Bereiche sollen Chaos und Störungen vermieden werden.

Eine Zeit lang hatten Router nur die 2,4-GHz-Bänder. Nach und nach wurden jedoch die 5-GHz-Frequenz immer weiter verbreitet aufgrund der schnelleren Übertragung. Einige Router nutzen die beiden Frequenzbänder auch parallel, wenn viele Daten verschickt werden müssen. So surft man zum Beispiel über das 2,4-GHz-band und nutzt die 5-GHz-Frequenz um einen Film oder ein Video zu streamen.

2,4 Gigahertz kann Probleme bereiten

Wenn der Router beide Frequenzbänder nutzt, dann kann es häufig zu Problemen kommen, da das 2,4-GHz-band auch noch von anderen Geräten genutzt wird. Dazu zählen zum Beispiel schnurlose Telefone, kabellose Computermäuse oder Bluetooth-Kopfhörer. Senden also zu viele Geräte in der Nähe auf dieser Frequenz, dann kann es zu einigen Verbindungsstörungen kommen. Hier wäre es sinnvoll das 2,4-GHz-Band abzuschalten, damit diese Probleme behoben werden. Die Verbindungsgeräte können auch außerhalb des WLAN stattfinden. Es kann also sein, dass Kopfhörer und Smartphone sich nicht mehr verbinden. Der Router hat also einen negativen Einfluss auf die anderen Geräte im Haushalt.

An Funktionalität büßt der Router damit nicht ein, da wahrscheinlich ein nahezu alle Aktivitäten über das 5-GHz-band geleitet werden. Dieses ist nämlich deutlich weniger belastet. Die meisten Daten werden also eh schon über dieses Frequenzband geleitet und das 2,4-GHz-band wird sowieso kaum gebraucht. Außerdem ist das 5-GHz-Band auch noch schneller.

Daher ist es sinnvoll, das 2,4-Gigahertz-Band eventuell abzuschalten. bevor man dies jedoch tut, sollte man überprüfen, ob alle Geräte auch über das 5-GHz-Band verfügen. hat man nämlich noch ältere Geräte, die an das WLAN angeschlossen sind, dann kann es sein, dass diese nur über eine 2,4-GHz-Frequenz verfügen. In dem Fall könnten diese Geräte dann nicht mehr in WLAN, falls man das Frequenzband deaktiviert. Zu solchen Geräten ohne 5-GHz-Frequenz kann zum Beispiel die Playstation 3 oder alte Amazon Kindle zählen.

Beschließt man sich dazu, die problematische Verbindung zu deaktivieren, dann muss man in die Einstellungen des Routers. bei der Fritzbox muss man dann zum Beispiel zu den Menüpunkten „WLAN“ und anschließend „Funknetz“, im Video wird erklärt, wie man das 2,4-GHz-Band deaktiviert bei einer Fritzbox. Bei anderen Router gibt es ähnliche Einstellungen.

5GHz kann ebenfalls zum Problem werden

Einige Modelle unterstützen noch keine 5GHz WLAN und haben dann Probleme, wenn beide Frequenzbereiche im WLAN unter einem Namen angeboten werden. Es kann daher helfen, zu Testen, ob WLAN Probleme verschwinden, wenn man nur das 2,4GHz Netz nutzt. dazu werden die 5Ghz Bereiche erst nach 10 Minuten aktiv. AVM schreibt dazu:

Die FRITZ!Box stellt das WLAN-Funknetz sowohl im 2,4-GHz- als auch im 5-GHz-Frequenzband zur Verfügung. Das 5-GHz-Frequenzband wird allerdings nicht nur von WLAN-Geräten, sondern auch von Radaranlagen (z.B. Flugsicherung, Militär und Wetterdienst) genutzt, sogenannten bevorrechtigten Nutzern. Um diese nicht zu stören, aktiviert die FRITZ!Box nach einem Neustart oder Änderungen der WLAN-Einstellungen zuerst nur das 2,4-GHz-Funknetz. Das 5-GHz-Funknetz aktiviert die FRITZ!Box erst nach einer bis zu 10 Minuten dauernden Prüfung (DFS-Wartezeit).

Wenn es also nach 10 Minuten Probleme mit dem WLAN gibt, kann es daran liegen, dass dann die 5GHz Bereiche aktiviert worden.

Video: Frequenzbänder trennen bei Vodafone Routern

