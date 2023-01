„Okay Google“ bei Handys und Smartphones ausschalten – Die Funktion „OK Google“ ist ein Teil von Google Now. Die Funktion soll es Nutzer ersparen, dass sie ihre Fragen und Suchbegriffe selber eintippen muss. man sagt einfach „OK Google“ und stellt dann seine Frage. Schon teilt die Suchmaschine das Ergebnis mit. Damit man die Funktion nutzen kann, muss sie natürlich immer aktiviert sein und darauf warten, dass sie angesprochen wird. Das geht teilweise sehr zu Lasten der Geschwindigkeit und der Akkukapazität. Besonders wenn man die Funktion selten oder gar nicht nutzt, ist es ärgerlich, wenn sie dennoch dauerhaft das Handy beansprucht. In diesem Fall wäre es sinnvoll, wenn man Ok Google einfach deaktiviert.

HINWEIS: bei neueren Handys und Smartphones gibt es oft einen extra Button für den Google Assistant. In vielen Fällen kann man auch diesen Button anders belegen. Teilweise ist diese Funktion aber auch gesperrt, dann kann man den Button nur abkleben.

So deaktiviert man die Funktion

Die Deaktivierung ist nur über die Google App möglich. Diese muss man natürlich zunächst öffnen. In der App tippt man auf die drei Querstriche oben links in der Ecke. Im Menü, welches nun erscheint, wählt man dann „Einstellungen“ aus. In den Einstellungen nutzt man den Menüpunkt „Sprache“ und findet dort die „OK-Google“-Erkennung. Dort muss man nun die Haupteinstellung deaktivieren. Dafür muss man nur den Schieberegler unter „Über die Google App“ zur Seite nach links wischen. Dieser sollte nun grau werden, was anzeigt, dass die Funktion deaktiviert wurde. Weitere Einstellungen, die dort angezeigt werden, spielen nun keine Rolle mehr. Durch das Deaktivieren der Haupteinstellungen, wurden auch alle anderen Einstellungen zu OK Google deaktiviert.

Hat man mehrere Geräte mit einem Google-Konto verbunden, dann muss man die Funktion dennoch auf jedem Gerät einzeln deaktivieren. Diese Einstellung wird nicht mit dem Konto und damit mit allen anderen Geräten synchronisiert.

Was ist der Google Assistan?

Der Google Assistant ist eine digitale persönliche Assistenten-Software, die von Google entwickelt und veröffentlicht wurde. Es ist Teil der Google-Produktfamilie, die auch Google Home, Google Now und Google Search enthält. Er wurde 2016 erstmals veröffentlicht und ist auf Android-Smartphones, Android-TVs, Google Home und anderen Google-fähigen Geräten verfügbar. Der Google Assistant ist ein Voice-as-a-Service (VaaS) und kann Anfragen verstehen, die auf natürliche Weise gestellt werden. Er verfügt über eine Reihe von Fähigkeiten, die es Benutzern ermöglichen, ihre Aufgaben zu erledigen und mit anderen zu interagieren. Darüber hinaus kann der Google Assistant auch auf Anfragen reagieren und Benutzern Antworten auf ihre Fragen geben. Der Google Assistant hat eine Reihe von Funktionen, die es Benutzern ermöglichen, ihr Gerät zu steuern. Benutzer können den Google Assistant nutzen, um Apps zu starten, Musik abzuspielen, Smart Home Geräte zu steuern und vieles mehr. Darüber hinaus kann der Google Assistant auch benutzerdefinierte Aktionen ausführen, die vom Benutzer erstellt wurden. Der Google Assistant wird ständig verbessert und aktualisiert, um Benutzern eine bessere Erfahrung zu bieten. Er unterstützt auch eine Reihe von Drittanbieter-Diensten, die es Benutzern ermöglichen, Anfragen an den Google Assistant zu stellen, die über die standardmäßige Funktionsweise des Google Assistant hinausgehen.

