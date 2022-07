iPhone XS (max) ohne Vertrag ab 305 Euro im Preisvergleich

iPhone Xs (max) ohne Vertrag im Preisvergleich – Endlich ist es wieder soweit, Apple hat das neue iPhone Xs vorgestellt. Erwartungsgemäß kommt das neue iPhone mit dem neuesten Betriebssystem (iOS 12.0) und einigen coolen Features auf den Markt. Das Apple dafür bekannt ist High-End Smartphones herauszubringen, die preislich ganz oben liegen, ist wohl jedem klar. Das iPhone Xs ist kein Smartphone für die breite Masse. Es wird darauf abgezielt eine “Luxusmarke“ zu verkaufen und so wird das Handy auch mit einem dementsprechend hohen Preis versehen. 1.149€ ist der Preis für die Vorbestellung der “günstigsten“ Variante. Ausgestattet wäre diese mit 64GB Speicherplatz, je mehr Speicherplatz, desto teurer das Endgerät. Apple deckt die Masse an Nutzern ab, die ein Top-Smartphone mit einer absolut hochwertiger Technik haben wollen und sich auch nicht davor scheuen ganz tief in den Geldbeutel zu greifen.

Wer keine 1149€ für das Smartphone bezahlen möchte, sollte etwas Geduld haben. Denn der Preis wird mit einiger Wahrscheinlichkeit nach ein paar Monaten etwas nach unten gehen. Zum Vergleich und zur besseren Erklärung nehmen wir uns das iPhone X als Beispiel. Der Einstiegspreis dieses Gerätes war mit 1149€ genauso teuer wie der Einstiegspreis des iPhone Xs. Nach 6 Monaten konnte man das Smartphone unter anderem bei Amazon schon für 100€ unter dem Einstiegspreis erhalten. Wer also Schnäppchen machen will, sollte Geduld haben und die Augen nach Angeboten offen halten.

Allerdings variieren die Preise nicht wirklich und man sollte ein wachsames Auge auf Angebote und Schnäppchen halten. Erfahrungsgemäß gehen die Preise der iPhones immer etwas nach unten, wenn ein neues Smartphone von Apple vorgestellt wird.

TIPP: Die iPhone Modelle können ihre Stärken vor allem dann ausspielen, wenn sie eine gute Internet Verbindung haben. Man sollte daher auch schnelle Tarife und viel Datenvolumen achten. Wir empfehlen Flatrates mit 10 GB Volumen oder gleich 20 GB Allnet Flat. Auch unbegrenztes Datenvolumen kann in Verbindung mit den iPhone XS sinnvoll sein. Rein technisch funktionieren die Modelle natürlich aber auch mit einer einfachen Prepaid Freikarte oder mit Prepaid Tarifen.

iPhone Xs ohne Vertrag im Preisvergleich

Das iPhone XS ist mittlerweile offiziell bei Apple nicht mehr zu bekommen. Dennoch findet man die Geräte noch bei einigen Händlern als refurbish Varianten die generalüberholt wurden und daher gebraucht sind.

Für den kompletten Preisvergleich gibt es bei Idealo den Überblick über alle Anbieter*.

28.07.2022 – Die iPhone XS sind auf dem Markt immer noch zu bekommen, allerdings nicht mehr als neue Geräte, sondern generalüberholt und mit deutlichem Preisabschlag. Amazon listet die Modelle beispielsweise für sehr günstige 305 Euro. Auch bei anderen Händlern findet man die iPhone XS ohne Vertrag zu vergleichbaren Preisen. Mediamarkt und Saturn bieten die Modelle dagegen leider nicht mehr an.

08.09.2020 – Das iPhone XS und auch das XS max sind mittlerweile bei allen Händlern deutlich billiger geworden. Man bekommt die Handys ohne Vertrag bei Mediamarkt ab 581 Euro, bei Saturn kosten die Smartphones 656,99 Euro und bei Amazon liegt der Preis sogar bei nur 520 Euro (allerdings für generalüberholte Modelle).

12.08.2019 – Im August hat Amazon das iPhone XS samt Vertrag im Angebot ab 1049 Euro. Saturn und Mediamarkt liegen dagegen über diesem Preis und bieten die Modelle ab 1105 Euro an. Die iPhone XS Max Version gibt es bei Amazon ab 1129 Euro.

26.07.2019 – In dieser Woche gibt es die besten Preise für das iPhone XS in der kleinsten Version bei Saturn und Mediamarkt. Beide Anbieter listen die Smartphones ab 1049 Euro. Bei Amazon findet man die Geräte weiterhin ab 1053 Euro.

17.07.2019 – Auch in dieser Woche geht es preislich gesehen eher nach oben. Bei Amazon findet man das iPhone XS ohne Vertrag ab 944 Euro. Etwas billiger wird es nur bei Saturn und Mediamarkt, dort gibt es die Geräte ab 1105 Euro und damit etwas billiger als in den letzten Wochen. Die Premium-Version iPhone XS max ist weiterhin ab 1129 Euro zu haben.

09.07.2019 – Auch im Juli gibt es bei Saturn und Mediamarkt wenig Bewegung bei den Preise für das iPhone XS ohne Vertrag. Man bekommt die Smartphones dort weiterhin ab 1105 Euro. Bei Amazon findet man die Geräte ab 1030 Euro und damit wieder über der Marke von 1000 Euro. Die Premium-Version iPhone XS max ist ab 1129 Euro zu haben.

17.06.2019 – Bei Amazon liegen die Preise für das iPhone XS wieder bei unter 1000 Euro und das Unternehmen bieten die Geräte ab 999 Euro an. Bei Saturn und Mediamarkt liegen die Preise für die Version mit 64GB wie in der Vorwoche bei 1105 Euro. Die Premium Version iPhone XS max ist bei Amazon derzeit ab 1121 Euro zu haben.

10.06.2019 – In dieser Woche geht es leider nicht weiter mit den Tiefstpreisen, stattdessen findet man das iPhone XS 64GB bei Amazon wieder bei über 1000 Euro. Die Preise liegen dabei bei etwa 153 Euro. Bei Saturn und Mediamarkt liegen die Preise für die Version mit 64GB wie in der Vorwoche bei 1105 Euro. Das größere iPhone XS max ist bei Amazon ab 1145 Euro zu haben und damit leider ebenfalls wieder etwas teurer.

03.06.2019 – Die iPhone XS starten in den Juni gleich mit einer deutlichen Preissenkung. Man findet die Modelle ohne Vertrag bei Amazon mittlerweile für 999 Euro und damit erstmals für weniger als 1000 Euro. Bei Saturn und Mediamarkt liegen die Preise für die Version mit 64GB wie in der Vorwoche bei 1105 Euro. Das iPhone XS max ist bei Amazon ab 1099 Euro zu haben.

27.05.2019 – Auch in dieser Woche gibt es preislich kaum Bewegung bei den iPhone XS (max) Modelle. Die günstigen Geräte liegen derzeit weiterhin bei 1053 Euro. Bei Saturn und Mediamarkt liegen die Preise für die Version mit 64GB wie in der Vorwoche bei 1105 Euro.

20.05.2019 – In dieser Woche gibt es ebenfalls wieder wenig Bewegung bei den Preise für das iPhone XS ohne Handyvertrag. Amazon bietet die Modelle nach wie vor ab 1053 Euro an, bei Saturn und Huawei liegen die Preise für die Version mit 64GB wie in der Vorwoche bei 1105 Euro. Das iPhone XS max ist in der kleinsten Version ab 1145 Euro zu haben.

13.05.2019 – Bei Saturn und Mediamarkt hat sich preislich wenig geändert, nach wie vor findet man bei beiden Händlern die billigsten 64GB Versionen ab 1105 Euro. Auch Amazon liegt preislich auf dem Niveau der Vorwoche und listet das iPhone XS ohne Handyvertrag ab 1053 Euro. Das iPhone XS max wird derzeit bei Amazon ab 1145 Euro angeboten.

06.05.2019 – Im Mai sind die Modelle leider nur unwesentlich günstiger geworden. Bei Amazon findet man den besten Preis derzeit ab 1053 Euro für das iPhone XS ohne Handyvertrag in der kleinsten Ausführung. Mediamarkt und Saturn listen die kleinsten Modelle ab 1105 Euro. Das iPhone XS max findet man Amazon derzeit ab 1139 Euro (64GB).

10.01.2019 – Im neuen Jahr gibt es preislich beim iPhone XS zumindest bei Amazon wenig Veränderung. Die Geräte sind ohne Vertrag ab 1059 Euro zu haben und damit nur etwas teurer als vor einigen Wochen. Bei Mediamarkt und Saturn sind die Preise etwas gesunken. Bei beiden Anbieter gibt es die günstigste Modelle derzeit ab 1105 Euro.

12.11.2018 – Das iPhone XS ist mittlerweile einige Wochen auf dem Markt und man findet die Modelle mittlerweile bereits etwas billiger. So gibt es das XS mit 64GB bei Amazon ab 1032 Euro im Preisvergleich. Das sind immerhin mehr als 100 Euro Rabatt im Vergleich zu Apple direkt. Bei Mediamarkt und Saturn gibt es leider keine Bewegung, hier werden die Geräte ab 1149 Euro geführt. Noch billiger wird es derzeit leider nur, wenn man das iPhone XS mit Tarif und Vertrag kauft.

Optik des iPhone Xs:

Apple setzt auch bei dem iPhone Xs auf das mit dem iPhone X eingeführte Design. Euch erwartet also ein großer Screen mit einem Seitenverhältnis von 19,5:9 und einer Einkerbung im oberen Bereich. Diese sorgt dafür, dass die Abmessung des Gehäuses trotz der mit 5,8 Zoll immensen Bilddiagonale im Rahmen bleibt. Das iPhone Xs ist mit ca. 14,3 cm genauso hoch wie das iPhone X, weshalb es sich bequem in der Hand halten lässt. Das Smartphone wird in Space Grau, Silber und Gold erhältlich sein.

Was hat das iPhone Xs unter der Haube zu bieten?

Als Prozessor dient im iPhone Xs der neue Apple-A12-Bionic-Prozessor. Das ist mehr als ordentlich und sollte auch passionierten Mobile Gamern genügend Leistung bieten. Dem A12 stehen im iPhone Xs 4 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung, euch als Nutzer bietet das Handy mindestens 64 Gigabyte Speicher, dieser ist variabel mit 256 und 512 Gigabyte, hängt aber auch vom Preis des Smartphones ab. Auch die weitere Ausstattung kann sich sehen lassen. Dank NFC-Chip könnt ihr mit dem Handy bezahlen. Das Smartphone bietet Bluetooth 5.0 und ist, bis zu einer tiefe von 2 Metern, 30 Minuten wasserdicht.

Wie gehabt findet man auf der Rückseite zwei 12-Megapixel-Kameras, eine mit normaler Weitwinkel-Brennweite, die andere mit etwa doppelter Brennweite, also einem zweifachen optischen Zoom. Der A12-Bionic-Chip soll hier im Live-Betrieb Optimierungen durchführen, die für bessere Bildqualität sorgen. Neu ist laut Apple die Funktion „Smart HDR“: Hier werden jetzt weitaus mehr als die bislang üblichen Belichtungsvarianten gleichzeitig geschossen, am Ende selektiert die Software mit Hilfe des A12-Bionic-Prozessors die vier besten Aufnahmen und kombiniert sie zu einem möglichst optimalen HDR-Bild. Vor allem schwierige Beleuchtungssituationen und Porträts sehen so noch etwas besser aus. Neu in der Kamera-App ist ein Schieberegler, der es ermöglicht, die Tiefenschärfe in Echtzeit stufenweise anzupassen. Damit sind neuartige Bokeh-Effekte möglich.

Das iPhone Xs ist ab dem 21.September im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers lautet mindestens 1149 Euro.

Video: Das iPhone Xs im Hands On

