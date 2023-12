Netflix ruckelt oder hat keine Verbindung – so kann man sich helfen – Hinter dem Namen Netflix versteckt sich ein amerikanisches Unternehmen, welches schon seit 1997 existiert. Zu früheren Zeitpunkten bestand das Geschäftsmodell von Netflix darin, dass Filme in Form von DVDs oder Blu-rays an die Kunden verschickt wurden. Seit 2007 hat Netflix sein Konzept nach und nach verändert und ist heute nur noch als Streaming-Anbieter tätig. Besonders beliebt sind hier Eigenproduktionen von Netflix wie zum Beispiel “Dark”, “House of Cards” und “Orange Is the New Black”.

Wie jeder andere Anbieter ist jedoch auch Netflix nicht davor geschützt, dass es mal zu Übertragungsproblemen kommen kann. Diese Probleme, die oft zu einer ruckelnden Übertragung und schlechter Bildqualität führen, haben viele mögliche Ursachen. Im Folgenden werden einige dieser Ursachen behandelt, sodass man im Ernstfall das Problem vielleicht schon ohne großen Aufwand selber lösen kann.

Internetqualität überprüfen

Kommen die Übertragungsprobleme nur gelegentlich vor, dann kann es gut sein, dass die Internetverbindung gerade nicht gut genug ist. Dies kann man zum Beispiel überprüfen, indem man eine andere Internetseite oder ein Video auf zum Beispiel YouTube lädt. Brauchen diese Seiten und Videos auch länger als üblich zum Laden oder ruckeln ebenfalls, dann wird es höchstwahrscheinlich an der Internetverbindung liegen. Hier kann es verschiedene Ursachen geben, die zu einer langsamen oder instabilen Verbindung führen. Möglicherweise beansprucht ein andere Teilnehmer im WLAN-Netzwerk oder ein anderes Gerät eine große Bandbreite. Das kann zum Beispiel passieren, wenn ein Gerät ein Update macht oder jemand anderes große Dateien herunterlädt. Nutzt jedoch kein andere zur Zeit das WLAN-Netzwerk, dann kann es an äußeren Einflüssen liegen. Dabei kann es sich zum Beispiel um Wartungsarbeiten oder Störungen beim Internetanbieter handeln. In diesem Fall kann man selber nicht wirklich etwas tun. Hier heißt es einfach abwarten und den Stream vorladen lassen. Auch eine veraltete Version des Browser kann die Ursache für langsames Laden sein, wenn niemand anderes die Internetverbindung beansprucht.

Im mobilen Bereich sollte man die üblichen Fehlerquellen ausschließen. Mehr dazu haben wir in diesen Artikeln zusammen gestellt: Kein Netz und keine Verbindung | Sim wird nicht erkannt | kein mobiles Internet

Besonders beim Streamen über eine mobile Internetverbindung kann diese oft auch schon die Ursache sein. Im Mobilfunknetz ist die Übertragung doch nicht immer flächendeckend und von gleicher Qualität. Besonders auf einer Reise kann es leicht dazu kommen, dass der Stream ruckelt, da man eventuell in ein Gebiet mit schlechterem Netz kommt. In einem solchen Fall ist es ratsam, die gewünschten Dateien vor Antritt der Reise zu Hause herunterzuladen. So beansprucht man unterwegs seine mobilen Daten gar nicht und kann die Lieblingsserie dennoch genießen. Netflix schreibt selbst zum Datenverbrauch in den jeweiligen Qualitätsstufen:

Niedrig: Diese Qualität ist für Geräte mit geringerer Auflösung geeignet, wie z. B. Smartphones oder Tablets. Die Auflösung beträgt 480p. Der Datenverbrauch beträgt etwa 0,3 GB pro Stunde.

Wenn die mobile Datenverbindung diese Raten nicht schafft, gibt es Ruckler und Aussetzer. Man kann dies vermeiden, in dem man die Qualität auf automatisch stellt.

Ein anderer Aspekt, der für Störungen beim Stream sorgen kann, ist die CPU-Auslastung des Geräts. CPU steht für Central Processing Unit und meint den Hauptprozessor des jeweiligen Geräts. Ist die CPU des Geräts schwach, dann kann es hier zu Verarbeitungsproblemen kommen. Das Gerät kommt quasi nicht hinterher und kann die eingehenden Daten nicht schnell genug verarbeiten. Besonders in alten Laptops oder alten Smart-TVs kann diese CPU recht schwach sein. Es hilft also bei regelmäßigen Problemen die CPU-Auslastung zu überprüfen. Nutzt man ein Gerät von Windows, dann drückt man dazu die Tastenkombination aus Strg, Alt und Entf. Im nächsten Schritt wählt man den “Task-Manager” aus, der unter dem Reiter “Leistung” die CPU-Auslastung darstellt. Liegt diese Belastung bei der Übertragung bei über 90 Prozent, dann sollte man die CPU-Last reduzieren. Das kann zum Beispiel funktionieren, indem man einige Programme, die im Hintergrund arbeiten, schließt.

Fehlerhafte Videodatei melden

Eine weitere Möglichkeit eine Fehlerquelle zu finden, ist es ein anderes Video auf Netflix auszuprobieren. Laden andere Dateien bei Netflix wie gewohnt und ohne Probleme, dann ist die Datei möglicherweise fehlerhaft. Kunden haben die Möglichkeit eine solche fehlerhafte Videodatei bei Netflix zu melden, sodass sie das Problem beheben könne. Dafür nutzt man das Fragezeichen-Symbol in der Navigationsleiste unten rechts. Hier kann man das Video melden. Findet man das hier beschriebene Fragezeichen-Symbol nicht und kann das Video nicht als fehlerhaft melden, dann wurde das Video schon von einem anderen Nutzer gemeldet.

Es kann auch sein, dass die technische Störung nicht beim eigenen Internetanbieter sondern direkt bei Netflix vorliegt. Um hier Informationen in Erfahrung zu bringen, kann man einfach den Hilfe-Center von Netflix nutzen. Netflix liefert hier Informationen, falls eine Störung vorliegt und es zu Problemen kommen kann.

Falls die Ursache für die schlechte Übertragung eine instabile oder zu langsame Internetverbindung zu sein scheint, dann kann man auch die Qualität des Streams herunter stellen. Netflix bietet die Möglichkeit zwischen verschiedenen Videoqualitäten zu wählen. In den Kontoeinstellungen kann man unter dem Menüpunkt “Wiedergabe-Einstellungen” also die Qualität variieren. Hier kann man es mit “niedrig” oder “mittel” ausprobieren und eventuell hängt der Stream dann nicht mehr. Natürlich geht dies dann mit einer minderen Bildqualität einher. Hier muss man also selber wissen, ob man diese Möglichkeit wirklich nutzen möchte.

