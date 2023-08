KEINE PANIK! Handy vibriert ohne Grund – das kann man tun – Anstatt von dem ständigen Vogelpfeifen, Klickgeräuschen und anderen Soundeffekten, die einem nach einer Zeit störend und ärgerlich vorkommen können, jedes mal, wenn man eine Nachricht erhält, erscheint es für viele als angebracht ihr Handy auf Vibration einzustellen. Für Studenten lohnt es sich, wenn sie während der Vorlesung mit den Freunden schreiben wollen, ohne dabei von dem Professor gemerkt zu werden, den Schülern hilft es durch den langatmigen Unterricht durchzukommen, ohne die Elterneinladung befürchten zu müssen und Leuten bei der Arbeit durch den langen und anstrengenden Arbeitstag durchzukommen und immer im Klaren über die Situation Zuhause zu sein. Eine feine Erfindung in der Tat. Was jedoch weniger angenehm ist, sind die plötzlichen Vibrationen, die weder von neuen Nachrichten, noch von dem Alarm bedingt sind und ohne Grund den Nutzer aufschrecken lassen. So schreibt beispielsweise ein Nutzer bei GuteFrage mit diesem Problem:

wenn ich es in die hand nehme vibriert es einfach ohne grund, nicht stark und nur ganz kurz…woran könnte das liegen? Und vorab, es ist nicht wegen: nachricht, wecker, anruf, absturzinformation, schwacher akku, app info oder sonst was. Es wird nichts auf dem bildschirm angezeigt. Mein Handy vibriert auch nur, wenn ich es in die hand nehme, in meiner jackentasche etc verstaue oder nach unten bewege, sprich wenn ich es in der hand habe und diese sozusagen fallen lass (??) (was mich am meisten irritiert). kann mir das irgendwer erklären??

Und auch im iSzene Forum gibt es Nutzer mit diesem Problem:

Hi Leute, mein iPhone 12 mit iOS 14.4 vibiriert ohne Grund immer mal wieder kurz, als ob ich eine Pushmitteilung bekommen würde…. Der Bildschirm bleibt aber aus und es ist auch keine Mitteilung in der Zentrale… Wie finde ich raus welche App das ist?

Im Folgenden sollten unterschiedlichen Gründe für das beschriebene Problem genannt und nach eventuellen Lösungen dafür geguckt werden.

Problem mit Vibrationen erkennen

Damit man weiß, mit welcher Störung bei dem Gerät es sich handelt, sollten zunächst die Häufigkeit der Vibrationen bzw. die Intervalle zwischen den Vibrationen betrachtet werden. Kommen diese in ungefähr gleichen Abständen, handelt es sich um die eingeschaltete Funktion von Benachrichtigungserinnerung. Dabei erinnert das Gerät den Besitzer daran, dass er eine Nachricht bekommen hat, nicht nur einmal, sondern so lange, bis die Nachricht von dem Nutzer gelesen wird bzw. bis man die Benachrichtigung aus der Statusleiste entfernt hat. Das ist vor allem bei Android Betriebssystem der Fall. Dabei lässt sich das Problem auch einfach beheben. Dafür sollte man in die Einstellungen vom Handy gehen und dort, unter dem jeweiligen Punkt – des Öfteren ist es die “Eingabehilfe” oder “Töne und Signale” – die Benachrichtigungserinnerung ausschalten. Will man die Funktion behalten, die Häufigkeit der Vibrationen jedoch minimieren, ist es ebenfalls möglich.

Weitere Gründe für Vibration

Die oben beschriebene Vermutung und die dazugehörige Lösung sind in der Regel die häufigsten Gründe für das Vibrationsproblem. Jedoch gibt es auch Ausnahmen, die im Weiteren geschildert werden sollen. So kann es auch dazu kommen, dass nach der Durchführung von den erwähnten Lösungsansätzen, das Handy immer noch vibriert. Selbstverständlich sollte man auch die Neustart Option in Erwägung ziehen. Es ist womöglich die zweit-, wenn nicht die erstbeste Lösung gegen allerlei Hardware Probleme. Hilft auch das nicht, sollte das Gerät gründlich untersucht werden. Es kann sein, dass:

das Handy nass geworden ist

neu installierte Updates die Schuld daran tragen

sich Viren auf dem Handy befinden

beim ersteren kommt es dazu durch das Nutzen von dem Gerät in dem Badezimmer, zum Beispiel beim Musik hören oder YouTube anschauen. Duscht man sich und will, dass die Musik aus dem Handy abgespielt wird, sollte man bedenken, dass das Gerät die Feuchtigkeit, die in dem Raum entsteht schlecht verträgt und es zu den Problemen mit der Matrix und folglich mit dem Smartphone selbst, unter anderen – häufige Vibrationen, führen kann. Daher sollte das Handy immer in trockener Umgebung gehalten werden. Falls es doch nass werden sollte, darf man auf keinen Fall einen Fön benutzen, um es zu trocknen. Entweder auseinandernehmen und mit dem Taschentuch oder Wattestäbchen gründlich Feuchtigkeit beseitigen. Auch schreibt man davon, dass das Platzieren vom Gerät in eine Schale mit Reis als geeignete Lösung fungieren kann.

Updates und Viren

Auch sollte diese Möglichkeit nicht außer Acht gelassen werden. Die Handynutzer schreiben des Öfteren über Vibrationsprobleme nach dem sie neue Updates installiert haben. Womöglich kann das Deinstallieren von diesen jegliche Probleme beheben.Das funktioniert aber natürlich nur, wenn der Anbieter auch ein Downgrade zur Verfügung stellt. Das ist aber leider nicht immer der Fall.

Auch könnten die Viren schuld an dem Problem haben. Die Lösungsmöglichkeiten in diese Fall sind vielfältig: man kann versuchen Apps zu deinstallieren, die eventuell Probleme machen und und Umständen kann auch eine Sicherheits-App helfen. Sollte gar nicht mehr gehen kann man das Handy oder Smartphone auch auf Werkseinstellungen zurück setzen. Dann werden alle Daten auf dem Handy gelöscht und damit auch die Malware. Wie man weiter prüft, ob das eigene Handy mit Malware befallen ist, haben wir hier zusammengestellt: Wurde mein Smartphone gehackt? Generelle Tipps zum Schutz der Smartphones gibt es hier: Sicherheitstipps für Handys und Smartphones

Falls auch das nicht der Fall ist, besteht immer noch die Variante, dass man sich an die geeigneten Techniker wendet und durch sie das Problem lösen lässt.

