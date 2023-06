Netflix Codes – geheime und versteckte Serien und Filme finden – wer schon ein Kunde von Netflix ist, wird mit Sicherheit sagen können, dass der Streaming-Service eine unglaublich große Auswahl an Filmen, Serien, Shows und anderen Entertainmenthaltigen Programmen aufweist. Auch erscheinen auf Netflix monatlich neue originelle und gekaufte Serien und Filme. Wem das aber nicht genug ist, sollte den folgenden Artikel lesen. In diesem erfährt man nämlich, wie man mithilfe von versteckten Codes weitere Filme und Serien entdecken und freischalten kann, die im normalen Menü nicht direkt angezeigt werden.

Algorithmenrechnung für Codes bei Netflix

Unter diesem Begriff versteckt sich eine Art Codierung, die sich auf die Programme fokussiert, die von den Zuschauern von Netflix angeschaut werden. Ist man ein Fan von Hugh Grant und Julia Roberts, werden einem dann romantische Komödien vorgeschlagen. Dementsprechend werden Horror Genren den John Carpenter Fans und Action Filme den Verehrern von Arnold Schwarzenegger angeboten. Dabei gibt es aber eine andere Methode auf versteckte Programme zuzugreifen. Dieses Codierungssystem von Netflix ist nämlich nach bestimmten Ordnern festgelegt. Diesen sind auch entsprechenden Codes zugewiesen. So haben zum Beispiel Action Komödien den Zahlencode 43040 und Westerns 7700. Will man also einen “Cowboy” Film angucken gibt man folgende Adresse in die Browserzeile ein “www.netflix.com/browse/genre/7700” Diese Kombination gilt auch für alle anderen Genren. Die Liste der Zahlencodes sieht dabei wie folgt aus:

Action & Adventure (1365)

Asian Action Movies (77232)

Classic Action & Adventure (46576)

Action Comedies (43040)

Action Thrillers (43048)

Adventures (7442)

Comic Book and Superhero Movies (10118)

Westerns (7700)

Spy Action & Adventure (10702)

Martial Arts Movies (8985)

Military Action & Adventure (2125)

Anime (7424)

Adult Animation (11881)

Anime Action (2653)

Anime Comedies (9302)

Anime Dramas (452)

Anime Features (3063)

Anime Sci-Fi (2729

Anime Horror (10695)

Anime Fantasy (11146)

Anime Series (6721)

Children & Family Movies (783)

Movies for ages 2 to 4 (6218)

Movies for ages 5 to 7 (5455)

Movies for ages 8 to 10 (561)

Movies for ages 11 to 12 (6962)

Education for Kids (10659)

Disney (67673)

Movies based on children’s books (10056)

Family Features (51056)

TV Cartoons (11177)

Kids’ TV (27346)

Kids Music (52843)

Animal Tales (5507)

Classic Movies (31574)

Classic Comedies (31694)

Classic Dramas (29809)

Classic Sci-Fi & Fantasy (47147)

Classic Thrillers (46588)

Classic War Movies (48744)

Epics (52858)

Classic Westerns (47465)

Comedies (6548)

Dark Comedies (869)

Mockumentaries (26)

Political Comedies (2700)

Stand-up Comedy (11559)

Teen Comedies (3519)

Satires (4922)

Romantic Comedies (5475)

Slapstick Comedies (10256)

Biographical Documentaries (3652)

Crime Documentaries (9875)

Historical Documentaries (5349)

Military Documentaries (4006)

Sports Documentaries (180)

Music & Concert Documentaries (90361)

Travel & Adventure Documentaries (1159)

Political Documentaries (7018)

Science & Nature Documentaries (2595)

Social & Cultural Documentaries (3675)

Dramas (5763)

Classic Dramas (29809)

Dramas based on Books (4961)

Dramas based on real life (3653)

Sports Dramas (7243)

Gay & Lesbian Dramas (500)

Independent Dramas (384)

Teen Dramas (9299)

Military Dramas (11)

Period Pieces (12123)

Political Dramas (6616)

Romantic Dramas (1255)

Showbiz Dramas (5012)

Social Issue Dramas (3947)

Art House Movies (29764)

African Movies (3761)

Australian Movies (5230)

Belgian Movies (262)

Korean Movies (5685)

Latin American Movies (1613)

New Zealand Movies (63782)

Russian (11567)

Scandinavian Movies (9292)

Southeast Asian Movies (9196)

German Movies (58886)

French Movies (58807)

Eastern European Movies (5254)

Dutch Movies (10606)

Irish Movies (58750)

Japanese Movies (10398)

Italian Movies (8221)

Indian Movies (10463)

Chinese Movies (3960)

British Movies (10757)

Gayy & Lesbian Movies (5977)

Gay & Lesbian Comedies (7120)

Gay & Lesbian Dramas (500)

Romantic Gay & Lesbian Movies (3329)

Horror Movies (8711)

B-Horror Movies (8195)

Creature Features (6895)

Deep Sea Horror Movies (45028) F

Foreign Horror Movies (8654)

Horror Comedy (89585)

Monster Movies (947)

Slasher and Serial Killer Movies (8646)

Supernatural Horror Movies (42023)

Vampire Horror Movies (75804)

Werewolf Horror Movies (75930)

Zombie Horror Movies (75405)

Satanic Stories (6998)

Independent Movies (7077)

Experimental Movies (11079)

Independent Action & Adventure (11804)

Independent Thrillers (3269)

Romantic Independent Movies (9916)

Independent Comedies (4195)

Independent Dramas (384)

Kids Music (52843)

Country & Western/Folk (1105)

Jazz & Easy Listening (10271)

Eine ausführliche Liste findet man darüber hinaus über folgendem Link!

Video: Die Netflix Codes

Weitere Tipps rund um Netflix