GPS auf Android einstellen, einrichten und aktivieren – wer auf die GPS – Global Positioning System – Dienste nicht verzichten will, wird sicherlich bemerkt haben, dass der Dienst sich auch mithilfe von dem Android Gerät bedienen lässt. Das Betriebssystem braucht diesen nämlich um Positionsbestimmung vorzunehmen und solche Anwendungen wie Google Maps oder Facebook effektiv nutzen zu können, vor allem wenn es um den Standort der jeweiligen Nachricht geht. Was man dabei aber beachten sollte, ist der schnelle Akkuverbrauch. Daher ist es empfehlenswert den GPS-Dienst so einzustellen, wie es dem jeweiligen Nutzer passt. Wie genau das geht, erfahren die Leser im folgenden Artikel.

HINWEIS: GPS ist mittlerweile nur eine Möglichkeit für Smartphones, den Standort zu bestimmen. Wer keine Standortdaten weitergeben will, sollte das direkt abschalten. GPS deaktivieren allein reicht dafür NICHT aus. Mehr dazu: Tracking beim Handy abschalten

GPS individuell einstellen

Der GPS Dienst kann per Schnellstart entweder aktiviert und/oder deaktiviert werden. In dem entsprechenden Notification Bar, kann man ganz einfach die Funktion ausschalten, vorausgesetzt GPS ist in der Leiste aktiviert. Die entsprechende Leiste muss dann per Fingertipp entsprechend bewegt werden, sodass das entsprechende Symbol angezeigt wird. Android nutzt für den Standort allerdings nicht nur GPS, sondern eine Reihe von Faktoren:

GPS

WLAN

Mobilfunknetze

Sensoren

Genauigkeit im GPS-Modus einstellen

Damit man die GPS Einstellungen individuell anpassen kann, sollte man zunächst in die Einstellungen gehen. Als nächstes muss man die Option „Verbindungen“ und weiter auf „Standort“ tippen. Im oberen Bereich des Menüs wird dann die Option „Modus“ zu sehen sein, die man ebenfalls anklicken soll. Hier werden sich dem Nutzer zwei Optionen vorstellen: „Hohe Genauigkeit“ und „Nur GPS“. Bei der ersteren handelt es sich um eine möglichst genaue Standortbestimmung über GPS in Kombination mit WLAN und mobilem Internet. Dabei muss man beachten, dass diese Option am meisten Akku verbraucht. Entscheidet man sich für „Energiesparmodus“ so wird GPS nur die Internetdienste benutzen. Bei der Option „Nur GPS“ wird im Gegensatz zu „Hohe Genauigkeit“ der Standort ausschließlich per GPS bestimmt. Wer vor allem nicht allzu viel Datenvolumen zur Verfügung hat, sollte sich für diese Variante entscheiden. Im Menüpunkt „Standort“ können die Nutzer dann sehen, welche Anwendungen und Dienste auf die GPS-Nutzung angewiesen sind.

Google selbst schreibt zur Vorgehensweise:

Öffnen Sie auf dem Gerät die App „Einstellungen“. Tippen Sie auf Sicherheit & Standort Standort. Tippen Sie auf Erweitert Standortgenauigkeit.

Hinweis: Wenn „Erweitert“ nicht angezeigt wird, folgen Sie diesen Schritten für ältere Versionen von Android. Schalten Sie die Option Standortgenauigkeit verbessern ein oder aus.

Notfall Standort-Übertragung

In neueren Android Modellen bietet Google dazu die Möglichkeit, dass be Notrufen der Standort automatisch übertragen wird. Dies basiert dann oft auf GPS Daten und daher ist dieser Dienst auch in dieser Hinsicht wichtig.

Google schreibt selbst dazu:

Damit Ersthelfer Sie schnell finden können, wird möglicherweise der Standort Ihres Smartphones gesendet, wenn Sie eine Notrufnummer wählen oder eine SMS dorthin senden, z. B. 911 in den USA oder 112 in Europa. Wenn der Android-Notfall-Standortdienst in Ihrem Land oder Ihrer Region und Ihrem Mobilfunknetz angeboten wird und bei Ihnen aktiviert ist, sendet Ihr Smartphone automatisch Informationen zu Ihrer geografischen Position. So können Sie schneller von Ersthelfern gefunden werden. Wenn der Notfall-Standortdienst deaktiviert ist, sendet Ihr Mobilfunkanbieter während eines Notrufs oder einer SMS möglicherweise trotzdem den Standort des Geräts.

Die Einstellungen dazu können wie folgt geändert werden:

Wischen Sie zweimal vom oberen Displayrand nach unten, um die Einstellungen des Geräts zu öffnen. Tippen Sie auf „Einstellungen“ > Sicherheit und Notfälle. Aktivieren oder deaktivieren Sie Notfall-Standortdienst.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

