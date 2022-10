iPhone: Wiederkehrende Termine bequem eintragen und verwalten – Wer inzwischen den digitalen Kalender öfter nutzt, als den guten alten Papierkalender, wird sicherlich feststellen können, dass einige Termine, wie Training oder Stammtischveranstaltungen wiederkehrend sind. Damit man sie nicht jedes mal aufs Neue in den iPhone Kalender einträgt, hat man die Möglichkeit das nur ein einziges mal zu tun. Wie das geht erfahren die Leser im folgenden Artikel.

Wiederkehrende Termine einmalig eintragen

Damit man wiederkehrende Termine im iPhone Kalender eintragen kann, muss man zunächst in die Kalender Anwendung auf dem iPhone gehen. Dort wählt man den jeweiligen Tag aus, an dem die Veranstaltung stattfindet. Hat man das gemacht, muss man als nächstes auf das „Plus“-Zeichen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms klicken. Damit trägt man den entsprechenden Termin ein. Dabei kann man auch zusätzliche Informationen zum Termin eingeben, zum Beispiel den Ort, Beginn und Ende oder Wegzeit von der jeweiligen Veranstaltung. Hat man das gemacht, klickt man als nächstes auf die Option „Wiederholen“. Es werden jeweils fünf Möglichkeiten angegeben, zwischen welchen der Nutzer wählen kann: Täglich, Wöchentlich, Alle 2 Wochen, Monatlich und Jährlich.

Eigene Terminwiederholungen eintragen

Auch kann man über die Option „Eigene“ selbst einstellen, wann ein Termin stattfinden und sich wiederholen wird. Dafür gibt es die entsprechenden Optionen „Häufigkeit“ und „Wiederholung“. Des Weiteren kann man auch weitere Einstellungen bequem verwalten, zum Beispiel einstellen, dass die Veranstaltung jeden zweiten Freitag des Monats stattfindet und zu dem jeweiligen Termin eine Erinnerung abgibt. Dabei sollten die Nutzer beachten, dass man den entsprechenden Termin auf eine ewige Wiederholung einstellen kann, falls kein Enddatum eingetragen wird. Damit man in der Zukunft nicht über Termine informiert wird, die man schon seit langem nicht mehr besucht, sollte das Enddatum auf dem iPhone eingetragen werden. Um das zu machen, geht man in die entsprechende Option und wählt den entsprechenden Termin aus.

Siri für Ereignisse nutzen

Man kann die eintragungen auch zum Teil automatisieren, in dem man Siri die Suche und Eintragung übernehmen lässt. Das geht recht einfach und unkomliziert.

Apple schreibt selbst dazu:

Siri kann in den Apps „Mail“, „Nachrichten“ und „Safari“ gefundene Ereignisse (z. B. Flugreservierungen und Hotelbuchungen) vorschlagen, sodass du sie einfach und schnell in der App „Kalender“ hinzufügen kannst.

Wähle „Einstellungen“ > Kalender> „Siri & Suchen“. Aktiviere „Siri-Vorschläge in App anzeigen“, damit Siri Ereignisse vorschlägt, die in anderen Apps gefunden wurden.

Aktiviere „Von dieser App lernen“, damit Siri in anderen Apps basierend auf deiner Verwendung der App „Kalender“ Vorschläge macht.

Wer viele Termin hat, sollte dies auf jeden Fall einmal ausprobieren.

iPhone: Was tun wenn Termine einfach so verschwinden?

