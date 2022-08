iPad – das bedeuten „Cellular“ und „Wifi“ bei den Geräten – immer häufiger werden die Nutzer von unterschiedlichsten Produkten mit ihnen unbekannten Begriffen, die in der Regel der Englischen Sprache entstammen, konfrontiert. In der Technik-Branche ist das schon zu einer Regel geworden. Im folgenden Artikel soll dem Leser eins solcher Begriffe erläutert werden – „cellular“ und „wifi“ bei iPhone und der Apple Watch.

Begriff selbst

Eigentlich lässt sich „cellular“ entweder als zellulär, falls man sich mit der Biologie beschäftigt oder als Handy bzw. Mobiltelefon, wenn es sich um die Telekommunikation handelt, übersetzen. Auch kann man unter dem Begriff die Mobilfunkanbindung verstehen. Was das aber im Fall von den Apple-Produkten bedeutet, wird im Weiteren erklärt.

Cellular bei Apple Watch

Was die Apple Watch Series 3 und die neueren Modelle betrifft, so gibt es diese in zwei Ausführungen: GPS und GPS+Cellular. Im Falle von GPS+Cellular handelt es sich um ein Gerät mit einer nicht wechselbaren eSIM-Karte. Mit dieser kann sie direkt, also nicht nur über WLAN, Verbindung zu Internet aufbauen. Eine Option, die bis jetzt nur im Inland zum Einsatz kommt. Das Gegenstück dazu sind die WiFi Varianten, die nur das WiFi also das WLAN nutzen können. Apple schreibt selbst zu den Unterschieden:

GPS – Mit der Apple Watch (GPS) kannst du Nachrichten senden und empfangen. Und du kannst Anrufe annehmen und Benachrichtigungen erhalten, wenn sie über Bluetooth und WLAN mit deinem iPhone verbunden ist. Das integrierte GPS misst unabhängig von deinem iPhone die Distanz, Geschwindigkeit und Route bei Workouts. GPS + Cellular – Die Apple Watch (GPS + Cellular) hat die gleichen Features und zusätzlich integrierte Mobilfunktechnologie. Damit kannst du Textnachrichten senden und empfangen, Anrufe annehmen, Benachrichtigungen bekommen und Apple Music und Apple Podcasts streamen – auch wenn du dein iPhone nicht dabeihast.

Bei neueren Modellen der Apple Watch gibt es teilweise nur noch die GPS+Cellurlar Version – man bekommt also immer einen fest verbauten eSIM Chip mit Zugang zum mobilen Internet.

Cellular bei iPad

Ähnlich wie bei den Apple Watch Produkten, hat man auch eine große Auswahl, was die iPads von Apple betrifft: iPad, iPad Pro, iPad Air, iPad mini etc. Bei den einzelnen Modellen, kann es sich auch um unterschiedliche Ausführungen handeln. In der Regel kann man sich für unterschiedliche Farbe (Silber, Gold, Spacegrau), Speicherplatz (16 GB bis 256 GB) und Konnektivität entscheiden. Bei der letzteren stehen dann folgende Optionen zur Verfügung WiFi oder WiFi+Cellular. Auch bei WiFi+Cellular handelt es sich um ein Gerät, das, bei einem entsprechenden Vertrag, Verbindung zu Internet ohne WLAN aufbauen kann. Das ist vor allem dann ein vom Vorteil, wenn man länger unterwegs ist. Die Modelle, die eine WiFi+Cellular Option haben, sind in der Regel an einer schwarzen Abdeckung im oberen Bereich vom Gehäuse erkennbar. Unter dieser befindet sich nämlich eine Antenne. Das Gegenstück dazu sind die WiFi Varianten, die nur das WiFi also das WLAN nutzen können. Apple schreibt selbst dazu:

Zwei schnelle Möglichkeiten, in Verbindung zu bleiben. – Jedes iPad kann sich mit einem WLAN Netzwerk verbinden. Mit einem Wi­Fi + Cellular Modell kannst du in Verbindung bleiben, wenn kein WLAN verfügbar ist.

Buchung von Datentarifen für iPad Wi-Fi + Cellular

Was die Tarife für iPads mit oder ohne Cellular Option angeht, so können diese entweder online oder vor Ort, also im entsprechenden Handel, gebucht werden. Dabei wird eine SIM-Karte in das Gerät eingelegt. In einigen Modellen wird diese schon integriert sein, sodass man die Tarife direkt über die iOS-Einstellungen des iPads buchen kann (eSIM). Dazu braucht man dann passende eSIM Tarife oder Prepaid Sim mit dieser Technik.

Preisunterschied

Wenn es darum geht, welches Gerät man im Endeffekt erwerben sollte, so haben die potentiellen Käufer eine Wahl zwischen den Produkten mit oder ohne der Cellular Option. Die letzteren sind deutlich teurer (ungefähr 120 Euro), werden aber denjenigen, die häufiger unterwegs sind eine gute Internetverbindung herstellen können, vor allem wenn das Gerät LTE-Verbindung unterstützt. Wem der 120 Euro Unterschied jedoch zu groß ist und den iPad öfter Zuhause als draußen nutzt, kann auf ein Cellular Modell verzichten, vor allem wenn man die Datenverbindung zwischen einem iPhone und iPad, mithilfe von persönlichem Hotspot nutzt.

