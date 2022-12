„Sim-Karte nicht zulässig“ – so kann man diese Fehlermeldung umgehen – Einige Nutzer haben bei Samsung Handys mit dem Problem zu kämpfen, dass in unregelmäßigen Abständen keine Verbindungen mehr möglich sind und stattdessen die Fehlermeldung „Sim-Karte nicht zulässig“ angezeigt wird. Dann kann man weder mobiles Internet nutzen noch Gespräche führen oder SMS versenden. Leider passiert das gar nicht so selten.

So schreibt ein Nutzer im Android-Hilfe Forum:

Hallo Experten,

seit dem letzten Android Update bekomme ich auf meinem Galaxy A5 (2017) täglich die Fehlermeldung „SIM-Karte nicht zulässig“ angezeigt. Erst nach einem Neustart des Handys ist telefonieren wieder möglich. Hinweis: Die Handys sind nicht gerootet und haben auch keine Apps aus „dubiosen Quellen“ installiert. Ebenfalls sind ausser WhatsApp keine Apps installiert die sich ständig ins Netz einwählen um neue Nachrichten usw. abzurufen (Facebook, Instagramm usw usf..)

Und auch direkt im Samsung Forum berichten Nutzer von diesem Problem:

Hallo, Bei mir ist genau das gleiche Problem bei meinem neuen S9 Duo. Ab und zu wird eine SIM Karte von beiden als “ nicht zulässig“ angezeigt. Ist mein Handy kaputt ? Weil es passiert mit beiden Sim Karten. Beide SIMs können ja nicht gleichzeitig kaputt sein oder?

Generell gelten auch bei dieser Fehlermeldung die Tipps und Tricks, die man bei Simkarten-Problemen immer anwenden kann. Wir haben diese hier zusammengestellt: Handy ohne Netz oder Simkarte wird nicht erkannt bzw. Simkarte wird nicht unterstützt.Weitere Hintergründe und Hilfestellung rund um diese Fehlermeldung haben wir im Folgenden zusammen gestellt.

„Sim-Karte nicht zulässig“ – das kann man bei dieser Fehlermeldung tun

In der Regel deutet diese Fehlermeldung darauf hin, dass die Simkarte vom Netzbetreiber nicht korrekt identifiziert wurde und daher der Zugriff auf das Netz nicht zugelassen werden konnte. Das kann beispielsweise aufgrund eines technischen Fehlers passieren oder weil die Simkarte auf das LTE Netz zugreifen will, obwohl der Tarif gar kein LTE unterstützt.

Als Kunde kann man in solchen Fällen durchaus selbst aktiv werden:

Handy neustarten – mit einem kompletten Neustart werden auch alle Simkarten-Daten neu gelesen und damit kann man möglicherweise fehlerhafte Einstellungen bei der Simkarte direkt beseitigen. Viele Nutzer berichten, dass ein Neustart reicht um den Fehler zumindets kurzzeitig zu beheben. Teilweise tritt der Fehler dann nach einiger Zeit wieder auf – unter Umständen ist ein Neustart also keine dauerhafte Lösung.

LTE deaktivieren – vielfach tritt der Fehler auf, weil die Handykarten auf das 4G Netz des jeweiligen Betreibers zugreifen wollen, aber der Tarif dies nicht ermöglicht. Es hilft daher, sowohl den 4G Netzzugriff als beispielsweise auch VoLTE zu deaktivieren um danach nur noch das 2G/3G Netz zu nutzen. Dann tritt der Fehler in der Regel nicht mehr auf.

Kundenservice kontaktieren – sollten beide Tipps nicht helfen, bleibt als letzter Weg noch der Kontakt zum Support des eigenen Anbieters. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn man eigentlich einen 4G Tarif hat, aber dennoch nicht auf 4G/LTE Netze zugreifen kann. Über den Support kann man klären, ob es tariflich ein Problem gibt und eventuell auch eine Ersatz-Simkarten anfordern-

In einigen Fällen gab es vor dieser Fehlermeldung auch ein Update bei der Software der jeweiligen Geräte. Das kann durchaus fü solche Fehler sorgen, etwa wenn Einstellungen geändert werden oder aber das Update selbst Fehler enthält oder fehlerhaft geladen wurde. Es kann daher nicht schaden zu prüfen, ob es eventuel eine neue Version des Betriebssystems gibt die diesen Fehler nicht mehr hat und dazu sollte man auch den Zwischenspeicher leeren um sicherzustellen, dass keine Reste der alten Version im Speicher sind.

