Konfiguration wie Profis: Android LED-Farbe bei Benachrichtigungen ändern

Android: LED-Farbe bei Benachrichtigungen ändern – wie der Titel des Berichtes schon verrät, wird im Folgenden näher darauf eingegangen, wie man die LED-Farbe bei Benachrichtigungen auf dem Android-System ändern kann. Das ist vor allem dann von Vorteil, wenn man die Nachrichtenquellen unterscheiden will.

LED Beleuchtung bei WhatsApp Benachrichtigungen ändern

Wer also ein neueres Android-Smartphone besitzt, wird in der Lage sein, die Farbe bzw. die Beleuchtung für die entsprechenden Dienste umzustellen. Die LED-Beleuchtung befindet sich dabei in der Regel auf der vorderen Seite des Gerätes, in der Nähe von der Kamera, sodass man die entsprechende Benachrichtigung nicht übersehen kann. Will man diese Funktion auch bei dem beliebten Nachrichten-Programm WhatsApp nutzen, so ist das ziemlich einfach. Mann muss dafür in die Einstellungen der Anwendung gehen, dort dann auf “Benachrichtigungen” und anschließend auf “Licht”. Dort kann man die beliebige Farbe für das entsprechende Kontakt bzw. Kontaktgruppe auswählen und anwenden.

HINWEIS: Leider bieten nicht alle modernen Smartphones eine LED, teilweise wird die Benachrichtigung auch per AOD Display oder anderen Weisen signalisiert. Die Umstellung der Farbe der LED ist natürlich nur dann möglich, wenn die Geräte auch eine LED mitbringen. Es gibt mittlerweile Apps, die hier Abhilfe schaffen, die Ansteuerung der Benachrichtigung ist dann aber anderes. Die kompletten Überblick über die Benachrichtigungen gibt es hier: Benachrichtigungen anschalten, stumm schalten, einstellen

Facebook – leider keine Farbänderung möglich

Obwohl man bei dem Eingang von Nachricht per Facebook eine bestimmte Farbe erhält, ist es leider nicht möglich diese umzustellen. Die Frage, ob es sich in Zukunft ändern wird, bleibt offen.

Android-Apps von Drittanbietern

Kann man bei anderen Programmen keine Beleuchtung ändern, so muss man nicht verzweifeln, denn es gibt eine Fülle an Android-Apps, die von den Drittanbietern zur Verfügung gestellt werden und die Nachrichten-Farbe einstellen können. Dazu gehört unter anderen die Light Manager App, die aber auch werbefinanziert ist. Darüber hinaus erhalten solche Programme auch Zugriff auf Benachrichtigungsfunktionen des Smartphones, damit man die Beleuchtungsänderungen vornehmen kann. In der App selbst werden dann mehrere Apps angezeigt, welche die Nachrichtenfärbung vornehmen können. Außerdem bestehen zahlreiche weitere Funktionen und Optionen, die dem Nutzer dabei helfen können, die Benachrichtigungsdienste so bequem, wie möglich an sich anzupassen. Dasselbe betrifft nicht nur Mitteilungsapps, sondern auch das System und auch den Akku – soll dieser nur noch wenige Prozent haben, teilt das Gerät es mithilfe von LED Leuchte mit. Dabei muss man selbstverständlich im Auge behalten, dass jeglich Nutzung von den LED-Funktionen sich negativ auf den Akkuverbrauch auswirkt. Wer also immer Gelegenheit hat, das Gerät aufzuladen, sollte sich keine Gedanken über das Problem machen. Ist es jedoch nicht der Fall, so sollte man vielleicht auf bestimmte Funktionen der Beleuchtung verzichten.

Weitere Alternativen um die LED Farben zu ändern

Wer nach weiteren Alternativen sucht, kann dafür die Google-Suche oder den Play Store nutzen. Die Anwendungen, die sich auf die Nachrichten-Beleuchtung spezifizieren sind in der Regel kostenlos und leicht zu handhaben. Will man aber weitere Einstellungsmöglichkeiten und Optionen bestimmter Programme anwenden, so kann es auch durchaus sein, dass solche Funktionen kostenpflichtig werden. Jedoch sind die meisten Programme kostenlos zu haben und können innerhalb bestimmter Zeit auch ausprobiert werden, ohne dabei für zusätzliche Optionen zahlen zu müssen.

Weitere Artikel rund um Android

Neue Artikel rund um Android