Kein LTE Empfang – was kann man als Kunde tun? – in diesem Artikel soll ein verbreitetes Problem dargestellt und Lösungen dafür gefunden werden. Dabei handelt es sich um eventuelle Probleme, die bei der Nutzung von der LTE Verbindung entstehen können. In diesem Artikel soll es dabei speziell darum gehen LTE zu bekommen, wenn der Empfang an sich vorhanden ist. Andere Problem wie beispielsweise kein Netz am Handy oder Simkarten, die nicht erkannt werden, haben wir in anderen Artikel abgehandelt.

Wie ist LTE Empfang gekennzeichnet?

In der Regel kann jeder Nutzer schon an dem jeweiligen Display erkennen, ob er LTE Empfang hat oder nicht. Dabei werden entweder die jeweiligen Buchstaben oder 4G angezeigt, dass ebenfalls darauf hindeutet, dass man LTE 4G Netz benutzt. Das ist meistens ein sicheres Zeichen dafür, dass die entsprechende Konnektivität von dem Mobilfunkanbieter bereitgestellt wird und man diese ohne Weiteres nutzen kann. Falls es doch zu Problemen kommt, können die Verbindungsprobleme verschieden Ursachen haben. Wie man diese am besten erkennen und anschließend bekämpfen kann, wird im folgenden Verlauf des Artikels geschildert.

Immer als erstes Handy und Tarif prüfen

Der erste Schritt, wobei ziemlich offensichtlich, ist immer zu beachten, bevor man sich für ein bestimmtes Handy und dazugehöriges Tarif entscheidet. Man muss zunächst feststellen, ob eine LTE Verbindung in der Region, in welcher das Gerät eingesetzt wird, überhaupt empfangen werden kann. Ist das nicht der Fall, muss der Kunde darauf selbst achten oder den Anbieter direkt anfragen, da diese Information des Öfteren übersehen werden kann. Dasselbe betrifft auch die Handys. Bei einigen Modellen, vor allem, wenn diese schon älter sind, wird das LTE nicht unterstützt und kann demzufolge nicht eingesetzt werden. Auch hier sollte man als Käufer beim Produktinformationsblatt Acht geben oder den Verkäufer fragen, falls man sich unsicher ist. Ein weiterer Grund für Probleme mit LTE kann auch mit den Einstellungen des jeweiligen Gerätes verbunden sein. Die Verbindung wurde dabei entweder falsch oder gar nicht eingestellt, sodass eine ordnungsgemäße Nutzung nicht zustande kommen kann. In diesem Fall sollte man folgende Punkte überprüfen:

in die Einstellungen gehen, dann weiter auf die Option “Netz” und dort schauen, ob der Netzwerktyp erlaubt ist und genutzt werden kann

in diesem Bereich kann/sollte man ebenfalls prüfen, ob die APN Einstellungen des eigenen Mobilfunkanbieters richtig gesetzt wurden und ob ein Netz-Zugang möglich ist und die SIM-Karte überhaupt erkannt wurde

Was in vielen Fällen sich ebenfalls als hilfreich erweisen kann, ist ein kompletter Neustart des Systems. Dabei werden jegliche Fehler beseitigt und die Verbindung wird neu aufgestellt. Dadurch soll bewirkt werden, dass die Verbindung ordentlich und problemlos funktionieren kann. Ebenfalls wie die im Oberen beschriebenen ersten Schritte, sollte auch dieser ausprobiert werden. Man kann auch versuchen, den Empfang selbst zu verbessern.

HINWEIS: Bei älteren Handys und Smartphones oder auch älteren Surfstick gibt es teilweise nur 3G Empfang. In dem Fall gibt es auch keine Möglichkeit, auf LTE aufzurüsten, man braucht also neue Hardware, falls dieses Problem auftrifft. Das ist aber erfreulicherweise nur in seltenen Fällen so, die meisten Geräte können mittlerweile 4G/LTE nutzen.

Andere Gründe für Konnektivitätsprobleme

Eine weitere Ursache, die im oberen Punkt angesprochen wurde, ist der Netzausbau. Falls man sich einen Tarif mit LTE Verbindung bestellt hatte, die Verbindung dennoch aber nicht funktioniert, kann es vermutlich daran liegen, dass die jeweilige Verbindung in der Region nicht verbreitet ist und nicht unterstützt wird. Es ist daher zu empfehlen sich mit den Netzausbaukarten der Mobilfunkanbieter auseinander zu setzen, bevor man sich für ein teurer Tarif entscheidet, welches die versprochenen Dienste nicht leistet. Im Folgenden sind die Netzausbaukarten der führenden Mobilfunkanbieter dargestellt. Dabei muss man die entsprechenden Daten für die Regionsbestimmung eintragen und prüfen, ob man eine LTE Verbindung dort empfangen kann.

Des Weiteren kann es auch dazu kommen, dass es Störungen im System gibt, die dazu führen, dass die Mobilfunknutzer in bestimmten Regionen keine Verbindung erhalten. In diesem Fall muss man entweder auf der offiziellen Seite des Anbieters nach Neuigkeiten gucken oder dafür die sozialen Netzwerke nutzen, auf welchen man die entsprechenden Meldungen schnell erkennen kann. Handelt es sich um eine Störung, muss man nichts weiter tun und einfach abwarten, bis Probleme behoben werden.

Ebenfalls können Systemupdates auf den Geräten zu Problemen mit LTE führen. Das trifft vor allem dann zu, wenn die entsprechenden Updates das Android System betreffen und bestimmte Einstellungen ändern. Vor allem wenn eine neuere Version anstatt der alten installiert wird, können bestimmte Komponente, die für die Verbindungseinstellungen zuständig sind, beeinträchtigt werden. In diesem Fall empfiehlt sich eine Deinstallierung der jeweiligen Updates und Überprüfung der Konnektivität. Dieses Problem ist insbesondere aus dem Grund unangenehm, da man ohne die entsprechenden Updates LTE nicht ordentlich nutzen kann, da ältere Android Versionen diese nicht unterstützen.

Falls keine der angeführten Lösungsvorschläge helfen sollten, ist es ratsam den Kundensupport zu kontaktieren. Des Öfteren findet man die Ursache des Problems und hat eine entsprechende und passende Antwort.





Weitere Artikel rund um Anrufe und Rufnummern

Weitere Artikel zum Netz und der Netzabdeckung

Weitere Artikel rund um Simkarten und PIN

Neue Artikel zum Thema Sim Karte