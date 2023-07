iPhone: Apps den mobilen Datenzugriff verbieten

App-Zugriffe auf das mobile Netz am iPhone verbieten – wenn das Datenvolumen begrenzt ist, wird es besonders unangenehm, wenn der geplante Monatsverbrauch durch Anwendungen, bei welchen man dachte, sie würden keinen Zugriff auf das Internet haben, vorzeitig verbraucht wird. Damit das nicht passiert, sollte man diesen Zugriff verweigern. Doch wie geht das eigentlich? Wer sich diese Frage schon einmal gestellt hat oder mit einem ähnlichen Problem konfrontiert wurde, erfährt im folgenden Bericht alle nützlichen Informationen zu dem Sachverhalt und kann den unbefugten Verbrauch von mobilen Daten durch die Apps erfolgreich stoppen.

Verwendung des mobilen Internets für Apps verbieten

Ähnlich wie bei anderen Problemen, die mit technischen Störungen verbunden sind, gibt es auch (vermutlich) für das folgende auch mehrere Lösungen. Im Weiteren wird aber die Methode dargestellt, welche am einfachsten durchzuführen ist. Hierbei muss man zunächst in die Einstellungen des jeweiligen Gerätes gehen. Dort sucht man dann nach der Option “Mobiles Netzwerk”. Hat man diese gefunden, tippt man sie an und scrollt nach unten, bis man “Mobile Daten verwenden” findet. In diesem Bereich wird man die Gesamtliste der auf dem iPhone installierten Anwendungen sehen, wobei die neu installierten Apps möglicherweise nicht sofort zu sehen sein werden. In der Regel leuchten alle Hebel grün, was soviel bedeutet, dass diese Apps einen Zugriff auf das mobile Internet haben. Das ist aber nicht bei allen Programmen sinnvoll. Des Weiteren findet man folgende Information auf der Kunden-Support Seite von Apple:

“Um die Nutzung mobiler Daten für einzelne Systemdienste anzuzeigen, wählen Sie “Einstellungen” > “Mobiles Netz” oder “Einstellungen” > “Mobile Daten”. Scrollen Sie anschließend bis ans Ende des Bildschirms, und tippen Sie auf “Systemdienste”. Mobile Daten können nicht für einzelne Systemdienste aktiviert oder deaktiviert werden. Sie können die Statistiken zur Datennutzung einer App für den aktuellen Zeitraum aufrufen oder App-Datenstatistiken für solche Apps anzeigen, die Daten nutzten, während Sie in ausländischen Netzen eingebucht waren. Zum Zurücksetzen dieser Statistiken gehen Sie zu “Einstellungen” > “Mobiles Netz” bzw. “Einstellungen” > “Mobile Daten”, und tippen Sie auf “Statistiken zurücksetzen”.”

An dieser Stelle muss der Nutzer selber, ausgehend aus der Nutzungsgewohnheit, entscheiden welchen Apps er den Zugriff erlauben will und welchen nicht. Um die Verwendung von mobilen Daten bei bestimmten Apps zu untersagen, muss man den Hebel bewegen, sodass dieser dann weiß leuchtet. Es ist vor allem ratsam den Hebel bei den Apps auszuschalten, welche nur selten genutzt werden, dafür aber viel Datenvolumen verbrauchen. Dabei werden nur die mobilen Daten für die Programme ausgeschaltet: wenn man den WLAN einschaltet, werden sich die Apps an diesem Gebrauch machen können.

Alle Verbindungen abschalten: Flugmodus an

Wer gar keine Verbindungen mehr zulassen möchte (also auch WLAN abschalten will), sollte dazu den Flugmodus bei den Apple Geräten aktivieren. Damit werden auch die WLAN Verbindungen abgeschaltet und es ist gar kein Internet-Zugang mehr möglich. Allerdings lässt sich der Flugmodus nur insgesamt aktivieren und deaktivieren und nicht nur für bestimmte Apps.

Apple schreibt selbst dazu:

Öffne das Kontrollzentrum auf dem iPhone oder iPod touch oder auf dem iPad, und tippe auf die Flugmodus-Taste. Du kannst den Flugmodus auch aktivieren, indem du zu “Einstellungen” gehst und auf “Flugmodus” tippst. … Du kannst dein iPhone und deine Apple Watch so einstellen, dass die Einstellung “Flugmodus” auf dem jeweils anderen Gerät synchronisiert wird. Öffne die Watch-App auf deinem iPhone, und tippe dann auf “Allgemein” > “Flugmodus” > “iPhone spiegeln”. Wenn du den Flugmodus aktivierst, werden alle Funksysteme außer Bluetooth ausgeschaltet. Wenn du Bluetooth deaktivierst, während der Flugmodus aktiviert ist, speichert dein Gerät diese Einstellung für das nächste Mal, wenn du den Flugmodus wieder aktivierst.

Eigene Erfahrungen haben gezeigt, dass man den Flugmodus aber auch gerne vergisst, wenn er erstmal aktiv ist. Daher sollte man bei Internet Problemen zuerst prüfen, ob eventuell der Flugmodus aktiviert ist.

