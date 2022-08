Samsung Galaxy A80 günstig kaufen – mit und ohne Vertrag im Preisvergleich – Fangen wir gleich mit der großen Besonderheit an: Der Bildschirm ist mit seiner 6,7-Zoll-Diagonale nochmals größer als das Galaxy S10 Plus, das auf 6,4 Zoll kommt. Dank AMOLED-Technik liefert das Display tolle Farben und starke Kontraste, die Schärfe geht trotz Full-HD-Plus-Auflösung auch noch in Ordnung. Zumindest, so lange man nicht mit einer Lupe und wenig Abstand auf Pixel-Jagd geht. Wirklich beeindruckend ist jedoch der abermals geschmolzene Rahmen – dank des 20:9-Formats (S10 und S10 Plus kommen „nur“ auf 19,5:9) ist auf der Vorderseite fast nur noch die reine Bildfläche sichtbar. Wer gerne Serien oder Filme auf dem Smartphone schaut, kommt hier voll auf seine Kosten. Ein Fingerscanner unter Glas ist ebenfalls an Bord.

Samsung Galaxy A80 ohne Vertrag

Derzeit findet man das Galaxy A80 noch nicht bei allen Anbietern, aber es ist davon auszugehen, dass immer mehr Händler die Geräte in das eigene Sortiment aufnehmen werden.

Für den kompletten Preisvergleich gibt es bei Idealo den Überblick über alle Anbieter*. Mittlerweile gibt es auch die ersten Angebote ohne Vertrag für das Galaxy A80 bei Ebay*. Wer nicht ganz so viel Geld ausgeben will, findet etwas niedrigere Preise beim Galaxy A40 oder beim Galaxy A50 ohne Vertrag.

01.12.2019 – Sowohl Saturn als auch Mediamarkt haben die Galaxy A80 ohne Vertrag im Sonderangebot für das Black Weekend und bietet die Modelle für nur noch 325 Euro an. Das ist ein deutlicher Rabatt zum normalen Preis:

25.06.2019 – Bei Saturn und Mediamarkt findet man das Galaxy A80 derzeit ab 649 Euro und damit ohne größere Rabatte im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. Bei Amazon werden die Modelle dagegen noch gar nicht gelistet.

Samsung Galaxy A80 – mit Vertrag im Preisvergleich

Auch die ersten Deals mit Vertrag sind verfügbar. Das kann sich durchaus lohnen, vor allem wenn man den doch recht hohen Kaufpreis nicht direkt mit einmal zahlen möchte. In dem Fall sind Handyverträge recht interessant, da man damit die Geräte so über eine Laufzeit von 24 Monaten abbezahlen kann. Auch hier gilt, dass die Preise im Laufe der Zeit wahrscheinlich auch noch etwas sinken werden.

