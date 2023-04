Fehler 924 im Google Play Store beheben – so funktioniert es – wurde man schon mal von der genannten Zahlenkombination überrascht, hatte man Schwierigkeiten beim Downloaden von den Inhalten des Google Play Stores gehabt. Denn diese Fehlermeldung verhindert jegliche Vorgänge bei welchen man eine bestimmte Datei herunterladen oder eine Aktualisierung ausführen will. Doch wie bekämpft man das Problem. Dafür gibt es mehrere Ansätze. Diese werden im Weiteren eingehend geschildert und sollten in der Regel für alle Android Modelle funktionieren – unabhängig davon, welche Android Version genutzt wird

HINWEIS In diesem Artikel geht es speziell im die Fehlermeldung 924. Den Überblick über Fehler und Probleme mit dem Play Store auf Android Geräten gibt es hier: Play Store Fehlermeldungen und Probleme im Überblick

Play-Store Aktualisierungen beseitigen

Des Öfteren treten unvorhergesehene Probleme erst dann auf, wenn man bestimmte Updates installiert. Fehler in Programmen werden dadurch überdeckt, nicht beseitigt und können zu weiteren Problemen führen. Aus diesem Grund ist es ratsam, gleich als Erstes die Updates zu deinstallieren, die man vor kurzem eingestellt hat. Diese müssen vom Gerät spurlos verschwinden und im Nachhinein sollte man prüfen, ob die Fehler dadurch behoben wurden. Dabei geht man wie folgt vor:

Zunächst sollte man die Einstellungen des Gerätes öffnen in diesen sollte man weiter nach dem Punkt “Anwendungen” bzw. “Apps” suchen und beim Auffinden öffnen dort findet man den Bereich “Google Play Store”, welchen man ebenfalls antippen muss als nächstes muss die Option “Updates deinstallieren” betätigt werden. Dadurch wird das erwünschte Ziel erreicht um zu überprüfen, ob die Änderungen erfolgreich waren, soll man den Download aus dem Play Store erneut starten. Funktioniert diesmal alles ohne Probleme, war die Ursache des Problems tatsächlich in dem gesuchten Bereich versteckt.

Daten und Cache aus dem Play Store und Download Manager entfernen

War man bei der Behebung des Problems nicht erfolgreich und das Problem besteht immer noch, wird man auf die andere Vorgehensweise zugreifen müssen. Hierbei muss man alle App-Daten, den Cache des Google Play Store und Download Managers löschen. Ähnlich wie in dem Fall mit den Updates, kann das Problem daran liegen, dass bestimmte Fehler sich in den besagten Orten versteckt haben. Auch hier muss man nach einem Muster vorgehen. Dieser sieht wie folgt aus:

zuerst muss man die Einstellungen des Smartphones gehen dort findet man die Option “Anwendungen” bzw. “Apps” und wählt diese aus darunter tippt man den Bereich “Google Play Store” hier wird man mehrere Einträge finden – “Beenden erzwingen”, “Cache leeren” und “Daten löschen” -, die man auch alle, nacheinander auswählen sollte nun muss man in die Option “Apps” gehen und dort nach dem “Download-Manager” suchen und anschließend antippen. Auch hier muss man den Cache und Daten löschen, was genauso verläuft, wie in dem oben beschriebenen Punkt auch diesmal sollte man überprüfen, ob alles funktioniert hat und den Download starten

Weitere Tipps

Waren beide oben beschriebenen Vorgehensweisen vom Erfolg gekrönt, so kann man die gesuchten Dateien im App Store wieder problemlos herunterladen. Ist es aber nicht der Fall, so bestehen noch weitere Ansätze, die man ausprobieren sollte. Zu diesen gehören:

Speicherplatz prüfen: der wohl einfachste Grund dafür, warum Download nicht vonstatten gehen kann, ist der fehlende Speicherplatz. Diesen sollte man prüfen und bei Bedarf bestimmte Inhalte löschen, um neue wiederum installieren zu können Neustart/ Ausschalten: das Gerät für bestimmte Zeit auszuschalten und es wieder neuzustarten hilft bei der Großzahl von Problemen. Auch bei diesem kann man es ausprobieren Updates installieren: wobei die Installation von Updates auch zu Problemen führen kann, kann es auch zu einer gegensätzlichen Reaktion führen, sodass bestimmte Probleme behoben werden. Es ebenfalls auszuprobieren sollte auch nicht schaden Zurücksetzen vom Smartphone: sollte nichts davon helfen, besteht die letzte Möglichkeit das Problem zu beheben – das Gerät auf Werkeinstellungen zurückzusetzen. Davor ist es empfehlenswert alle wichtigen Dateien von dem Gerät zu sichern und auf einem anderem Träger zu speichern

