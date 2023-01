Kein Ton bei Android Handys und Smartphones – Problem effektiv beheben – wie man aus der Überschrift entnehmen kann, handelt es sich im folgenden Artikel um den Defekt, welches vielen Smartphone Nutzern bekannt ist. Die Ursachen sind jedoch vom Fall zu Fall unterschiedlich und daher sollen im Weiteren mehrere Lösungsansätze vorgestellt werden.

Im Großen und Ganzen lässt sich eine bestimmte Quelle für beschriebene Komplikation feststellen. Dabei hängen mehrere Faktoren miteinander zusammen:

Dazu gibt es noch die Möglichkeit, „Bitte nicht stören zu aktivieren“. Dadurch werden viele Töne abgeschaltet. Google schreibt selbst zu dieser Funktion:

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Smartphone mit dem Modus „Bitte nicht stören“ stummzuschalten. So lassen sich Ton und Vibration ausschalten und visuelle Störungen blockieren. Sie können auswählen, was Sie blockieren und was Sie zulassen möchten.