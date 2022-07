Amazon Prime Day – was verbirgt sich dahinter?

Amazon Prime Day – was verbirgt sich hinter der Feierlichkeit? – „Ein zweitägiges Feuerwerk voller toller Angebote“. Diese Meldung findet man auf der Amazon Seite immer mal wieder anlässlich von besonderen Aktionstagen und in der Regel bekommt man dann sehr gute Angebote – und auch einige Restposten. Im Gegensatz zu generellen Schnäppchen-Tagen wie dem Black Friday oder dem Cyber Monday betrifft der Prime Day nur Amazon. Doch um welche Angebote handelt es sich dabei und was genau versteckt sich hinter dem „Amazon Prime Day“? Mehr dazu im Folgendem.

UPDATE: Amazon hat das Datum für den Prime Day 2022 offiziell bekannt gegeben. Die Aktion findet vom 12. Juli bis 13. Juli 2022 statt.

Wichtige Meldung im Voraus

Obwohl man von vielen Angeboten tatsächlich profitieren kann, besteht immer wieder die Gefahr, dass man zu einem Kauf gezwungen wird. Selbstverständlich handelt es sich dabei nicht um physischen Zwang, vielmehr wird der potentielle Käufer durch ablaufenden Countdown verunsichert, die Knappheit an reduzierten Waren lässt ihn seine Entscheidung schneller und überzeugter fällen. Folgendes schreibt dazu Georg Tryba, Online-Experte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen:

„Viele Artikel, die angeblich ablaufen, stehen nach ein paar Stunden wieder im Netz. Nach dem Schnäppchen ist vor dem Schnäppchen. Im Netz herrscht jederzeit Schlussverkauf“.

So rät der Experte zu einer gründlichen Überprüfung der Preise auf mindestens zwei Seiten, sodass man ein genaues Bild von dem eigentlichen Preis der Ware vor Augen hat oder Vergleichsportale wie idealo zu gebrauchen.

Nur für Amazon-Prime-Mitglieder

Ebenso wichtig wie die erste Meldung: Prime Day Angebote fokussieren sich nur auf die Nutzer mit der Prime Mitgliedschaft. Auch hier entsteht ein Kampf um die Exklusivität, wodurch viele Interessenten von den kommenden Angeboten überrumpelt werden und sich für eine andauernde Mitgliedschaft bei Prime entscheiden. Auch hier gilt – alles mehrmals überprüfen und die Entscheidung abwägen. Diejenigen, die keine Mitgliedschaft bei Amazon Prime haben, dürfen die angebotene Waren ebenfalls erwerben, jedoch zu einem normalen, nicht reduzierten Preis.

Was wird angeboten?

Waren aus den Kategorien von Elektronik, Haushaltsgeräten und anderen werden bis zu 70 Prozent reduziert. Darüber hinaus erhalten die Nutzer die Möglichkeit jegliche Konzerte und Twitch-Streams zur Feier des „Prime Days“ anzusehen. Alle Amazon-Marken Produkte werden mit einem 20 % Rabatt versehen. Alle weiteren Informationen findet man auf der offiziellen Seite von Amazon*.

Wann genau findet der Amazon Prime Day 2022 statt?

Damit die Prime Mitglieder den Prime Day und die damit verbundenen Angebote nicht verpassen, müssen sie auf folgende Daten achten: vom 12. Juli und zwar um genau 00.01 Uhr bis zu dem nächsten Tag 13. Juli, um 23.59 hat man die Gelegenheit von den reduzierten Waren zu profitieren. Diejenigen, die schon in vorherigen Jahren den Prime Day mitfeiern durften werden sich entsinnen, dass der Zeitabschnitt fast um das Doppelte kürzer war. Diesmal sind es 48 Stunden statt den gewöhnlichen 26, was den Prime Day eigentlich zu „Prime Days“ machen sollte. Weitere exklusive Angebote entdecken die Prime Kunden eine Woche im Voraus.

Seit wann feiert man den Amazon Prime Day?

Das erste Mal, an dem man Amazon Prime Day gefeiert hat, war im Juli 2015. Seitdem findet der Feiertag jeden Sommer. Der Amazon Prime Day unterscheidet sich nicht allzu stark von solchen Events wie dem Black Friday oder ähnlichen Weihnachtsangeboten, zu welchen die Preise von bestimmten Waren reduziert werden. Hierbei werden diese nur für Prime Mitglieder bereitgestellt. Will man also auch zu dem größeren Kreis an den Amazon-Prime-Day Beteiligten gehören, muss man sich eine Mitgliedschaft für entweder 7,99 Euro im Monat oder 69,00 Euro im Jahr zulegen.