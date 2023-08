1&1 Netz, Netzabdeckung, 5G und LTE – ein Überblick – wer schon einmal die Werbung von dem besagten Unternehmen bezüglich des führenden Netzbetreiber Deutschlands gesehen hat, wird sicherlich von dem Anbieter 1&1 gehört haben. Falls nicht, wird das Video neben den umfassenden Informationen zu der Firma im Weiteren dargestellt, sodass die Leser alles zu den Fragen um Netzqualität, Anschlüsse und Angebote erfahren können.

1&1 Netz

Obwohl für viele unbekannt, betreibt 1&1 kein eigenes, sondern das Netz von Telekom, wenn es sich um den DSL Bereich handelt. Ähnlich sieht die Situation bei den Mobilfunk Angeboten aus, denn hier ist 1&1 auf die Unterstützung von O2/Eplus und Vodafone angewiesen. Insbesondere empfinden das letztere die Nutzer des Betreibers als äußerst positiv, denn diese Information ist im Gegensatz zu anderen Mobilfunkanbietern nicht in den Tiefen der Webseiten versteckt, sondern wird offen und deutlich präsentiert. Will man also vor dem Kauf eines Vertrags oder während der Nutzung die Signalstärke der Verbindung überprüfen, muss man bei 1&1 die entsprechenden Netzpartner überprüfen. Allerdings sollte man darauf achten, dass bestimmte Verbindungsbereiche für 1&1 Kunden nicht vorhanden bleiben, darunter der LTE Signal von Vodafone, welchen man nur als “Originalnutzer” des letzteren genießen kann. Bei Eplus/ Telefonica gibt es solche Beschränkungen jedoch nicht. Daher kommt die Werbung, die im weiteren Verlauf angezeigt wird und die Überlegenheit von 1&1 über Telekom proklamiert, etwas ironisch herüber, wenn man bedenkt, dass 1&1 auf das Netz von Telekom angewiesen ist.

HINWEIS: Mittlerweile setzt 1&1 nur noch auf O2 als Netzpartner. Alle aktuellen Mobilfunk-Tarife bei 1&1 nutzen daher das Handynetz von O2. Die Vodafone Tarife des Unternehmens werden nicht mehr vermarktet und sind damit auch nicht mehr bestellbar – bestehende Allnet Flat dieser Art können aber natürlich weiter genutzt werden.

Dieser Werbespot sorgte für Aufruhr – das sieht man auch an dem entsprechenden Like/ Dislike Verhältnis -, da Telekom dagegen gerichtlich vorgegangen ist. Seit dem Erscheinen des Videos sind inzwischen vier Jahre vergangen und der erste Platz wurde von Telekom wieder besetzt.

1&1 Tarife

Aktuellen Mobilfunk-Tarife von 1&1 sehen wie folgt aus:

1&1 LTE S: mit einem monatlichen Preis von 9,99 Euro in dem 6 Monaten und 19,99 Euro ab dem 7. Monat bei einer Mindestvertragslaufzeit von 2 Jahren (24 Monate) oder 19,99 Euro mtl. ohne Vertragslaufzeit, dem einmaligen Bereitstellungspreis in Höhe von 29,90 Euro, 3 GB Datenvolumen bei einer LTE-Geschwindigkeit von 21,6 MBit/s, sowie Telefonie und SMS Flat (auch im EU-Ausland) – 5G ist kostenlos enthalten

1&1 LTE M: mit einem monatlichen Preis von 14,99 Euro in dem 6 Monaten und 24,99 Euro ab dem 7. Monat bei einer Mindestvertragslaufzeit von 2 Jahren (24 Monate) oder 24,99 Euro mtl. ohne Vertragslaufzeit, dem einmaligen Bereitstellungspreis in Höhe von 29,90 Euro, 10 GB Datenvolumen bei einer LTE-Geschwindigkeit von 225 MBit/s, sowie Telefonie und SMS Flat (auch im EU-Ausland) – 5G ist kostenlos enthalten

1&1 LTE L: mit einem monatlichen Preis von 19,99 Euro in dem 6 Monaten und 29,99 Euro ab dem 7. Monat bei einer Mindestvertragslaufzeit von 2 Jahren (24 Monate) oder 29,99 Euro mtl. ohne Vertragslaufzeit, dem einmaligen Bereitstellungspreis in Höhe von 29,90 Euro, 40 GB Datenvolumen bei einer LTE-Geschwindigkeit von 225 MBit/s, sowie Telefonie und SMS Flat (auch im EU-Ausland) und Flat auf eine Zusatz-SIM (mit einer zweiten SIM-Karte für Tablet oder Notebook und 1 GB/Monat Highspeed-Volumen im Inland und der gesamten EU) – 5G ist kostenlos enthalten

1&1 LTE XL: mit einem monatlichen Preis von 24,99 Euro in dem 6 Monaten und 39,99 Euro ab dem 7. Monat bei einer Mindestvertragslaufzeit von 2 Jahren (24 Monate) oder 34,99 Euro mtl. ohne Vertragslaufzeit, dem einmaligen Bereitstellungspreis in Höhe von 29,90 Euro, 100 GB Datenvolumen bei einer LTE-Geschwindigkeit von 225 MBit/s, sowie Telefonie und SMS Flat (auch im EU-Ausland), Flat auf eine Zusatz-SIM (mit einer zweiten SIM-Karte für Tablet oder Notebook und 1 GB/Monat Highspeed-Volumen im Inland und der gesamten EU) und einem zusätzlichen Online-Speicher mit 100 GB zusätzlicher Speicherplatz für Musik, Fotos und Videos – 5G ist kostenlos enthalten

1&1 Allnet FLat XXL: Flat mit unbegrenztem Datenvolumen für knapp 70 Euro monatlich – die Preise hier ändern sich aber ab und an, teilweise wurde dieser Mobilfunk-Tarif bereits für um die 100 Euro angeboten.

Für alle dargestellten Tarife gilt der Nutzungsnetz von O2. Was weitere Informationen und Aktionen bezüglich der aktuellen Angebote zu Mobilfunk und DSL betrifft, so kann man die Neuigkeiten auf der offiziellen Seite des Anbieters einsehen. Darüber hinaus sollte die Leser auf die besagten Aktionen des Unternehmens achten, denn bei diesen handelt es sich um erkennbare Preisvorteile. Ebenso kann man sich zu den dargestellten Verträgen einen Smartphone, Tablet oder andere Hardware zusätzlich holen. Die Netzqualität lässt sich über folgende Links für Vodafone (Vodafone Netzkarte*) und O2 Bereiche (O2 Netzkarte*) prüfen. Die größeren Flat nutzen mittlerweile 5G Verbindungen, die 10 GB Flat und auch die Flat mit 20 GB und weniger haben diese Technik noch nicht und bieten LTE max Speed.

VIDEO Probleme bei 1&1 Netz – so kann man sich helfen

Der Stand von LTE und 5G bei 1&1

Handelt es sich um LTE Verbindungen bei 1&1, so verlässt sich das Unternehmen dabei auf die Dienste von O2. Dabei es eine derartige Netzqualität auch nur in Bereichen möglich, wo O2 LTE ausbaut. So kann man in den besagten Regionen mit einer Geschwindigkeit bis zu 500 MBit/s surfen. Mittlerweile können auch die älteren Vodafone Tarife bei 1&1 LTE nutzen, der Speed liegt hier aber bei maximalen 50MBit/s.

Die O2 Tarife sind dazu auch bereits 5G tauglich und können – passendes Handy-Netz und auch passendes Smartphones vorausgesetzt – bereits im 5G Netz von O2 genutzt werden. Allerdings ist das O2 Netz bisher noch eher punktuell und in den großen Städten mit 5G versorgt. Man sollte daher auf jeden Fall einen Netztest machen um sicherzustellen, dass man auch in einem ausgebauten Bereich wohnt: kostenloser o2 Netztest*

Früher oder später wird es auch ein eigenes 5G Netz von 1&1 geben, denn das Unternehmen hat entsprechende Frequenzen bei der Netzauktion ersteigert und will damit der 4. deutsche Netzbetreiber werden. Aktuell wurde dieses Netz allerdings noch nicht gestartet und 1&1 schreibt selbst zu den Vorbereitungen dieser Aktion:

In dem bindenden Vorvertrag haben sich die Parteien zum schnellstmöglichen Abschluss einer finalen National Roaming Kooperation verpflichtet. Die National Roaming Kooperation wird die diskriminierungsfreie Bereitstellung von National Roaming Leistungen in noch nicht vom neuen 1&1 Mobilfunknetz versorgten Gebieten beinhalten und insbesondere Zugang zum 5G-Netz von Vodafone inklusive den Mobilfunkstandards 2G und 4G sowie künftige Mobilfunkstandards und -technologien umfassen. Das Startdatum für die National Roaming Leistungen von Vodafone wird ein Jahr nach Abschluss der finalen National Roaming Kooperation liegen, spätestens jedoch am 1. Oktober 2024. Die Grundlaufzeit der National Roaming Kooperation wird von da an fünf Jahre betragen. 1&1 Mobilfunk wird das Recht haben, die Laufzeit der National Roaming Kooperation bis zu zweimal um jeweils weitere fünf Jahre – also um bis zu weitere 10 Jahre – zu verlängern. An das Vertragsende schließt sich eine dreijährige Übergangszeit an. Berechnungsbasis ist ein sogenanntes Kapazitätsmodell, bei dem 1&1 den von seinen Kunden jeweils prozentual genutzten Anteil des Vodafone-Netzes zu einem Festpreis je Prozentpunkt vergütet. Dieser Festpreis ändert sich von Zeit zu Zeit analog zur prozentualen Kostenentwicklung des Vodafone-Netzes. Die Konditionen orientieren sich somit an der zukünftigen Marktentwicklung und ermöglichen 1&1 dauerhaft wettbewerbsfähige Angebote. Ab dem plangemäßen Start des 1&1 Mobilfunknetzes auf Basis der neuartigen OpenRAN-Technologie Ende nächsten Monats werden auf dem Netz von 1&1 Kunden mit 4G Mobilfunktarifen zunächst mit flächendeckenden National Roaming Leistungen von Telefónica versorgt, bis die National Roaming Versorgung durch Vodafone bereit steht. Ab dann können auf dem 1&1 Netz auch 5G Mobilfunktarife flächendeckend angeboten werden. In der Übergangszeit bis zur Bereitstellung des 5G National Roaming durch Vodafone wird 1&1 seinen Kunden mobile 5G-Dienste im Rahmen des bisherigen MVNO-Modells bereitstellen. Die dazu benötigten Vorleistungen wird 1&1 bei Telefónica und Vodafone beziehen. Voraussetzung ist eine Verlängerung des von der BNetzA bis 31. Dezember 2023 ohnehin erlaubten Parallelbetriebs, den 1&1 noch heute beantragen wird.

Es ist daher bisher noch nicht bekannt, wann genau die Mobilfunk-Tarife von 1&1 direkt das 1&1 5G Netz werden nutzen können. Aktueller Stand ist, dass man O2 als Netzpartner im 5G Bereich hat.

5G Netz Ausbau alle Anbieter 2023 – @ inside-sim.de

Keine Datenautomatik bei 1&1

Wie die Überschrift es dem Leser schon verrät, entschied sich das Unternehmen gegen die Option der Datenautomatik, was viele Nutzer äußerst erfreut hat, vor allem wenn diese zuvor ihre Verträge bei O2 hatten. Stattdessen wird die Verbindungsgeschwindigkeit einfach gedrosselt, ohne das zusätzliche Kosten für die Nutzer entstehen. Folgende Meldung findet man dazu:

“In Ihrer 1&1 All-Net-Flat ist genügend Highspeed-Volumen enthalten, um endlos mobil im Internet zu surfen, E-Mails zu schreiben und Filme oder Videos zu sehen. Und selbst wenn einmal Ihr monatliches Highspeed-Inklusiv-Volumen überschritten sein sollte, surfen Sie weiter unbegrenzt mit 64 kBit/s. Oder Sie buchen auf Wunsch ein Highspeed-Paket Ihrer Wahl. Dazu erhalten Sie von 1&1 eine Nachricht, sobald Sie an Ihr Highspeed-Limit kommen. Schon ab 4,99 € können Sie dann weitere 500 MB Highspeed-Volumen zubuchen. Getreu dem Motto „Fair geht vor“ entscheiden Sie bei 1&1 jederzeit selbst, ob Sie weiteres Highspeed-Volumen nutzen möchten. Das unterscheidet 1&1 von vielen anderen Anbietern, wie z.B. Smartmobil, Vodafone, O 2 , Base, yourfone, WinSim und Deutschland Sim, denn diese Anbieter stocken Ihr Datenvolumen automatisch kostenpflichtig auf – ob Sie wollen oder nicht.”

Dabei trifft diese Aussage sowohl auf O2, als auch auf Vodafone Netz. Die Drosselung betrifft dabei nur die Mobilfunk- und nicht die DSL-Tarife.

APN und Konfigurationsdaten für das Internet bei 1&1

In der Regel werden die richtigen Zugangsdaten bei 1&1 automatisch gesetzt. Das betrifft sowohl die O2 Netz Angebote bei 1&1 als auch die 1&1 Tarife im Vodafone Netz, die noch vorhanden sind. Man kann daher im Normalfall direkt los surfen, wenn man die Simkarte von 1&1 in ein neues Smartphone einlegt und muss sich um nichts weiter kümmern.

Sollten die Interneteinstellungen nicht automatisch nach der Vertragsschließung erfolgen, ist es vom Vorteil, wenn man die entsprechenden Informationen zuvor abspeichert und diese dann passend eingeben kann. Dabei sehen die Zugangsdaten wie folgt aus:

Eingabefeld 1&1 Vodafone 1&1 Eplus Beschreibung: Frei wählbar Frei wählbar Verbinden mit: Internet Internet Zugriffspunkt (APN): web.vodafone.de internet.eplus.de Benutzername: leer lassen Frei wählbar Kennwort: leer lassen Frei wählbar Authentifizierungstyp: Kein Frei wählbar Primärer DNS: 139.7.30.125

(optional) – Sekundärer DNS: 139.7.30.126

(optional) – IP-Adresse: leer lassen Frei wählbar MCC: 262 Frei wählbar MNC: 02 Frei wählbar

Die APN Einstellungen bei 1&1 sollte man vor allem prüfen, wenn es kein mobiles Internet gibt. Wird die Simkarte gar nicht erkannt oder gibt es allgemein kein Netz, hat es in der Regel nichts mit den APN Zugangspunkten zu tun. Mehr dazu: Datenbank mit den 1&1 APN Zugangsdaten

Erfahrungen mit 1&1

Der beste Weg um eine Übersicht über ein bestimmtes Unternehmen zu erhalten, ist das Lesen der Kundenbewertungen und Rezensionen. In der Regel sind diese auf das Notwendigste zusammengefasst und in einem leicht verständlichen Manier geschrieben, sodass man die Schwächen und Stärken des einen oder anderen Tarifs sofort erkennen kann. Bei 1&1 sind die Bewertungen dieser Art jedoch vielfältig und fallen unterschiedlich aus, sodass der aktuelle Stand bei 3 Sternen von 5 auf der Seite trustpilot liegt. So findet man unter anderen dort folgende Meldungen:

“Nie wieder 1&1. Vertrag verlängert für 29 euro monatliche Grundgebühr. Bezahle jetzt 54 Euro pro Monat. Und keiner weiß was davon. Habe den Vertrag gekündigt und bin dann weg da.”

sowie:

“70€ DSL Umzugskosten wurden auf explizite Nachfrage nicht erwähnt. Es konnte mir auch nicht meine alte Geschwindigkeit garantiert werden und dennoch 0 Kulanz vom “Service Center”. Echt schade, ich hätte mir deutlich mehr entgegenkommen gewünscht.”

Diese Aussagen werden dann mit folgenden kontrastiert:

“Ich bin bisher mit 1&1 sehr zufrieden in Preis und Leistung.” “Umstellung von Telekom hat hervorragend funktioniert. Kein Techniker notwendig. Irrtümlich gebuchtes Zusatzangebot wurde sofort nach Info per Mail beendet. Klasse! Weiter so!”

Die gute Nachricht: 1&1 bietet die Handytarife und Allnet Flat auch mit kurzer Laufzeit an. Man kann daher auf Wunsch die Angebote auch sehr flexibel bestellen und monatlich kündigen, falls der Tarif nicht mehr passen sollte. Eine Möglichkeit zur täglichen Kündigung gibt es aber leider nicht. Dennoch bleibt man also Kunden mit den monatlichen Laufzeiten flexibel genug um den Tarif testen zu können und dann auch wieder wechseln zu können, falls das Mobilfunk-Netz von 1&1, der Tarif oder andere Punkte doch nicht passen sollte. Bei den Tarifen ohne Laufzeit muss man allerdings in der Regel auf die Sonderaktionen bei 1&1 verzichten, daher sind die Flatrates oft vergleichsweise teuer im Vergleich zu den Angeboten mit längerer Laufzeit.

