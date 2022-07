Carrier Services – was verbirgt dieser App und was macht sie? – wenn eine Meldung über bestimmte Apps und dazugehörige Updates auf dem Bildschirm des benutzten Smartphones erscheint, weiß der Inhaber des besagten in der Regel Bescheid, um was für ein Programm es sich dabei handelt. Tut er es nicht, wird er misstrauisch und will demzufolge den unbekannten Inhalten keinen Eingang und Verbreitung auf dem Gerät erlauben. Damit die Nutzer immer informiert bleiben, erfahren sie im folgenden Artikel was es mit den sogenannten Carrier Services an sich hat und ob man diese sicher installieren darf.

Was macht das Programm eigentlich?

Folgende Meldung findet man auf der Seite von Google Play Store zu der besprochenen Anwendung:

„Carrier Services ermöglicht Mobilfunkanbietern, aktuelle Kommunikationsdienste bereitzustellen, u. a. Akkuoptimierungen und Unterstützung für erweiterte Funktionen in der Android Messages App.“

Es handelt sich also um eine App, die neben den Nachrichten andere Kommunikationsdienste auf dem Gerät, sowie eine Verbesserung von Akkuleistungen verwaltet und ermöglicht. Somit stellt das Programm keine erkennbare Gefahr dar. Jedoch verbirgt sich hinter den Codes ein bis jetzt ungelöstes Geheimnis, und zwar wie genau die App ihren Funktionen nachgeht.

Carrier Service/ RCS vs Whatsapp?

An dieser Stelle wäre es sinnvoll den Lesern, welche die Abkürzung RCS nicht entschlüsseln können, darüber zu berichten. Hinter den Buchstaben verstecken sich zunächst folgende Begriffe: Rich Communication Services. Diese stellt seit nicht allzu langer Zeit eine Alternative zu anderen Kommunikations- und Nachrichtenaustauschprogrammen, denn mit RCS kann man ebenfalls Fotos, Videos oder Sprachmitteilungen verschicken. Dasselbe betrifft auch Anrufe mithilfe des Programms über das Datennetz. Die App funktioniert auf den Smartphones, unabhängig vom Modell, muss aber, selbstverständlich davor installiert werden. Ist es aber nicht der Fall, erhalten die Nichtnutzer eine SMS-ähnliche Nachricht – es sei denn, man besitzt einen iPhone, dann wird der Nachrichtenempfang nicht funktionieren. Damit – und das wird von einigen Internetportalen vermutet – will Google eine überzeugende Konkurrenz Whatsapp machen und letztendlich den letzteren ersetzen. Zu den Vorteilen von RCS gehört unter anderem die zusätzlichen Zeichen, denn ein Limit wie bei den SMS gibt es nicht. Dazu werden viele Formate unterstützt und man kann nicht nur Text versenden. Ein Abgleich mit den gespeicherten Kontaktdaten findet dagegen nicht statt – an der Stelle hat der Dienst Vorteile im Bereich Datenschutz im Vergleich zu anderen Angeboten auf dem Markt. Der Nachrichtenaustausch wird dabei durch eine Verschlüsselung gesichert. Des Weiteren plant man in Zukunft eine verbesserte Kommunikation mit Unternehmen, sodass der Erwerb von Flugtickets, das Einsehen von privaten Bankdaten und anderen alltäglichen und benötigten Tätigkeiten gleitend abläuft. Wie genau das besagte Carrier Service mit RCS zusammenhängt bleibt jedoch für viele bis heute ein Rätsel.

com.ebay.carrier hat nichts damit zu tun

Auf einigen Modellen findet sich unter den aktiven Apps auch eine com.ebay.carrier App. Dieser Dienst hat aber nichts mit den genannten Carriern zu tun, sondern ist ein Dienst speziell von Ebay. Auf einige Smartphones ist dieser Dienst vorinstalliert und soll bessere Ebay Anzeigen ausliefern. In Deutschland scheint das aber nicht aktiv zu sein. Man kann diesen Dienst daher ohne Probleme beenden und löschen.

