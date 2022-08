Android: „Keine App zum Öffnen der URL gefunden“ – das kann man tun – kommt es bei der Nutzung von Android dazu, dass man die Meldung „Keine App zum Öffnen der URL gefunden“ auf dem Bildschirm sieht, liegt es an der fehlerhaften Arbeit des Systems bzw. des zuständigen Programms. Gründe dafür kann es viele geben – falsch installierte Updates, angehäuften Defekte -, jedoch gibt es immer eine Lösung für das Problem. Wie diese aussieht, erfahren die Leser im folgendem Beitrag.

In der Regel kommen die besagten Probleme dann vor, wenn der Nutzer mehr als eine Browser-App benutzt, zum Beispiel Chrome und Firefox. Aufgrund von entstehenden und überlappenden Programmdefekten kommt es dann zu der besagten Macke. Das passiert leider öfter als man denkt. So schreibt ein Nutzer beim Gute Frage Forum:

Was kann das nur sein? Google? – In Google wenn ich auf eine Seite gehe wird sie nicht geöffnet da steht immer nur: „keine APP zum öffnen der URL gefunden“! Was kann das sein??