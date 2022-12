Samsung – Vibration und Vibrationsalarm deaktivieren

Samsung – Vibration und Virbrationsalarm deaktivieren – wird man von den permanenten Benachrichtigungen, welche mit einem Vibrationssignal begleitet werden, irritiert, sollte man sich überlegen die besagte Option auszuschalten. Wie man das richtig und effektiv macht, erfahren die Leser im folgenden Artikel.

HINWEIS in seltenen Fällen kann es auch zu Hardware-Defekten beim Vibrationsmotor kommen. Dann helfen die hier gezeigten Hinweise leider nicht weiter und dann kann an sich nur noch eine Fachwerkstatt weiter helfen.

Vibrationsintensität erfolgreich deaktivieren

Ähnlich wie bei anderen Smartphone Modellen, gibt es auch bei Samsung Galaxy Modellen unterschiedliche Einstellungsoptionen im Bereich der Vibration. So unterscheidet man zwischen den Vibrationen, welchen den Nutzer über eine Nachricht und Anruf informieren oder das haptische Feedback, also den Tastenton beeinflußen. In dem einen oder anderen Fall kann diese Option dem Inhaber des Smartphones lästig erscheinen, sodass man diese deaktivieren möchte. Das geht wie folgt:

Über das Menü des Gerätes geht man in die Einstellungen über In den Einstellungen sucht man nach dem Bereich unter dem Namen „Töne“, „Vibrationsintensität“ oder ähnliches. Dort wird man in der Lage sein die entsprechenden Änderungen vorzunehmen Im Bereich „Vibrationsintensität“ wird man nun folgende Unterpunkte finden: Eingehender Anruf, Benachrichtigungen, Vibrationsfeedback und Vibrations-Feedback stark drücken. Man kann jeden einzelnen dieser Punkte mithilfe des Reglers nun ausschalten.

Diese Methode stellt eine passende und bequeme Alternative zu dem kompletten Ausschalten der Vibration, welches man jedoch ebenfalls problemlos vornehmen kann.

Tastenvibration ausschalten

Um die Vibration auf dem Gerät deaktivieren zu können muss man die Schritte befolgen, die im Weiteren dargestellt werden. Selbstverständlich kann man diese Aktion wieder rückgängig machen, sollten die Ergebnisse des Vornehmens den Inhaber des Smartphones nicht zufriedenstellen.

Zunächst muss man die Einstellungen des Gerätes öffnen In den Einstellungen sucht man dann nach dem Unterpunkt „Töne und Vibration“ und tippt diesen anschließend an In dem Bereich „Töne und Vibration“ findet man die Optionen „Tastenfeedback“ und „Tastaturvibration“, welche man, nach Bedarf, deaktivieren kann. Im letzten Schritt kann man überprüfen, ob die Änderungen gespeichert wurden und falls das zutrifft sich über die vibrationslose Nutzung des Smartphones erfreuen!

Weitere Artikel rund um Android

Neue Artikel rund um Android