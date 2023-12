iPhone ist deaktiviert – was man bei der Fehlermeldung tun kann – Sicherheit spielt eine bedeutenden Rolle, wenn es sich um den Umgang mit Smartphones und anderen technischen Geräten, welche unter anderem privaten Informationen über den Nutzer und Inhaber aufweisen, handelt. So stellen die Entwickler immer neue Maßnahmen vor, welche dem Handyinhaber zur Auswahl stehen. In einigen Fällen kann es aber dazu kommen, dass die entsprechenden Funktionen ihren Job allzu gut ausführt: man gibt das Passwort zu oft falsch ein und erhält dann folgende Meldung: “iPhone ist deaktiviert, in 1 Minute erneut versuchen” bzw. “iPhone ist deaktiviert, in 60 Minuten erneut versuchen”. Die angezeigte Zeit kann sich im Endeffekt aber auch ändern und der Anzeige “iPhone ist deaktiviert, mit iTunes verbinden” weichen.

So schreibt ein Nutzer bei GuteFrage:

Hallo leute hab heute von bekannten meinen code auf meinem iphone geändert bekommen, wodurch mein iphone jetzt geperrt ist, weil sie ihn selber vergessen haben. es ist jetzt total deaktiviert, weil ich schon alles mögliche versucht habe! darauf ist jetzt zu lesen ‘bitte mit itunes verbinden’. auch im internet habe ich die lösung über itunes gefunden und wollte das jetzt machen. allerdings kommt auf meinem laptop jetzt immer die meldung “Wenn sie zugriff erlauben wollen, antworten sie bitte auf ihrem iphone…” (-> bild) auf meinem iphone kommt aber keine medung, die ich aktzeptieren muss… es ist ja auch deaktiviert – nur notrufe!

Die Entsperrung ist dann oft am Gerät nicht mehr möglich, aber noch durchführbar. Was man hierbei beachten sollte ist, dass nach dieser Meldung und einer erfolgreichen Wiederherstellung die gespeicherten und zurückgelegten Daten verlorengehen, vor allem wenn keine Backups durchgeführt wurden. Im folgenden Artikel erfahren die Leser worauf sie achten müssen, damit es nicht zu den besagten Problemen kommt.

HINWEIS Ein Werksreset nützt bei diesem Fehler leider nichts, denn die Verknüpfung mit der AppleID bleibt bestehen – man braucht das Passwort also auch nach einem Reset

“iPhone ist deaktiviert” – Fehlermeldungen im Detail

In der Regel hängt die besagte Meldung mit dem Vorgang zusammen, bei welchem man die falschen Zahlenkombinationen für das Passwort eingetragen hat. Es kann aber auch passieren, dass ein Kind – zum Beispiel bei einer Familienfeier – oder ein Bekannter zu lange mit dem Gerät “gespielt” hat und iPhone deaktiviert hat. Diese Option wurde ebenfalls zum Schutz des Smartphoneinhabers entwickelt, sodass dieser von möglichen Hacking-Versuchen geschützt bleibt. An sich keine schlechte Idee, da man mithilfe bestimmter Programme das Gerät innerhalb weniger Minuten knacken könnte – daher auch die entsprechende Zeitbegrenzung. Gibt man also das Passwort 5 mal falsch ein, sollten noch keine Probleme entstehen, bei 6 oder 7 erhält man schon die besagte Nachricht und sollte man weitere Versuche unternehmen das iPhone zu entsperren, wird das Gerät ab zehnten Eingabe gesperrt. Im Detail sehen diese Meldungen wie folgt aus:

6 Fehleingaben: “iPhone ist deaktiviert, in 1 Minute erneut versuchen”

7 Fehleingaben: “iPhone ist deaktiviert, in 5 Minuten erneut versuchen”

8 Fehleingaben: “iPhone ist deaktiviert, in 15 Minuten erneut versuchen”

9 Fehleingaben: “iPhone ist deaktiviert, in 60 Minuten erneut versuchen”

10 Fehleingaben: “iPhone ist deaktiviert, mit iTunes verbinden”

iPhone mit iTunes entsperren

Bei diesem Vorgang handelt es sich um eine Wiederherstellung entweder mit iTunes oder iCloud. In beiden Fällen ist man auf die Backup-Funktion angewiesen, denn nur mit ihr kann man die gespeicherten Daten erneut auf das Gerät bringen. Will man die Wiederherstellung mit iTunes durchführen, muss man das betroffene iPhone, falls noch nicht gemacht, an den PC bzw. Laptop anschliessen, an welchen das Programm installiert ist. Dann muss der Nutzer iTunes starten: hier kann es dazu kommen, dass man nach demselben verlorenen bzw. vergessenen Passwort gefragt wird. Was man in dieser Situation tun sollte, erfahren die Leser in dem nächsten Punkt “iPhone mit Wartungsmodus entsperren”. Wird das Passwort nicht abgefragt, synchronisiert man lediglich das iPhone mit dem Computer und klickt auf “iPhone wiederherstellen”. Weiter muss man nur den Anleitungen folgen, bis die Daten vom Gerät entfernt wurden. Im nächsten Schritt wird man das Smartphone vom Neuen einrichten müssen oder mithilfe des Backups die Daten wiederherstellen.

Wartungsmodus nutzen

Für diejenigen, die ein Problem mit dem Passwort haben, kann man das Gerät auch mithilfe von Wartungsmodus entsperren. Um das zu machen, muss man wie folgt vorgehen:

USB-Kabel an den Computer anschließen, diesen aber nicht mit iPhone verbinden iTunes starten nun muss man an dem iPhone entweder die Kombination “Home- + Einschalttaste” oder “Lauter- + Einschalttaste” für 10 Sekunden gedrückt halten, bis sich das Gerät ausschaltet nun hält man entweder die Home- oder die Lauter-Taste weiter, lässt den Power-Button aber los während man eine der beiden Tasten weiterhin gedrückt hält, verbindet man nun iPhone mit dem Computer über den besagten USB-Kabel anschließend erhält man eine Meldung, dass iPhone im Wartungsbereich erkannt wurde

iPhone mit iCloud auf die Werkeinstellungen bringen

Um das Gerät mit iCloud wiederherstellen zu können, muss man im Voraus die Funktion “Mein iPhone suchen” und die Datenverbindung aktiviert haben. Nun muss man entweder über Mac oder ein anderes Apple Gerät icloud.com öffnen und dort die entsprechenden Daten eintragen. Anschließend wählt man die Option “iPhone suchen”. Nach einer bestimmten Zeit wird man eine Karte auf dem Bildschirm sehen können, welche den genauen Standort des Gerätes bzw. anderer benutzter Smartphones anzeigt. Nun wählt man das entsprechende iPhone aus und tippt auf die Anzeige “iPhone löschen”, womit alle Daten von dem Gerät entfernt werden, darunter auch das gespeicherte Passwort für den Sperrbildschirm.

Wenn nichts weiter hilft

Natürlich kann es auch dazu kommen, dass keine der angeführten Methoden zu einem erfolgreichen Ergebnis führt. In diesem Fall kann es sich lohnen den entsprechenden Spezialisten aufzusuchen und das Problem zu schildern. Man könnte unter anderem auch versuchen nach weiteren Lösungen im Internet zu suchen,wobei die Reparatur in einer Fachwerkstatt meistens sinnvoller ist.

