Schnelle Hilfe! XING Passwort vergessen – Konto wiederherstellen – wie der Titel des Beitrags schon verrät, handelt es sich im Folgenden um das Problem, mit welchem sich viele XING Nutzer konfrontiert sehen. Die Zugangsdaten sind elementar für den Dienst und wenn sie nicht mehr vorhanden sind, kann Xing nicht mehr genutzt werden. Im Weiteren erfahren die Leser, wie man, trotz des vergessenen Passwortes, das Account bei dem besagten Netzwerk wiederherstellen kann.

XING Konto ohne Passwort öffnen

Als erstes muss der Betroffene die Startseite von XING öffnen, falls das noch nicht gemacht wurde. Dort klickt man auf die Anzeige “Einloggen”, worauf sich das Anmelde-Menü öffnen wird. Nun geht man auf “Passwort vergessen”. Dadurch wird man zur eine Seite gelangen, auf welcher es möglich sein wird die E-Mail Adresse einzugeben. Diese braucht man, um die Account-Daten bestimmen zu können. Hat man alles richtig angegeben, bestätigt man das Vorgehen mit “Absenden”. Jetzt muss der Nutzer auf die Mail von dem XING-Kundensupport warten. In dieser wird dann detailliert dargestellt, wie man das Konto wiederherstellt. Hierfür muss man ein neues Passwort erstellen. Damit es nicht erneut zum beschriebenen Problemen kommt, lohnt es sich, das Passwort auf einem Blatt Papier oder in einem Heft zu notieren. Dieser Schritt soll den Lesern die Mühe ersparen, in der Zukunft den Account wider herstellen zu müssen.

Xing Passwort und Login

HINWEIS Xing bietet mittlerweile auch das Login per Google Account an. Dann benötigt man das Passwort zum Google Account und sollte es dort wiederherstellen, falls es Probleme gibt. Mehr dazu: Google Account Login

Wichtigen Hinweise

Obwohl die geschilderte Anleitung in den meisten Fällen reibungslos vonstattengeht, kommt es gelegentlich zu Ausrutschern. Es kann unter anderem dazu kommen, dass die besagte E-Mail von XING bei der E-Mail Adresse nicht angezeigt wird. In diesem Fall soll der Nutzer auf jeden Fall überprüfen, ob die Mail doch nicht im Spam Ordner gelandet ist. Leider passieren solche Sachen allzu oft, sodass man schon eine gewiße Erfahrung damit sammeln konnte. Darüber hinaus kann es sein, dass die elektronische Post sich doch nicht im Spam befindet und nirgendwo zu sehen sein scheint. Ist es der Fall, sollte man die E-Mail von anderen, nicht wichtigen Nachrichten leeren, sodass man genug freien Platz für neue, nützliche Mails hat.

Xing selbst schreibt zu den Punkten, die man bei Problemen mit der Passwort-Zurücksetzen Mail eventuell hat: