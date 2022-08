web.de Login macht Probleme – so klappt es wieder – empfindet man Probleme mit dem benutzten Email-Dienst ist es recht ärgerlich, insbesondere in den Momenten, in welchen man nicht lange warten kann. Damit die Internetnutzer auf Probleme solcherart vorbereitet sind, erfahren sie im folgenden Beitrag alles zu den hilfreichen Lösungsansätzen, mit welchen man eventuelle Störungen bei dem Portal web.de beheben oder umgehen können. Mehrere der Vorschläge beziehen sich nicht nur auf web.de, sondern können auch bei anderen Email-Webseiten zutreffende und erfolgsversprechend sein.

Worin liegt der Fehler?

Bei internet-bezogenen Problemen ist es von Vorteil, wenn man den Grund der bestehenden Störung schnell erkennt, denn wenn man das einmal festgestellt hat, weiß man genau, wie man vorgehen sollte. Besteht jedoch keine Gelegenheit das genau in Erfahrung zu bringen, kann man verschiedene Methoden ausprobieren, bis man merkt, dass die eine oder andere Variante den Defekt behoben hat. Im Weiteren werden solche Ansätze detailliert dargestellt.

Serverüberlastungen beim web.de Login

Funktioniert der Login nicht, kann es sein, dass der Server von web.de überlastet ist. Es können auch unter anderem Wartungsarbeiten stattfinden, darüber wird man aber rechtzeitig auf der Seite informiert. Im Zweifelsfall sollte man in Abständen von ungefähr 15 Minuten mehrmals versuchen sich anzumelden. Zuvor kann man aber auch hilfreichen Informationen auf der Statusseite von web.de finden. Dort werden die Nutzer über Wartungsarbeiten oder sonstige Störungen benachrichtigt. Liegen keine Probleme vor, wird man die Anzeige „Derzeit liegen keine Betriebsstörungen vor“ sehen. Dann weiß man zumindest, dass die Ursache für die Panne nicht an dem Betreiber selbst liegt. Dann kann es sich lohnen auf die nächste Methode zuzugreifen.

TIPP: Bei solchen Problemen ist oft auch das GMX Login nicht möglich, da beide Systeme sehr eng verbunden sind. Wenn beide Seiten Probleme machen, kann man daher auf ein technisches Problem mit den Anbieter tippen.

Lösungsansatz Nr. 1: Browser Cache leeren

Wenn bestimmte Dateien und Informationen einer Seite gespeichert und hinterlegt werden, kann es gelegentlich dazu kommen, dass Fehler dadurch entstehen und eine Art Stau für die fließende Arbeit eines Portals bilden. In diesem Fall sollte man den Cache, welcher für das geschilderte Problem zuständig ist, leeren. Dieser Vorgang unterscheidet sich von einem Browser zu anderem. Soll man einen Browser nutzen, welcher nicht im folgenden Beitrag dargestellt wird, kann man über die Google Suche die entsprechende Anleitung problemlos finden.

Cache in Google Chrome leeren

Folgende Anleitung müssen die Nutzer von Google Chrome befolgen (Chrome Cache löschen):

zuerst öffnet man den Browser und klickt dort rechts oben auf den Drei-Punkte-Symbol

in dem erscheinenden Menü wählt man die Option „Einstellungen“ und dann auf „Erweitert“

im Bereich „Sicherheit und Datenschutz“ findet der Leser dann den Punkt „Browserdaten löschen“ und klickt darauf

hier kann man ein Häkchen neben „Bilder und Dateien im Cache“ setzen und somit die störenden Daten entfernen. Zusätzlich kann man aber auch andere Informationen löschen (Verlauf und Cookies). Die Wahl wird dann mit dem Button „Browserdaten löschen“ bestätigt

Cache in Firefox leeren

Folgende Anleitung müssen die Nutzer von Mozilla Firefox befolgen (Firefox Cache löschen):

zuerst öffnet man das Menü-Symbol und wählt dort die „Einstellungen“ aus

in der erscheinenden Liste wählt man dann „Datenschutz und Sicherheit“

im Bereich „Cookies und Website-Daten“ klickt man auf „Daten entfernen“. Dadurch wird das Cache gelöscht

Cache in Opera leeren

Folgende Anleitung müssen die Nutzer von Opera befolgen:

zunächst öffnet man das Menü-Symbol und wählt die „Einstellungen“ aus

weiter klickt man auf „Datenschutz und Sicherheit“

in dem neuen Fenster findet man im Punkt „Privatsphäre“ die Option „Browserdaten löschen“

nun wird man die Möglichkeit haben die gespeicherten Internetdaten zu löschen. Man kann wählen, ob diese seit der ersten Nutzung des Browsers oder erst in der letzten Stunde angelegten geleert werden

falls noch nicht geschehen, setzt man ein Häkchen neben „Bilder und Dateien im Cache“ und bestätigt die Wahl mit „Browserdaten löschen“

Lösungsansatz Nr. 2: Browser für das web.de Login wechseln

Sollen die Probleme auch weiterhin bestehen, kann sich der Nutzer überlegen, ob er sich doch nicht einen anderen Browser zulegt. Es kann sein, dass die zwischengespeicherten Daten einen beträchtlicheren Einfluss auf die Arbeit des eingesetzten Browsers gehabt haben und man diesen am besten ändern sollte. Diesen Vorgang kann man über die entsprechende Seite des Betreibers erledigen.

Lösungsansatz Nr. 3: Passwort zurücksetzen

Einer der weiteren Gründe für die Probleme kann auch daran liegen, dass das eingetragene Passwort falsch ist, also nicht korrekt hinterlegt wurde. In diesem Fall lohnt es sich, diesen zurücksetzen. Das kann man folgenderweise erledigen:

man öffnet zunächst die Seite von web.de und klickt auf „FreeMail“

unter dem Feld, in welches man das Passwort einträgt, befindet sich die Option „Passwort vergessen“. Diese wählt man aus

nun muss man die Email-Adresse angeben, auf welche man den Bestätigungscode erhält, mit dem man das Passwort ändern kann. Um den Vorgang abzuschließen, trägt man die Symbole in das entsprechende Feld ein, die in dem Sicherheitsabfragefenster angezeigt werden

Video: Web.de Passwort neu setzen