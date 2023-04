Steam Login Probleme oder Passwort vergessen – so hilft man sich – das kann jedem passieren. Man wollte gerade erst das neue Spiel ausprobieren und kann sich plötzlich nicht an das Steam Passwort erinnern. Diesen hat man auch nicht auf einem Blatt Papier aufgeschrieben und auf keinem anderen Träger hinterlegt. Was man in solchen Situationen machen muss, erfahren die Leser im folgenden Beitrag.

Falls es Probleme mit dem Stram Client gibt, schreibt das Unternehmen dazu:

Der Steam-Client greift anders auf Ihren Steam-Account zu als Ihr Webbrowser. Bitte lesen Sie unseren Artikel zur Behebung von Netzwerk-/Verbindungsproblemen, um sicherzustellen, dass Ihre Netzwerkkonfiguration mit Steam kompatibel ist. Andere Programme auf Ihrem Computer können mit Steam in Konflikt stehen. Bitte lesen Sie unseren Artikel über Programme, die mit Steam interferieren können. Falls Sie weiterhin Probleme mit der Verbindung zu Steam haben, ist es möglich, dass eine Wartung durchgeführt wird oder es ein Problem mit Ihrem lokalen Netzwerk oder Ihrem Internetanbieter gibt. In diesem Fall warten Sie bitte ein paar Stunden und versuchen Sie es dann erneut.

Es kann also der Client Probleme machen und der Login funktionieren und umgekehrt.

Steam Account öffnen

Findet man sich in der beschriebenen Situation wieder, muss man nicht verzweifeln. Was man als erstes tun muss, ist das Anmeldefenster für Steam zu öffnen und die Option “Alten Account abrufen”. Hat man den Anmeldenamen vergessen, klickt man stattdessen auf “Ich kenne meinen Account-Namen nicht” – das Vorgehen wird sich dabei nicht weiter unterscheiden. Daraufhin wird man die Möglichkeit haben, die E-Mail anzugeben, über welche der Account läuft. Auf die Adresse wird dann ein elektronisches Brief versandt, welches dem Nutzer helfen sollte, das Konto wieder freizuschalten. Mit enthalten ist dort ein Verifizierungscode, den man in die entsprechende Leiste im Anmeldefenster eingeben muss.

Neue Daten eingeben

An dieser Stelle kann der Nutzer neue Anmeldedaten eingeben. Es wäre zu raten, sowohl den Nutzernamen, als auch das Passwort aufzuschreiben. Dabei ist zu beachten, dass das Passwort von Steam als gut bzw. stark genug bewertet wird, um für mehr Accountsicherheit zu sorgen. Man kann dazu auch einen Passwort-Generator nutzen um ein passendes Passwort erstellen zu lassen. Den Vorgang schließt man dann mit dem Klick auf die Anzeige “Weiter”. Nun kann man sich ohne Probleme anmelden.

Weiteren Hinweise

Will man nicht das besagte Passwort mit Stift notieren, kann man diese Funktion ebenfalls digitalisieren, indem man die Option wählt, die Anmeldedaten zu speichern. Befürchtet man aber, dass die Daten von anderen genutzt werden sollten, muss das nicht unbedingt gemacht werden. Auch sollte man bei der Wahl des Passwortes darauf achten, dass die Zahlen- und Buchstabenkombination sicher genug, aber auch leicht für den Nutzer einzuprägen sind, für den Fall, dass man die gespeicherten Daten verliert.

Video: Einfache Lösung bei Problemen mit dem Steam Login