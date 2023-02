O2 Prepaid Mailbox – abrufen, einstellen und ausschalten – Hat man den Flugmodus eingeschaltet, keinen Empfang oder konnte einen eingehenden Anruf – aus welchen Gründen auch immer – nicht annehmen, springt automatisch die Mailbox an. Sie dient als persönlicher Anrufbeantworter und gibt dem Anrufer die Möglichkeit, Sprachnachrichten zu hinterlassen, wenn die angerufene Person gerade nicht erreichbar ist. Entscheidet sich der Anrufer dazu, den Service der Mailbox zu nutzen, erhält der Angerufene eine SMS und kann sich daraufhin die hinterlassene Sprachnachricht anhören. Der Umgang mit der Mailbox ist eigentlich ziemlich simpel, kann jedoch gerade anfangs verwirrend sein. Im Folgenden sind die wichtigsten Punkte zur Aktivierung, Konfigurierung, Nutzung und Deaktivierung der Mailbox bei O2 zusammengefasst. Ein wesentlicher Unterschied von Prepaid zu Postpaid Kunden bei O2 ist, dass der Anruf der Mailbox im Rahmen der O2 Prepaid-Tarife immer kostenpflichtig ist und mit 0,09 EUR/Min. berechnet wird. Die SMS Benachrichtigung bleibt jedoch auch für O2 Prepaid Kunden kostenlos. Doch welche Funktionen umfasst die O2-Mailbox?

Verschiedene Ansagen- und Begrüßungstexte

Persönliche Mailbox-Geheimzahl zur sicheren Abfrage deiner Nachrichten von anderen Anschlüssen

Weiterleitung von Sprachnachrichten

Sprachen: Deutsch und Englisch

Faxe empfangen, speichern und an jedem Faxgerät ausdrucken

Rufumleitung

Wichtig: Die O2 Prepaid Mailbox ist (anders als bei vielen anderen Anbietern) NICHT KOSTENFREI abzuhören. Um Nachrichten abzurufen benötigt man Guthaben und auch mit Allnet Flat oder O2 Flat fallen Gebühren an. Das gilt auch für die kostenlose O2 Sim-Karte.

O2 Mailbox aktivieren und deaktivieren

Sobald man den Vertrag mit O2 abschließt, wird die Mailbox automatisch eingeschaltet. Möchte man diesen Service nicht nutzen, gibt es zwei Möglichkeiten, wie man die O2 Mailbox wieder deaktivieren kann:

Mailbox per Tastenkombination aktivieren und deaktivieren

Um die Rufumleitung auf deine Mailbox zu aktivieren, wähle auf deinem Handy den Tastencode **004*333# und das Hörersymbol.

Um die Umleitung auf deine Mailbox zu deaktivieren, wähle auf deinem Handy den Tastencode ##002# und das Hörersymbol.

Mailbox per Sprachmenü aktivieren und deaktivieren

Um die Mailbox einzuschalten, wähle von deinem Handy die kostenlose Kurzwahl 332 oder 333 und lass dich vom Sprachmenü leiten

Um die Mailbox zu deaktivieren, wähle von deinem Handy die kostenlose Kurzwahl 333 und nutze das Sprachmenü.

Solange die Mailbox noch automatisch von O2 eingestellt ist, springt sie immer an, sobald die Nummer besetzt ist, man nicht abhebt, oder die Nummer nicht erreichbar, also außerhalb des Netzempfangs oder im Flugmodus ist. Man hat jedoch die Möglichkeit, zu entscheiden, in welchen Situationen und nach welcher Zeitspanne die Mailbox anspringen soll:

Wenn deine Rufnummer besetzt ist:

**67*333#

Wenn du nicht abhebst:

**61*333**15#

Die Zahl „15“ legt fest, nach wie vielen Sekunden die Mailbox anspringen soll. Du kannst auch eine andere Zeit festlegen. Mögliche Einstellungen: 5, 10, 15, 20, 25, 30 Sekunden.

Wenn das Handy nicht erreichbar ist (z. B. Flugmodus oder kein Empfang):

**62*333#

Diese Steuerung funktioniert bei allen kostenlosen Sim von O2 – es macht also keinen Unterschied, ob man die O2 Freikarte nutzt oder eine O2 Prepaid Allnet Flat dazu gebucht hat.

Abhören der Mailbox bei der EU Prepaid Karte

Nachdem man eine SMS erhalten hat, die darüber informiert, dass man eine Nachricht auf der Mailbox hat, gilt es, diese abzurufen. Wenn man die Mailbox in Deutschland von seinem eigenen Handy abrufen möchte, gibt es zwei Optionen. Zum einen kann man die in der SMS angegebene Nummer anrufen, oder die 333 wählen. So gelangt man ganz einfach und schnell zur Mailbox, um die entgangenen Nachrichten abzuhören.

Um sich direkt mit dem Anrufer verbinden zu lassen, wählt man einfach die Taste 1 nach Abhören der Nachricht auf der Mailbox. So kann man sich das Durchsuchen der eigenen Kontakte ersparen und wird schnell und direkt zum Anrufer weitergeleitet.

Befindet man sich allerdings nicht in Deutschland, oder versucht, die Mailbox von einer anderen Nummer aus zu erreichen, muss man die Mailboxnummer direkt anrufen. Diese setzt sich zusammen aus der Netzvorwahl (z. B. 0176), einem Mailbox-Zusatz (z. B.: 33) und der persönlichen Rufnummer. Zu beachten ist hierbei, dass bei der Mailboxabfrage von einer fremden Nummer die persönliche Geheimzahl abgefragt wird. Um diese einzugeben muss man die Ansage mit * unterbrechen, die Geheimzahl eingeben und abschließend mit # bestätigen. Um in diesen Situationen die Mailbox abrufen zu können muss man die passende Kombination wählen:

Internationale Vorwahl +49

Netzvorwahl 176

Mailbox-Zusatz 33

Rufnummer 123456

Wurde die Rufnummer von einem anderen Mobilfunkanbieter übernommen, dann muss anstelle der 33 die entsprechende Mailbox-Kennzahl des ehemaligen Mobilfunkanbieters eingegeben werden. Die Kennzahlen anderer Netzanbieter:

33 für die Netzvorwahlen 0176, 0179 und 01590

99 für die Netzvorwahlen 0157, 0163, 0177 und 0178

13 für die Netzvorwahlen 0151, 0160, 0170, 0171 und 0175

55 für die Netzvorwahlen 0152, 0162, 0172, 0173 und 0174

Persönliche Einstellungen der Mailbox

Man kann die eigene Mailbox auch personalisieren – es gibt einige Einstellungen, die man nach Belieben ändern kann.

Die individuelle Geheimzahl, die nur zum Abruf der Mailbox von einer fremden Nummer benötigt wird, stellt man beim ersten Abhören der Mailbox ein. Dafür wird man von einer Stimme durch das Menü geführt.

Um sie später zu ändern, gehe wie folgt vor:

Wähle die 333 auf deinem Handy

auf deinem Handy Gib die 9 für das Konfigurationsmenü ein

für das Konfigurationsmenü ein Drücke die 4

Gib deine Geheimzahl ein (die Geheimzahl darf aus 4-6 Zahlen bestehen)

Man kann außerdem einen eigenen Ansagen-/Begrüßungstext auf die Mailbox sprechen. Zum Einrichten dieser Ansage muss man nur die Kurzwahl 333 vom Handy auswählen. Sobald man mit der Mailbox verbunden bist, wird man schrittweise durch das Menü geführt. Die Tastenfolge ist diese:

Kurzwahl 333 auf dem Handy wählen.

auf dem Handy wählen. 9 für das Konfigurationsmenü eingeben.

für das Konfigurationsmenü eingeben. Taste 1 drücken , um persönliche Begrüßung zu wählen.

drücken , um persönliche Begrüßung zu wählen. Wieder Taste 1 drücken, um persönlichen Text aufzusprechen

Anderen Einstellungen der Mailbox, denen man sich annehmen kann, sind Folgende:

Alle Anrufe direkt auf die Mailbox umleiten:

**21*333#

Alle Rufumleitungen/Mailbox deaktivieren:

##002#

Einstellen einer Ausweichnummer

Zum Einstellen der Ausweichnummer drückt man 333 und folgt dem Sprachmenü.

Wenn man eine Ausweichnummer festlegt, kann der Anrufer selbst entscheiden, ob er sich an diese weiter verbinden lassen möchte, oder nicht. Falls der Anrufer sich dafür entscheidet, muss er nur die 0 wählen, während er mit der Mailbox telefoniert.

Wenn man sich dafür entscheidet, eine Ausweichnummer zu hinterlegen, ist es sinnvoll, dies im persönlichen Ansage-Text zu vermerken.

Für den Anrufer fallen die gleichen Mobilfunkgebühren an, als wenn er mit der normalen Handynummer telefoniert.

Speicherkapazität der O2-Mailbox

Auf der O2-Mailbox können bis zu 50 Nachrichten mit einer Länge von je 3 Minuten hinterlassen werden. Neue und gespeicherte Nachrichten werden 17 Tage lang auf der Mailbox gespeichert. Nachrichten, die bereits abgefragt wurden werden hingegen nur noch 5 Tage lang in der Mailbox gespeichert. Es besteht außerdem die Möglichkeit bis zu 25 Fax-Nachrichten, die jeweils 30 Seiten umfassen, zu empfangen. Für diese gelten die gleichen Speicherzeiten wie für die Sprachnachrichten; Neue, noch nicht abgefragte Fax-Nachrichten bleiben 17 Tage gespeichert, bereits abgefragte Fax-Nachrichten werden bereits nach 5 Tagen wieder gelöscht.

