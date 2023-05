Apple Pay – diese Banken unterstützen bereits den Bezahldienst von Apple – Apple Pay ist in Deutschland auf dem Vormarsch und immer mehr Banken und Zahlungsdienstleister unterstützen dieses Zahlungssystem. Nach wie vor gibt es aber auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die Apple Pay noch nicht mit anbieten und daher muss man als Nutzer nach wie vor prüfen, ob die eigene Bank oder Sparkasse Apple Pay unterstützt.

Apple selbst hat dabei bereits die Liste der teilnehmenden Banken veröffentlicht. Allerdings ist das nur ein aktueller Stand und es haben bereits einige neue Anbieter angekündigt, Apple Pay zukünftig auch einbauen zu wollen. Die Liste wird sich also immer weiter erweitern. Aktuell werden folgende Banken und Anbieter aufgeführt:

Apple schreibt selbst zu den Einschränkungen dieser Liste:

Wir befinden uns derzeit in Gesprächen mit weiteren Banken, die in Erwägung ziehen, Apple Pay künftig ebenfalls zu unterstützen. Wenn deine Bank also nicht unten aufgeführt sein sollte, sieh regelmäßig nach, ob sie nicht in der Zwischenzeit hinzugefügt wurde. Einige Karten teilnehmender Banken werden möglicherweise nicht von Apple Pay unterstützt. Weitere Informationen erhältst du bei deiner Bank.