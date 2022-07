Samsung Galaxy S21 (FE, pro und ultra) mit Vertrag – die aktuellen Deals und Aktionen im Überblick

Samsung Galaxy S21 mit Vertrag – die aktuellen Deals und Aktionen im Überblick – Die Smartphones der Samsung Galaxy S21 Serie sind mittlerweile bei fast allen Mobilfunk-Anbietern auf dem deutschen Markt zu haben und der Wettbewerb um den besten Preis und das günstigste Angebot ist gestartet. Dabei ist es für Verbraucher aufgrund der viele unterschiedlichen Deals oft gar nicht so einfach, zu bestimmen, welches Galaxy S21 mit Vertrag die beste und günstigste Variante ist. Daher haben wir hier in diesem Artikel die aktuellen Deals und Bestpreise aufgelistet. Der Beitrag wird auch ständig aktualisiert um immer auf den neusten Stand zu bleiben.

TIPP: Die Samsung Galaxy S21 Serie unterstützt generell 5G und daher kann es sich lohnen, beim Handyvertrag direkt auf 5G Tarife zu setzen. Dazu sind die Modelle vor allem dann sinnvoll einzusetzen, wenn man sie mobil im Internet nutzen kann. Daher lohnen sich durchaus Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen. Wer nicht ganz so viel Surfen möchte, kann auch auf günstigere Handy Flat mit 10 GB und weniger zurückgreifen, kommt dann aber möglicherweise schneller an die Drosselgrenze. Ist unklar, wie viel Datenvolumen man braucht, kann eine Prepaid Allnet Flat sinnvoll sein. Damit kann man ohne Tarifbindung testen, wie viel Volumen man benötigt und man kann dann auch immer wieder wechseln.

20.07.2022 – Galaxy S21 FE 5G 128 GB: 4,95€ Zuzahlung im o2 Blue All-in M für 19,99€ monatlich mit 12 GB LTE / Anschlusspreis: 39,99€ (Angebot nur solange der Vorrat reicht!) – Effektivpreis: 21,86€ monatlich

08.06.2022 – Samsung Galaxy S21 FE 128GB + Buds 2 (bis 19.06) & Watch4 Classic + o2 Grow für 49,99€ monatlich (24 Monate) (AZ 1€ & AP 0€) für 38,99€ (36 Monate) monatlich (AZ 1€ & AP 0€)

31.05.2022 – Galaxy S21 FE 5G 128 GB: Zuzahlung 4,95€ im otelo Allnet-Flat Classic mit 20 GB LTE für 19,99€ monatlich / Anschlusspreis: 39,99€ (Erstattung ist nicht mehr möglich) / + Galaxy Buds2 gratis – Effektivpreis: 21,86€ monatlich

17.05.2022 – Galaxy S21 FE 5G + Tab A7 lite & Galaxy Buds 2 – Free M Boost 40 GB – 100 € Cashback – AP Frei – 24 Monate = 1 € / 38,99 €

29.04.2022 – Samsung Galaxy S21 FE 5G + o2 Free M Allnet Flat 20GB (36 Monate Laufzeit) + 100 € Cashback = 29,99 € mtl.

14.03.2022 – Samsung Galaxy S21 FE 5G (128 GB) für 139 € Zuzahlung + 10 € Wechselbonus + Anschlusspreisbefreiung über die App + Otelo Allnet Flat Classic (15 GB und 50 Mbit/s) für 19,99 €

26.02.2022 – Samsung Galaxy S21 (128 GB) für 59 € Zuzahlung + 240 € Telekom-Cashback + 4smarts SkyPods lite (mit Gutscheincode SKYPOD) + Telekom Magenta Mobil S (9 GB 5G mit 300 Mbit/s) für 49,95 € monatlich

01.02.2022 – Samsung Galaxy S21 FE (128 GB) für 4,99 € Zuzahlung + Galaxy Buds 2 + 10 € Wechselbonus + Otelo Allnet Flat Max (25 GB mit 50 Mbit/s) für 29,99 € monatlich

22.01.2022 – Samsung Galaxy S21 5G (128 GB) für 49 € Zuzahlung + Xplora XMove+ Telekom Magenta Mobil S Young (10 GB mit 300 Mbit/s) für 29,95 € monatlich

15.01.2022 – S21 FE für 1,00 € Zuzahlung + Galaxy Buds 2 + 100 € Wechselbonus + Free M Boost (40 GB mit 300 Mbit/s) für 36,99 € monatlich

11.02.2022 – Samsung Galaxy S21 FE (128 GB) für 1 € Zuzahlung + Galaxy Buds 2 + 100 € Wechsel-Bonus + o2 Free M (20 GB mit 300 Mbit/s) für 44,99 € monatlich

08.01.2021 – Samsung Galaxy S21 FE (128 GB) für 4,95 € Zuzahlung + Galaxy Buds 2+ Magenta Mobil S Young (10 GB mit 300 Mbit/s) für 29,95 € monatlich

02.11.2021 – Samsung Galaxy S21 5G (128 GB) für 4,95 € Zuzahlung + 100 € Startguthaben via App + 200 € Tauschprämie* + Vodafone Smart L+ (15 GB mit 500 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

29.11.2021 – Samsung Galaxy S21 5G (128 GB) für 99 € Zuzahlung + 200 € Tauschprämie* + 4 Monate YouTube Premium gratis + Otelo Allnet Flat Classic Aktion (15 GB mit 21,6 Mbit/s) für 19,99 € monatlich

18.11.2021 – Samsung Galaxy S21 (128 GB) für 4,99 € Zuzahlung + 100 € Wechselbonus + 200 € Tauschprämie + 25 € Amazon Gutschein + Vodafone Smart L+ (15 GB mit 500 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

13.11.2021 – Samsung Galaxy S21 5G (128 GB) für 4,99 € Zuzahlung + 25 € Amazon-Gutschein + 100 € Startguthaben via App* + bis zu 150 € für deine Lieblings-Apps + Vodafone Smart L+ (15 GB LTE/5G mit 500 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

04.11.2021 – Samsung Galaxy S21 Plus (128 GB) für 29 € Zuzahlung + Vodafone Smart L+ (15 GB mit 500 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

28.10.2021 – Samsung Galaxy S21 (128 GB) für 49 € Zuzahlung + Samsung Galaxy Buds Pro R190 + o2 Free M Boost Aktion (40 GB mit 300 Mbit/s) für 27,99 € monatlich

21.10.2021 – Samsung Galaxy S21 (128 GB) für 4,95 € Zuzahlung + Samsung Galaxy Buds Live R180 + 100 € Rufnummer-Mitnahme-Bonus + Vodafone Smart L+ (15 GB mit 500 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

14.10.2021 – Samsung Galaxy S21 Plus (128 GB) für 99 € Zuzahlung + 100 € Rufnummer-Wechsel-Bonus + o2 Free L (60 GB mit 300 Mbit/s) für 39,99 € monatlich

07.10.2021 – Samsung Galaxy S21 5G (128 GB) für 4,95 € Zuzahlung + Clear Standing Cover + 100 € MNP-Bonus + 4 Monate YouTube Premium + o2 Free M Boost (40 GB mit 300 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

01.10.2021 – Samsung Galaxy S21 (128 GB) für 4,95 € Zuzahlung + 100 € Rufnummer-Mitnahme-Bonus + Samsung Galaxy S21 Clear Cover + o2 Free M Boost (40 GB mit 300 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

23.09.2021 – Samsung Galaxy S21 (128 GB) für 49 € Zuzahlung + 100 € Rufnummer-Mitnahme-Bonus + Samsung Clear Standing Cover EF-JG991 + o2 Free M Boost (40 GB mit 225 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

14.09.2021 – Samsung Galaxy S21 (128 GB) für 49 € Zuzahlung + 100 € Wechselbonus + Vodafone Smart L+ Classic Spezial (15 GB mit 500 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

08.09.2021 – Samsung Galaxy S21 (128 GB) für 49 € Zuzahlung + 100 € Rufnummermitnahmebonus + Samsung Galaxy S21 Clear Cover+ o2 Free M Boost (30 GB mit 300 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

05.09.2021 – Samsung Galaxy S21 5G (128 GB) für 47 € Zuzahlung + o2 Free L Boost (120 GB mit 300 Mbit/s) für 35,99 € monatlich

02.09.2021 – Samsung Galaxy S21 (128 GB) für 49 € Zuzahlung + o2 Free M Boost (40 GB mit 300 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

Samsung hat die neuen Geschäftszahlen für das letzte Quartal veröffentlicht und gibt darin auch einen Ausblick auf das Jahr 2021. Dabei wird auch die Galaxy S21 Serie mehrfach erwähnt und das Unternehmen setzt große Hoffnungen in die Verkäufe der neuen Modelle. Man erwartet, dass die Galaxy S21 die Marktführerschaft von Samsung im Bereich der Premium-Modelle stärken wird und geht daher von guten Verkaufszahlen aus. Genau Zahlen oder Erwartungen hat das Unternehmen aber bisher nicht kommuniziert.

Das Unternehmen schreibt dazu im Original:

Spannend ist in diesem Zusammenhang auch der Hinweis auf die Erweiterung bei den Foldables. Das bedeutet wohl, dass es in diesem Bereich neue Modelle geben wird, die reine Produktupdates wie das Galaxy Z Fold 3 unterstützen sollen.

Samsung hat die neue Galaxy S21 Serie mittlerweile offiziell vorgestellt und erfreulicherweise unterstützen auch in diesem Jahr wieder sowohl Galaxy S21, S21+ als auch das Galaxy S21 ultra eSIM. Man kann also die Handytarife direkt auf die Geräte laden und braucht keine Plastik-Simkarte mehr einzulegen. Allerdings gibt es im Kleingedruckten einen Hinweis, der irritiert, denn Samsung spricht bei der eSIM Nutzung nur von den Netzbetreibern Telekom, Vodafone und O2. Die Nutzung wäre dann wohl nur mit Einschränkungen auf die drei großen Betreiber möglich. Konkret heißt es auf der Produktpage von Samsung:

Das erinnert etwas an die Formulierungen von Apple. Dort hatte man auch bestimmte Anbieter beispielsweise bei der Apple Watch ausgeschlossen. Apple hat das mittlerweile korrigiert, aber bei Samsung könnte dieser Passus bedeuten, dass tatsächlich nur Netzbetreiber-Tarife mit der eSIM der Geräte genutzt werden können. Dann müssten Kunden mit Drittanbieter-Flatrates immer eine Plastik-Sim verwenden. Ob dies wirklich so gemeint ist, bleibt aber noch offen, eine Anfrage von uns an Samsung in diese Richtung wurde bisher noch nicht beantwortet.

Samsung wird für die neuen Modellreihen unterschiedliche Farben anbieten. Die günstigeren Modelle kommen mit den etwas grelleren Farben, das Galaxy S21 ultra wird dagegen eher auf eine gesetztere Farbpalette (wohl auch für den Business Einsatz) setzen. Roland QUandt hat bereits die Farbvarianten zusammengestellt, nach seinen Angaben wird es die spezielleren Farben aber möglicherweise zuerst nur über die Shops von Samsung geben

Das Samsung Galaxy S21 ultra wird sich wohl nicht nur durch die Technik von den anderen Modellen unterscheiden (beispielsweise durch die deutlich bessere Kamera), sondern Samsung spendiert den Geräten auch eine neue Farbe. Es sind die erste Bilder in Phantom Titanium Grey aufgetaucht, so dass man davon ausgehen kann, dass Samsung die Modelle auch in diesem Farbschema anbieten wird.

Es gibt rund um die Galaxy S21 Serie bereits eine ganze Reihe von Bildern und Material. OnLeaks hat dazu jetzt das Marketing-Material veröffentlicht, also die Hochglanz-Bilder, mit denen Samsung die neue Serie bewerben will. Inhaltlich gibt es dabei wenig Neues, aber man kann sich zumindest die Geräte in richtig schick anschauen. Es ist wohl auch kein Zufall, dass sich Samsung dabei vor allem auf die Rückseite konzentrier – die Front bietet wenig Neues im Vergleich zum Vorjahr.

Auf Twitter sind erste Fotos der Galaxy S21 Serie aufgetaucht und im Vergleich sieht man dabei sowohl das Galaxy S20 ultra als auch das Galaxy S20+. Dabei wird sofort erkennbar, dass sich die Kamera-Module sehr unterscheiden. Die Ultra-Version hat mehr Objektive und insgesamt ein größeres Kamera-Modul. Das spricht dafür, dass Samsung hier wesentlich mehr Technik verbaut hat und wohl auch das eine oder andere neue Feature für Ultra-Nutzer zur Verfügung stehen wird. Im Gespräch ist unter anderem eine deutlich verbesserte Zoom Funktion.

Qualcomm hat vor wenigen Tagen erst den neuen Premium-Prozessor Snadragon 888 vorgestellt und nun gibt es bei Geekbench bereits die ersten Hinweise auf die Leistung der Geräte – dabei kam eines der neuen Galaxy S21 zum Einsatz. Einen extrem Leistungssteigerung ist nicht zu erkennen, aber das ist auch noch nicht zu erwarten, die Optimierung der Geräte auf den neuen Prozessor läuft aktuell wohl noch. Dennoch sieht man bereits das Potential des neuen Chipsatzes. Besonders der neue Performance-Kern liegt mit 1075 Punkten im Single Core Test um die 20 Prozent über den Leistungen der aktuell schnellsten Smartphones.

Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Informationen zur neuen Galaxy S21 Serie von Samsung. Vom Design über die Kamera bis hin zum Prozessor weiß am bereits eine Menge über die neuen Modelle. Wirklich neue Features waren bisher aber noch nicht darunter und daher ist es spannend, dass es nun erster Details zu einer wirklich neuen Funktion gibt. Samsung soll beim Galaxy S21 den Bixby Sprachassistenten aufgewertet haben. Das System ist nun in der Lage, anhand von biometrischen Daten die Stimme des Besitzers sehr sicher zu identifizieren. Das Verfahren ist soweit fortgeschritten, dass Samsung darüber auch die Entsperrung der Geräte möglich macht. Es ist nun also nicht mehr notwendig, das Gesicht zu scannen oder Fingerabdrücke zu hinterlegen, sondern man kann wohl direkt über die Sprache das Galaxy S21 entsperren.

Bei Sammobile schreibt man dazu im Original:

Bixby itself has had the ability to unlock the device to follow your commands when you wake it up by saying ‘Hi Bixby’, and initially, it also offered the option to set a voice password for hands-free device unlocking. Neither of those features can be found in Bixby anymore, but we’re told One UI 3.1 will let you select Bixby voice unlock from the phone’s lock screen security settings, though the exact details of how it will work are unclear at this time.