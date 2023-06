iPhone und iPad – kleine Tastatur aktivieren und auch wieder deaktivieren – Apple hat mit iOS 13 eine neue Funktion eingeführt. Die Tastatur kann man auf dem iPad verkleinern und sie damit leichter mit einer Hand bedienen. Apple nennt dieses Feature “schwebende Tastatur“, weil man diese auch auf dem Bildschirm frei anordnen kann. Apple schreibt dazu selbst:

Mit iPadOS kannst du die schwebende Tastatur deines iPad verkleinern, sodass du leichter mit einer Hand tippen kannst. Danach kannst du die Tastatur wieder auf ihre volle Größe zurücksetzen.

Da dieses Feature recht neu ist, sind nach wie vor Nutzer verwundert, wenn auf einmal die Tastatur kleiner ist und teilweise auch noch in zwei Teilen vorliegt. Oft wird dies gar nicht mit Absicht so eingestellt und viele Nutzer wissen dann gar nicht, wie man diese Form der Tastatur wieder abschaltet. In diesem Artikel wollen wir diese Fragen klären.

HINWEIS: Beim iPhone gibt es diese Form der Tastatur nicht. Man kann aber unter Einstellungen den Zoom verändern und damit die Größe der Tastatur einstellen

Schwebende Tastatur @Apple

Tastatur beim iPad verkleinern

Wie meistens kann man auch die Größe der Tastatur beim iPad sehr einfach anpassen. Das hat allerdings den Nachteil, dass man dies teilweise auch durchführt, ohne es zu wollen. Nutzer wundern sich dann, warum die Tastatur auf einmal anders aussieht und kleiner ist. Generell kann man die Größe der Tasatur in jeder App ändern, die einen Tastatur nutzt.

Apple schreibt selbst dazu:

Öffne eine App, die die iPadOS-Tastatur verwendet – z. B. Notizen oder Nachrichten. Verkleinere die Tastatur, indem du ihre Ränder mit zwei Fingern zusammendrückst. Lege den Finger auf die graue Linie, um die Tastatur auf deinem Bildschirm zu bewegen.

Größe und Anordnung der Tastatur wird dabei direkt gespeichert.

Tastatur beim iPad auf Original-Größe bringen

Um die Tastatur wieder größer zu machen und die normalen iPad Tastatur zu nutzen, kann man ebenfalls sehr einfach vorgehen:

Lege zwei Finger auf die schwebende Tastatur. Spreize deine Finger auseinander, um die Tastatur wieder auf ihre voller Größe zu vergrößern.

Auch dies wird direkt gespeichert.

Video: Neue Funktionen unter iOS 13

Weitere Links rund um das iPhone

Die neusten Artikel rund um Apple