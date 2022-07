Samsung Galaxy S21 Serie: so ist der aktuelle Stand rund um Android 13 und One UI 5

10.07.2022 – Es gibt erste Screenshots der neuen One UI 5 Version auf Basis von Android 13 und technisch wurden Anpassungen im Bereich Benachrichtigungsfeld, die Tastatur, das Berechtigungs-Popup sowie Sicherheit und Datenschutz vorgenommen. Beim Design ändert sich dagegen kaum etwas.

Das Update für One UI 4.1 scheint mittlerweile komplett abgeschlossen, aktuell arbeitet Samsung an den neuen Versionen mit Android 13 und One UI 5.

23.03.2022 – Wie angekündigt rollt Samsung das One UI 4.1 Update für die Modelle der Galaxy S21 Serie aus. Erste Nutzer bestätigen, dass sie die neue Version installieren können. Aktuell scheinen aber vor allem die Modelle ohne Provider-Branding das Update zu bekommen.

19.03.2022 – Samsung bereits das Update auf die neueste Version der Benutzeroberfläche vor und die Galaxy S21 Modelle werden komplett One Ui 4.1 erhalten – ein Termin dafür steht aber noch nicht fest. Auch das Galaxy S21 FE wird One UI 4.1 erhalten: Galaxy S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G and S21 FE 5G.

16.11.2021 – Die finale Version wird von Samsung ab sofort offiziell für alle Galaxy S21 Modell verteilt und zwar weltweit, auch deutsche Nutzer profitieren also bereits von der neuen Version. Samsung ist damit das erste Unternehmen nach Google mit einem offiziellen Android 12 Rollout. Wer die neue Version noch nicht angezeigt bekommt, sollte in den Systemeinstellungen nach einer neuen Version suchen lassen – je nach Branding und Providerversion kann es aber auch noch etwas länger dauern, bis die neue Version angezeigt wird.

11.12.2021 – Die Beta-Phasen sind für die Galaxy S21 Modelle vorbei, Samsung hat angekündigt, dass man nun an der finalen Version mit Android 12 für die Galaxy S21 Serie arbeitet. Es werden noch die Fehler korrigiert und dann soll die neuste Android Version ausgerollt werden, leider wurde dafür noch kein Termin genannt. Es kann aber nicht mehr lange dauern, bis OneUI 4.0 mit Android 12 als Update zur Verfügung stehen wird.

03.11.2021 – Laut Sammobile verteilt Samsung aktuell die 4. Beta Version für die Galaxy S21 Modelle mit Android 12 und OneUI 4. Es gibt also weiter keine finale Version der neuen Software und es wird wohl auch noch etwas dauern, bis diese zur Verfügung steht.

23.10.2021 – Samsung Galaxy S21 – dritte Beta-Version mit Android 12 / OneUI 4 Beta steht bereit – Samsung verteilt derzeit bereits die 3. Beta Version der neusten Android Variante, wann genau die finale Version von Android 12 und der neuen OneUI 4 Benutzeroberfläche fertig sein wird, bleibt aber weiter offen. Im Changelog finden sich auf jeden Fall noch viele Fehlerbehebungen – der Prozess scheint also noch nicht beendet zu sein.

30.08.2021 – Samsung Galaxy S21 – neues Update bringt OneUI 3.1.1 Funktionen aber noch kein Android 12 – Samsung rollt derzeit für die Galaxy S21 Serie ein neues Update in Deutschland aus, dass einige Funktionen von OneIU 3.1.1 für die Serie bringt. Die Modelle bekommen kein OneUI 3.1.1 direkt, aber zumindest einige Details der neuen Version. Das Update basiert aber natürlich weiterhin auf Android 11 – wann Android 12 zur Verfügung stehen wird ist bisher nicht bekannt.

Samsung Galaxy S21 mit Android 12 zeigt sich bereits auf Geekbench

Es gibt eine lauffähige Version der Galaxy S21 Modelle mit der aktuellen Android 12 Beta-Version und diese hat im Leistungstest von Geekbench bereits ziemlich gute Werte erreicht. An sich geht es aber weniger um die Leistung der Modelle, sondern es ist bemerkenswert, dass Samsung bereits vor Start der Android 12 Version die Entwicklung auf den Galaxy S21 Geräten bereits so weit vorangetrieben hat. Das könnte bedeuten, dass recht zeitnah nach dem Start von Android 12 diese Version auch beim den aktuellen Samsung Modellen zum Einsatz kommen kann.

Bei MySmartPrice schreibt man dazu im Original:

Laut der Geekbench-Liste, die wir entdeckt haben, können wir sehen, dass das Galaxy S21 Ultra 5G mit Android 12 läuft. Wie oben erwähnt, hat das Unternehmen Android 12 Beta für das Galaxy S21-Trio noch nicht veröffentlicht. Jetzt, da das S21 Ultra 5G mit Android 12 gesichtet wird, können wir davon ausgehen, dass Samsung in den kommenden Tagen oder Wochen das Beta-Update für die S21-Reihe veröffentlichen wird. Sobald das Android 12-Beta-Update für die Samsung Galaxy S21-Reihe live geht, können wir davon ausgehen, dass Samsung das Android 12-Software-Update für weitere Geräte veröffentlichen wird. Bisher hat Samsung noch keinen Termin bekannt gegeben, wann das Beta-Update für Android 12 für die Galaxy S21-Serie veröffentlicht wird.

Die Geekbench Werte im Detail

Samsung Galaxy S21: Entwicklung von Android 12 und One UI 4.0 bereits gestartet

Google hat mittlerweile die Beta-Versionen von Android 12 gestartet und Samsung hat auch bereits begonnen, für die Topmodelle die neue Version umzusetzen. Android 12 soll dabei mit der neuen One UI 4.0 Benutzeroberfläche kommen – Samsung entwickelt also gerade beide Versionen für einen Start auf den Modellen der Galaxy S21 Serie. Leider ist das noch kein Hinweis darauf, ob Samsung in diesem Jahr besonders schnell mit der Umsetzung von Android 12 sein wird. Bug, Fehler und Probleme können immer noch die Entwicklung verlangsamen oder sogar stoppen. Dennoch ist es ein gutes Zeichen, dass das Unternehmen bereits am Update für die S21 Topmodelle arbeitet.

Bei Piunikaweb schreibt man dazu im Original:

Die Informationen wurden von Max Weinbach – auf Twitter – geteilt, der eine hervorragende Erfolgsbilanz mit Samsung-bezogenen Lecks und Gerüchten vorweisen kann.

Nachdem Samsung angeblich die Entwicklung von Android 12 für die Galaxy S21-Serie gestartet hat, ist es wahrscheinlich, dass das Unternehmen früher als im letzten Jahr mit dem Beta-Programm beginnt, aber wir müssen nur abwarten und sehen. Dies ist jedoch nicht die einzige gute Nachricht für Samsung Galaxy S21-Benutzer, da ein kürzlich durchgeführter Test-Build darauf hindeutet, dass das Unternehmen möglicherweise auch das One UI 3.5-Update für die Serie testet. Der neue Build – BUFB – wurde am 17. Juni in der CheckFirm-App entdeckt und soll ein großes One UI-Update sein, da die neueste offizielle Firmware die Build-Nummer AUF6 trägt.

Google wird Android 12 voraussichtlich im Herbst 2021 auf den Markt bringen und erst wenn die finale Version verfügbar ist, kann Samsung auch endgültig an der Umsetzung von Android 12 auf den Modellen arbeiten. Es wird also wohl dennoch einige Monate dauern, bis das Update für die Galaxy S212 Serie zur Verfügung stehen wird.

Die Neuerungen in Android 12 im Überblick

Aktualisierungen der Benachrichtigungs-Benutzeroberfläche – Wir aktualisieren Benachrichtigungsdesigns, um sie moderner, benutzerfreundlicher und funktionaler zu gestalten. In dieser ersten Vorschau werden Sie Änderungen von der Schublade und den Steuerelementen an den Vorlagen selbst bemerken. Wir optimieren auch Übergänge und Animationen im gesamten System, um sie reibungsloser zu gestalten. Im Rahmen der Updates dekorieren wir für Apps für Android 12 Benachrichtigungen mit benutzerdefinierten Inhalten mit Symbolen und erweitern die Angebote, um sie an alle anderen Benachrichtigungen anzupassen

– Wir aktualisieren Benachrichtigungsdesigns, um sie moderner, benutzerfreundlicher und funktionaler zu gestalten. In dieser ersten Vorschau werden Sie Änderungen von der Schublade und den Steuerelementen an den Vorlagen selbst bemerken. Wir optimieren auch Übergänge und Animationen im gesamten System, um sie reibungsloser zu gestalten. Im Rahmen der Updates dekorieren wir für Apps für Android 12 Benachrichtigungen mit benutzerdefinierten Inhalten mit Symbolen und erweitern die Angebote, um sie an alle anderen Benachrichtigungen anzupassen Optimierungen von Vordergrunddiensten – Vordergrunddienste sind eine wichtige Möglichkeit für Apps, bestimmte Arten von Aufgaben für Benutzer zu verwalten. Bei Überbeanspruchung können sie jedoch die Leistung beeinträchtigen und sogar zum Abbruch von Apps führen. Um eine bessere Benutzererfahrung zu gewährleisten, blockieren wir den Vordergrunddienst ab dem Hintergrund für Apps, die auf die neue Plattform abzielen. Um den Übergang von diesem Muster zu erleichtern, führen wir in JobScheduler einen neuen beschleunigten Job ein, der eine erhöhte Prozesspriorität und einen erhöhten Netzwerkzugriff erhält und unabhängig von Energieeinschränkungen wie Battery Saver oder Doze sofort ausgeführt wird. Aus Gründen der Rückkompatibilität haben wir auch beschleunigte Jobs in die neueste Version der Jetpack WorkManager-Bibliothek integriert. Um die Ablenkung für Benutzer zu verringern, verzögern wir jetzt die Anzeige einiger Benachrichtigungen zu Vordergrunddiensten um bis zu 10 Sekunden. Dies gibt kurzlebigen Aufgaben die Möglichkeit, diese zu erledigen, bevor ihre Benachrichtigungen angezeigt werden.

– Vordergrunddienste sind eine wichtige Möglichkeit für Apps, bestimmte Arten von Aufgaben für Benutzer zu verwalten. Bei Überbeanspruchung können sie jedoch die Leistung beeinträchtigen und sogar zum Abbruch von Apps führen. Um eine bessere Benutzererfahrung zu gewährleisten, blockieren wir den Vordergrunddienst ab dem Hintergrund für Apps, die auf die neue Plattform abzielen. Um den Übergang von diesem Muster zu erleichtern, führen wir in JobScheduler einen neuen beschleunigten Job ein, der eine erhöhte Prozesspriorität und einen erhöhten Netzwerkzugriff erhält und unabhängig von Energieeinschränkungen wie Battery Saver oder Doze sofort ausgeführt wird. Aus Gründen der Rückkompatibilität haben wir auch beschleunigte Jobs in die neueste Version der Jetpack WorkManager-Bibliothek integriert. Um die Ablenkung für Benutzer zu verringern, verzögern wir jetzt die Anzeige einiger Benachrichtigungen zu Vordergrunddiensten um bis zu 10 Sekunden. Dies gibt kurzlebigen Aufgaben die Möglichkeit, diese zu erledigen, bevor ihre Benachrichtigungen angezeigt werden. Umfangreiches Einfügen von Inhalten – Benutzer lieben Bilder, Videos und andere ausdrucksstarke Inhalte, aber das Einfügen und Verschieben dieser Inhalte in Apps ist nicht immer einfach. Um Ihren Apps das Empfangen umfangreicher Inhalte zu erleichtern, führen wir eine neue einheitliche API ein, mit der Sie Inhalte aus beliebigen Quellen akzeptieren können: Zwischenablage, Tastatur oder Drag & Drop. Sie können eine neue Schnittstelle, OnReceiveContentListener, an UI-Komponenten anhängen und einen Rückruf erhalten, wenn Inhalte über einen beliebigen Mechanismus eingefügt werden. Dieser Rückruf wird zum zentralen Ort für Ihren Code, an dem alle Inhalte eingefügt werden können, vom einfachen und gestalteten Text bis hin zu Markups, Bildern, Videos, Audiodateien und mehr. Aus Gründen der Rückkompatibilität haben wir AndroidX die einheitliche API hinzugefügt.

– Benutzer lieben Bilder, Videos und andere ausdrucksstarke Inhalte, aber das Einfügen und Verschieben dieser Inhalte in Apps ist nicht immer einfach. Um Ihren Apps das Empfangen umfangreicher Inhalte zu erleichtern, führen wir eine neue einheitliche API ein, mit der Sie Inhalte aus beliebigen Quellen akzeptieren können: Zwischenablage, Tastatur oder Drag & Drop. Sie können eine neue Schnittstelle, OnReceiveContentListener, an UI-Komponenten anhängen und einen Rückruf erhalten, wenn Inhalte über einen beliebigen Mechanismus eingefügt werden. Dieser Rückruf wird zum zentralen Ort für Ihren Code, an dem alle Inhalte eingefügt werden können, vom einfachen und gestalteten Text bis hin zu Markups, Bildern, Videos, Audiodateien und mehr. Aus Gründen der Rückkompatibilität haben wir AndroidX die einheitliche API hinzugefügt. Modernes Verhalten von SameSite-Cookies in WebView – Entsprechend den Änderungen an Chrome und anderen Browsern enthält WebView neue Verhaltensweisen von SameSite-Cookies, um zusätzliche Sicherheit und Datenschutz zu bieten und Benutzern mehr Transparenz und Kontrolle darüber zu geben, wie Cookies auf verschiedenen Websites verwendet werden können.

– Entsprechend den Änderungen an Chrome und anderen Browsern enthält WebView neue Verhaltensweisen von SameSite-Cookies, um zusätzliche Sicherheit und Datenschutz zu bieten und Benutzern mehr Transparenz und Kontrolle darüber zu geben, wie Cookies auf verschiedenen Websites verwendet werden können. Eingeschränkter Netlink MAC – Wir unterstützen Entwickler weiterhin bei der Migration auf datenschutzrechtlich zurücksetzbare Kennungen. In einem Multi-Release-Versuch, die Migration von Netlink MAC mit Gerätebereich zu vereinfachen, haben wir in Android 11 den Zugriff darauf basierend auf API-Level 30 eingeschränkt, und in Android 12 wenden wir die Einschränkung für alle Apps an – unabhängig von der Ziel-SDK-Level.

– Wir unterstützen Entwickler weiterhin bei der Migration auf datenschutzrechtlich zurücksetzbare Kennungen. In einem Multi-Release-Versuch, die Migration von Netlink MAC mit Gerätebereich zu vereinfachen, haben wir in Android 11 den Zugriff darauf basierend auf API-Level 30 eingeschränkt, und in Android 12 wenden wir die Einschränkung für alle Apps an – unabhängig von der Ziel-SDK-Level. Sichereres Exportieren von Komponenten – Um zu verhindern, dass Apps versehentlich Aktivitäten, Dienste und Empfänger exportieren, ändern wir die Standardbehandlung des Attributs android: exported so, dass sie expliziter wird. Mit dieser Änderung müssen Komponenten, die einen oder mehrere Absichtsfilter deklarieren, jetzt explizit ein android: exported-Attribut deklarieren. Sie sollten Ihre Komponenten im Manifest überprüfen, um Installationsfehler im Zusammenhang mit dieser Änderung zu vermeiden.

– Um zu verhindern, dass Apps versehentlich Aktivitäten, Dienste und Empfänger exportieren, ändern wir die Standardbehandlung des Attributs android: exported so, dass sie expliziter wird. Mit dieser Änderung müssen Komponenten, die einen oder mehrere Absichtsfilter deklarieren, jetzt explizit ein android: exported-Attribut deklarieren. Sie sollten Ihre Komponenten im Manifest überprüfen, um Installationsfehler im Zusammenhang mit dieser Änderung zu vermeiden. Android über Google Play aktualisiert – Wir werden unsere Investitionen in Google Play-Systemaktualisierungen (Project Mainline) weiter ausbauen, um Apps eine konsistentere und sicherere Umgebung für alle Geräte zu bieten. In Android 12 haben wir das Android Runtime (ART) -Modul hinzugefügt, mit dem wir Aktualisierungen der Kernlaufzeit und der Bibliotheken auf Geräten mit Android 12 übertragen können. Wir können die Laufzeitleistung und -korrektheit verbessern, den Speicher effizienter verwalten und Kotlin-Vorgänge beschleunigen. alles ohne ein vollständiges Systemupdate. Wir haben auch die Funktionalität vorhandener Module erweitert. Beispielsweise stellen wir unsere kompatible Medientranscodierungsfunktion in einem aktualisierbaren Modul bereit.

– Wir werden unsere Investitionen in Google Play-Systemaktualisierungen (Project Mainline) weiter ausbauen, um Apps eine konsistentere und sicherere Umgebung für alle Geräte zu bieten. In Android 12 haben wir das Android Runtime (ART) -Modul hinzugefügt, mit dem wir Aktualisierungen der Kernlaufzeit und der Bibliotheken auf Geräten mit Android 12 übertragen können. Wir können die Laufzeitleistung und -korrektheit verbessern, den Speicher effizienter verwalten und Kotlin-Vorgänge beschleunigen. alles ohne ein vollständiges Systemupdate. Wir haben auch die Funktionalität vorhandener Module erweitert. Beispielsweise stellen wir unsere kompatible Medientranscodierungsfunktion in einem aktualisierbaren Modul bereit. Optimierung für Tablets, Faltgeräte und Fernseher – Da mehr Menschen als je zuvor Apps auf Großbildgeräten wie Faltblättern, Tablets und Fernsehgeräten verwenden, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sicherzustellen, dass Ihre App oder Ihr Spiel bereit ist. Beginnen Sie mit der Optimierung für Tablets und der Erstellung von Apps für Faltblätter. Für den größten Bildschirm zu Hause ist auch die erste Android 12-Vorschau für Android TV verfügbar. Mit dieser Vorschau können Sie nicht nur die neuesten Android-Funktionen auf den Fernseher bringen, sondern auch Ihre Apps auf dem brandneuen Google TV-Erlebnis testen.

