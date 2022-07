Tablet Bildschirm dreht sich nicht mehr – so behebt man das Problem – In der Regel sind Tablets wie das iPad so konfiguriert, dass sie die Ausrichtung des Bildschirm anpassen, je nachdem, wie man die Geräte hält. Im Hochformat werden die Inhalte dann auch anders eingestellt als im Querformat. Allerdings passiert es ab und an, dass diese automatische Erkennung nicht mehr funktioniert.

So schreibt ein Nutzer im Android Hilfe Forum zum Galaxy Tab S5e:

ich habe das Gerät seit Samstag und bin sehr zufrieden. Allerdings ist mir aufgefallen, dass sich das Display (trotz eingeschaltetem Bildschirm drehen) bei entsprechenden Bewegungen NICHT mitdreht. Weder auf dem Startbildschirm, noch im Internetbrowser etc. Eine App, die ich installiert habe, öffnet sich immer automatisch im Querformat. Wenn ich diese schließe, ist der Startbildschirm auch im Querformat, lässt sich allerdings nicht mehr ins Hochformat ändern. Nach einem Neustart ist der Bildschirm dann wieder im Hochformat. Könnt ihr mir hier Tipps geben, woran das liegen könnte?

Ist das ein Hardware- oder ein Softwareproblem? Ich habe bereits als temporäre Lösung die App Display Control oder wie sie heißt besorgt, kann aber meiner Meinung nach für ein Gerät dieser Preisklasse nicht die Dauerlösung sein.

Generell liegt dieses Problem meistens an den Einstellungen und nur selten direkt an der Hardware. Was man dagegen tun kann, haben wir hier zusammengefasst. Bei Probleme mit dem Handy haben wir einen speziellen Artikel hier: Handy Display dreht sich nicht automatisch

Handy Bildschirm dreht sich nicht – Lösungsmöglichkeiten

Bei den meisten Android Modellen gibt es dafür eine Schnelleinstellung:

die Benachrichtigungsleiste herunter ziehen und zwar so weit, dass man alle Icons sieht

dort nach dem Icon „automatisch drehen“ oder auch „Bildschirm drehen“ suchen. Teilweise (bei Samsung) kann es auch Porträt heißen.

Diese Option aktivieren und danach sollte sich der Bildschirm wieder drehen

Ist dies nicht der Fall könnte es eventuell noch mit dem Gyroskop zusammenhängen. Dieser Sensor teilt dem Handy mit, ob es bewegt wurde und wenn es hier Probleme gibt, weiß das Gerät vielleicht gar nicht, dass sich der Bildschirm drehen soll. Daher ist es durchaus sinnvoll in einem solchen Fall das Gyroskop zu kalibrieren (*#0*# eingeben und dann auf Sensor => Gyroscope sensor => Selftest). Die Menünamen kommen von Samsung, bei anderen Android Geräten können sie unter Umständen anders heißen und auch der Aktivierungscode für das Menü kann variieren. Die Gerätecodes für die verschiedenen Anbieter haben wir hier zusammengestellt: Samsung Handy Code | Huawei Handy Codes | Apple Handy Codes | Xiaomi Handy Codes

Apple bietet für iPhone in diesem Zusammenhang einige weitere Einstellungen. Das Unternehmen schreibt zu diesen Funktionen:

Wenn Sie ein iPhone Plus haben und sich der Home-Bildschirm drehen soll, wählen Sie „Einstellungen“ > „Anzeige & Helligkeit“, und stellen Sie „Anzeigezoom“ auf „Standard“ ein.

Wenn Sie ein iPad mit Seitenschalter haben, können Sie festlegen, dass der Seitenschalter die Ausrichtungssperre aktivieren oder dass er als Schalter zum Stummschalten fungieren soll. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“. Wählen Sie unter „Seitenschalter:“ die gewünschte Funktion aus. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr iPad-Modell bestimmen.

Sollten diese Tipps nicht helfen, könnte es sich auch um einen Hardware-Defekt handeln. In diesem Fall kann eine Fachwerkstatt helfen – man sollte aber in jedem Fall vorher nach einem Kostenvoranschlag für eine eventuelle Reparatur fragen.

Video: Ausrichtungssperre beim Apple iPad

