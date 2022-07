Android: Fehlermeldung „Kamerafehler – Keine Verbindung zur Kamera möglich“ beheben – so geht es

Android: Fehlermeldung „Keine Verbindung zur Kamera Möglich“ beheben – so geht es – Die Smartphones haben immer größere und bessere Kameras an Bord und erlauben es teilweise, bessere Bilder zu machen als mit richtigen Kameras, die nicht telefonieren können. Ab und an gibt es aber Probleme und oft hängen solche Schwierigkeiten mit der Meldung „Keine Verbindung zur Kamera möglich“ oder im Englischen: „can’t connect to camera“ zusammen. Dabei bekommt das System (wie die Meldung schon sagt) keinen Zugriff auf die Handykamera und dann sind natürlich auch keine Aufnahmen möglich. In diesem Artikel wollen wir zeigen, was man dagegen tun kann und wie man wieder Zugriff auf die Kamera bekommt.

Android: Fehlermeldung „Keine Verbindung zur Kamera möglich“ beheben

Wie immer ist es dabei eine gute Idee, das Handy neu zu starten. Dann werden alle Daten neu geladen und teilweise behebt das den Fehler bereits. Dazu sollte man auch prüfen, ob die neuste Android Version mit allen Updates installiert wurde. Falls nicht sollte man das Update zuerst machen und dann prüfen, ob die App bereits wieder läuft.

Sollte auch das nicht helfen, kann man versuchen, den Speicher der App zu leeren und die App selbst neu zu starten. Die entsprechenden Funktionen findet man unter „Einstellungen“ > „Apps“. Dort gibt es die Funktion Stopp erzwingen oder unter Speicher auch den Bereich Cache leeren. Danach wird die App mit komplett leeren Voreinstellungen neu gestartet.

Wenn auch das nicht funktioniert, sollte man aus dem App Store eine kostenlose andere Kamera App installieren und prüfen, ob diese funktioniert. Sollte auch das den gleichen Fehler bringen, deutet viel auf ein Hardware-Problem hin und es kann sich lohnen, das Smartphone in einer Fachwerkstatt prüfen zu lassen. Unter Umständen muss die Kamera gewechselt werden und die Verbindung intern neu gesetzt werden.

