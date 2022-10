Windows 11 Anleitung und Handbuch in Deutsch – Microsoft hat mit Windows 11 zum ersten Mal nach mehreren Jahren wieder einen neuen Namen für das Windows Betriebssystem auf den Markt gebracht. Windows 10 wurde zwar auch immer weiter entwickelt, der Name an sich bliebt aber gleich und nur die Build Nummer unterschied die Versionen untereinander.

Microsoft schreibt selbst zum neuen Ansatz von Windows 11:

Die Verantwortung, für so viele Menschen zu designen, nehmen wir nicht auf die leichte Schulter. Die letzten 18 Monate brachten eine unglaubliche Veränderung in der Art und Weise, wie wir unsere PCs verwendet haben; Wir gingen davon, den PC in unser Leben einzupassen, zu dem Versuch, unser ganzes Leben in den PC zu integrieren. Unsere Geräte waren nicht nur der Ort, an dem wir zu Besprechungen, Kursen und Erledigungen gingen, sondern auch, um mit Freunden Spiele zu spielen, unsere Lieblingssendungen anzuschauen und, vielleicht am sinnvollsten, miteinander in Kontakt zu treten. Dabei haben wir Bürogeplänkel, Flurgeschwätz, Workouts, Happy Hours und Urlaubsfeiern digital nachgebaut.

Was so stark war, war die Verschiebung des PCs, die wir sahen und fühlten – von etwas Praktischem und Funktionalem zu etwas Persönlichem und Emotionalem. Dies hat uns bei der Entwicklung der nächsten Windows-Generation inspiriert. Um Ihnen einen vertrauten Ort zu schaffen, an dem Sie kreieren, lernen, spielen und vor allem auf neue Weise verbinden können.