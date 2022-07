Huawei P60: kein Kirin 9100 Prozessor, stattdessen wohl 4G Version des Snaodragon 8+ – In dieser Woche gab es einige Irritationen zum Prozessor der neuen Huawei P60 Serie. Angeblich würde das Unternehmen wohl an einem Kirin 9100 Chipsatz arbeiten, der dann in den neuen Modellen verbaut sein soll.

Mittlerweile scheint dagegen recht sicher, dass Huawei bei den neuen Modellen (sowohl Huawei P60 als auch Mate 50) auf Snapdragon Technik von Qualcomm setzt. Um das Embargo nicht zu verletzen wurden extra 4G Versionen des Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessors gefertig, die nun in den neuen Huawei Modellen zum Einsatz kommen sollen. Die neuen Huawei Flagships haben daher den gleichen Speed wie die Konkurrenz am Markt, können nur nicht auf 5G setzen.

Huawei P60 soll Quad-Curved Waterfall Display bekommen

Der Hersteller TCL Huaxing hat ein neues Display vorgestellt, dass eine Waterfall-Technik mit 4 abgerundeten Seiten und 88 Grad Winkel hat. Dabei sind also nicht nur die Längsseiten des Bildschirms abgerundet, sondern auch ob und unten am Display gibt es diese Abrundungen.

Diese neue Display soll nach Angaben von Experten sowohl beim Huawei Mate 50 als auch beim Huawei P60 zum Einsatz kommen. Im Vergleich zu den aktuellen Modellen hätte das neuen Huawei P60 damit ein Display mit 4 abgerundeten Seite und der Waterfall-Technik, die das Display fast randlos um die Kanten zieht. Die Auflösung des neuen Display soll bei 3200 × 1440 Pixeln liegen. Leider gibt es bisher noch keine Grafiken und Bilder, wie das neue Smarthones dann in der Praxis aussehen könnte, aber der Ansatz hört sich recht spannend an.

Huawei P60 – Qualcomm Spezialprozessor für die neue Serie

Es gibt ein interessantes Detail rund um den möglichen Prozessor der neuen Huawei P60 Serie. Die Modelle dürfen durch das US Embargo weiter keine 5G Technik von US Herstellern bekommen, daher soll Qualcomm angeblich an einer speziellen Variante des Snapdragon 8 Gen 1 Chipsatzes arbeiten. Dieser hat die normale Power der Prozessoren, aber nur ein 4G Modem. Die Huawei P60 Modelle könnten damit die volle Snaddragon Power bekommen ohne gegen das Embargo zu verstoßen.

Huawei P60 – viele Fragen rund um die kommenden Kamera-Handys

Die Huawei P-Serie war lange Zeit der Maßstab für die Kamera-Handys auf dem Markt. In 2021 gab es allerdings hier einen Bruch, denn durch die Android Blockade kann Huawei die Modelle nicht mehr mit einem kompletten Android anbieten und hat daher außerhalb von China deutliche Probleme bei der Vermarktung. Daher gab es in 2021 zwar einen Huawei P50 Serie, aber nur in China. Deutsche Nutzer mussten lange auf den Marktstart der neuen Modelle warten und bisher sieht es nicht gut aus, was die normalen Huawei P50 Modelle in Deutschland betrifft.

UPDATE: Es gibt mittlerweile erste Konzepte rund um die neuen Modelle, aber es bleibt unsicher, wie nah diese an den Originalen liegen. Dennoch kann man so schon mal einen Blick auf eventuelle erste Details der neuen Serie werfen

Daher richten sich die Hoffnungen auf den Nachfolger. Es wird mit großer Sicherheit ein Huawei P60 und wohl auch ein Huawei P60 pro geben. Eventuell setzt das Unternehmen auch wieder auf ein Huawei P60 pro +. Die entsprechenden Markenanmeldungen sind zumindest bereits gemacht und es gibt an sich auch keinen Grund, warum Huawei, das Erfolgsmodell nicht fortsetzen sollte. Unklar ist allerdings, ob die Modelle dann wirklich in Deutschland zu haben sein werden. An sich hat sich an der Situation rund um Android und Huawei nicht viel geändert. Es gibt weiter das Embargo der US Regierung und damit ist Huawei von den wichtigsten Android Diensten abgeschnitten. Wenn also die Huawei P60 Serie erscheinen sollte, dann wieder mit HarmonyOS und damit mit einem Betriebssystem, das in Deutschland bisher weitgehend unbekannt ist. Auch in Europa sehen die Zahlen für HarmonyOS nicht viel besser aus. Eine Garantie für den Start der kommenden Huawei P60 Smartphones in Deutschland gibt es also auch in 2022 nicht.

Dazu bleiben weiter einige Fragen offen:

In 2021 hat Huawei bei den P50 Modellen nur auf 4G gesetzt, weil man keinen Zugang zu schnellen 5G Prozessoren hatte. Das ist ein Wettbewerbsnachteil und es ist nicht sicher, ob es in 2022 besser werden wird – Huawei ist nach wie vor von 5G Chipsätzen abgeschnitten und daher könnten auch die kommenden Modelle reine 4G Geräte werden. Das Unternehmen setzt zwar mittlerweile auch immer mehr eigene Komponenten bei den Prozessoren, ob man aber im Top-Segement mithalten kann ist derzeit eher noch fraglich.

Die Frage nach den Chipsätzen wird auch von aktuellen Chipmangel bestimmt. Vor allem bei den teuren Chipsätzen gibt es recht wenig und wenn dann sehr teure Modellreihen. Bei Knappheit der Chips wird Huawei aber wohl in erster Linie den lukrativen Heimatmarkt in China beliefern – auch ein Grund warum die Modelle möglicherweise nicht international starten werden.

Wird die Zusammenarbeit mit Leica bei der Kamera auch in diesem Jahr weiter bestehen bleiben? Mittlerweile findet man Leica Kameras auch bei anderen Herstellern, daher ist bisher nicht sicher, ob die Kooperation von Leica und Huawei auch beim Huawei P60 und dem P60 pro Bestand haben wird. Es wäre aber auf jeden Fall ein Rückschritt, wenn Huawei diesen Partner verlieren würde.

Die neuen Huawei P60 Modelle werden wieder im Sommer erwartet. Bis dahin wird noch einige Zeit vergehen und für Huawei könnte sich die Situation auch weiter entspannen. Daher lohnt es sich, die kommenden Monate und die ersten Leaks rund um die neuen Modelle abzuwarten, dann wird man sicher mehr zum Konzept und der Ausrichtung der Huawei P60 Serie sagen können. Prinzipiell kann man aber auch in diesem Jahr wieder davon ausgehen, dass Huawei die P60 Serie in erster Linie als Kameramonster positionieren wird und daher wieder den ersten Platz bei den besten Kamera-Handys anstrebt. Bisher war man dabei auch immer sehr erfolgreich und es gibt keinen Grund, warum es bei der Huawei P60 Geräten nicht klappen sollte.

BILD: Huawei P60 Serie Konzept