Samsung Galaxy S23: Notfall SMS per Satellit soll kommen

Samsung würde seinen Galaxy-Smartphones bald ein Satellitenkommunikationssystem hinzufügen. Das sagt jedenfalls Ricciolo, ein sehr aktiver Informant auf Twitter. Der Leaker ist seit vielen Jahren in der Branche präsent und hat mehrere Male ins Schwarze getroffen, indem er Produkte oder neue Produkte Monate vor der offiziellen Ankündigung vorgestellt hat. Der südkoreanische Riese würde damit in die Fußstapfen von Apple und Huawei treten. Tatsächlich hat der kalifornische Hersteller auf seinem iPhone 14 einen Dienst namens „Notruf SOS via Satellit“ eingeweiht . Mit diesem Tool können Sie Notfallmeldungen senden, indem Sie eine Verbindung zu Satelliten herstellen. Auf diese Weise kann der Benutzer eine Rettungsstelle kontaktieren, auch wenn sein iPhone kein WLAN oder Mobilfunknetz hat. Dieses System ist derzeit den Vereinigten Staaten und Kanada vorbehalten.

Der originale Tweet dazu auf Twitter:

Bisher ist nicht bekannt, mit welchem Betreiber Samsung in Sachen Satellitenkommunikation zusammenarbeiten wird. Aple nutzt Globalstar als Partner, vielleicht wird dies auch bei Samsung der Partner werden. Generell soll Android bei Android 14 die Satellitenkommunikation von Haus aus unterstützen, Samsung wäre daher beim Galaxy S23 schon etwas weiter.

Samsung Galaxy S23: Kamera-Modul wird neu gestaltet

OnLeaks hat erste Render-Entwürfe der neuen Galaxy S23 Modelle veröffentlicht und wie immer basieren seine Entwürfe auf den aktuell bekannten Details zu den neuen Modellen. Er geht daher davon aus, dass sowohl Galaxy S23 als auch das S23+ das Kamera-Modul des Topmodells bekommen werden. Das heißt konkret, es gibt kein Kameramodul mehr, sondern die Objektive sind wieder einzeln angeordnet. Das kennt man in diesem Jahr bereits vom Galaxy S22 ultra.

Es gab zu den neuen Entwürfen auch direkt Kritik, denn damit würden die Topmodelle den neuen Einsteiger-Smartphones doch recht ähnlich sehen. Eine eigene Formsprache für die Premium-Modelle ist nicht mehr zu erkennen. Es bleibt also abzuwarten, ob Samsung die Rückseite nicht doch noch etwas individueller gestaltet.

Samsung Galaxy A04s – Einsteiger-Smartphone mit ähnlichem Design der Topmodelle

Samsung Galaxy S23: keine guten Nachrichten beim Akku

Die Samsung Galaxy S23 Modelle haben in China die Zertifizierung der 3C bekommen und damit gibt es erste bestätigte technische Daten. Leider sind diese nicht unbedingt toll, denn sie bestätigen, dass Samsung weiter nur auf eine schnelle Aufladung mit 25 Watt setzen wird. Der Speed der Aufladung des Akkus wurde damit in den letzten Jahren nicht wesentlich erhöht und Samsung hinkt in diesem Bereich hinter den anderen Anbietern hinterher. Die Konkurrenz bietet bei den Topmodelle bereits schnelles Laden mit mehr als 100 Watt an und kann daher die Akkus deutlich schneller füllen.

Beim Galaxy S23 ultra ist noch nicht ganz klar, was genau verbaut ist. In der Zertifizierung wird auch hier 25 Watt angegeben aber bereits im Vorjahr gab es bei den Ultra-Modellen 45 Watt als Aufladung, daher scheint der Rückschritt nicht ganz plausibel. Wahrscheinlich wird man die S23 Ultra auch wieder mit 45 Watt laden können.

Samsung Galaxy S23: keine Probleme beim Zeitplan für den Launch

Samsung hat in Korea die Akkus für die neue Galaxy S23 Serie zertifiziert. Es gibt dadurch zwar noch keine Hinweise, welche Akkugrößen zu erwarten sind, aber das Unternehmen hatte diesen Schritt im letzten Jahr auch im September durchgeführt. Samsung scheint also auch in diesem Jahr trotz der Probleme mir Corona im Zeitplan zu sein. Die Galaxy S22 wurden dabei dann im Februar 2022 vorgestellt – ein Start der Galaxy S23 Reihe im Februar 2023 scheint daher aktuell auch möglich, falls es in den kommenden Monaten keine anderen Probleme an anderer Stelle gibt.

Samsung Galaxy S23 ultra: mehr Rahmen für die neuste Generation

Die Hersteller haben in den letzten Jahren vor allem bei den Topmodellen den Rahmen um die Geräte immer weiter reduziert. Beim Samsung Galaxy S23 soll es nun aber wieder einen dickeren Rahmen geben – angeblich wird die Umrandung 0.15 mm dicker als bei den Galaxy S22 aus dem Vorjahr. Die Geräte wirken damit im direkt Vergleich etwas bulliger. Warum Samsung diesen Schritt geht und auf einen etwas dickeren Rahmen setzt, ist leider nicht bekannt. Stabilitätsprobleme gibt es beim Galaxy S22 bisher nicht, daran kann es also nicht liegen.

Samsung Galaxy S23 ultra: 1 Zoll Bildsensor mit weniger als 200MP Auflösung

Das Samsung Galaxy S23 ultra wird die beste Kamera innerhalb der Galaxy S23 Serie bekommen und Leaker Ice Universe hat einige Details veröffentlicht, was man von der neuen Kamera erwarten kann und was auch nicht. Konkret schreibt er zu den technischen Details (angeblich bereits zu 100% bestätigt):

ein Hauptsensor mit weniger als 200 MP Auflösung. Damit widerspricht er einige früher Vorhersagen, wonach die S23 Ultra Modell einen 200 MP Sensor bekommen sollten.

Die Pixelgröße der Hauptkamera soll bei 0.6μm liegen, der Sensor selbst eine gesamte Größe von 1/1.3″ Zoll haben

es soll eine F1.7 Blende verbaut sein

Apple arbeitet ebenfalls mit einem 1 Zoll Sensor beim neuen iPhone 14 pro, die Modelle wären also in diesem Bereich auf Augenhöhe. Allerdings wollen andere Anbieter bereits Smartphones mit 200 MP Kamera bringen (beispielsweise wohl das Xiaomi 13). Bleibt dann abzuwarten, wie gut die Kamera der Galaxy S23 im Vergleich mit diesen Modellen arbeitet.

Samsung Galaxy S23 ultra: Display und Abmessungen sollen gleich bleiben

Die Samsung Galaxy S23 ultra werden wieder die Premium-Modelle der Galaxy S23 Serie werden, allerdings sollte man nicht zu große Veränderungen im Vergleich zu den aktuellen Galaxy S22 ultra Smartphones erwarten. Laut Leaker IceUniverse sollen wichtige Daten gleich bleiben:

6.8 Zoll Display mit 3088×1440 Pixeln Auflösung

Abmessungen mit 163.4×78.1×8.9 mm fast unverändert (S22 ultra: 163.3×77.9×8.9 mm)

Bleibt daher abzuwarten, in welchen anderen Bereichen Samsung Verbesserungen bringen wird, der neuen Snapdragon 8 Gen2 Prozessor ist ja bereits sicher.

UPDATE: Leaker Ice Universe hat noch weitere Details und konnte bestätigen, dass die Kamera das gleich abgesetzte Design wie beim Samsung Galaxy S22 ultra bekommen wird (aber wohl verbesserte Technik). Es gibt also auch im kommenden Jahr bei der Ultra-Version kein Kameramodul, sondern einzelne Objektive. Spannend wird eher die Frage, ob die normalen S23 Modelle auch auf dieses Design wechseln werden.

Samsung Galaxy S23: Motorolas Flaggschiff zeigt bereits, was man bei Samsung erwarten kann

Motorola hat das neuen Moto X30 pro vorgestellt und dort den HP1 Bildsensor von Samsung verbaut. Dieser Chip hat zum ersten Mal bei Smartphones eine Auflösung von 200 MP und könnte daher bei der Qualität der Aufnahmen deutlich bessere Leistungen bieten (wenn auch die anderen Faktoren bei Hard- und Software passen). Das ist dann wohl auch das Setup, dass man vom Samsung Galaxy S23 erwarten kann, denn dort soll wohl auch ein HP1 oder ein noch unveröffentlichter HP2 Kamera-Sensor zum Einsatz kommen. Auf jeden Fall sollen die Samsung Galaxy S23 ultra auch mit einer 200 MP Kamera ausgestattet sein und daher wird es interessant werden zu sehen, welche Qualität Motorola beim Moto X30 pro liefert – und ob die Galaxy S23 dann da mithalten können.

Der neue 200 MP Sensor soll aber wohl nur in den neuen Galaxy S23 ultra verbaut sein. Wie genau das Kamera-Setup der normalen Modelle aussieht, ist bisher noch offen.

Samsung Galaxy S23: neuer Speicher soll doppelt so schnell sein

Samsung hat die neuste Generation der eigenen Speicher-Technologie mittlerweile offiziell angekündigt und auch den Hinweis gegeben, dass der neue UFS 4.0 Speicher in diesem Monat in die Massenfertigung gehen wird. Zukünftige Highend-Smartphones werden daher ab sofort auf diese neue Technik zurückgreifen können und man kann sehr stark davon ausgehen, dass auch die eigenen Topmodelle davon profitieren. Die Galaxy S23 Serie wird daher wohl komplett auf UFS 4.0 Speicher setzen und das bedeutet auch, dass große Datenmengen deutlich schneller (bis zu 100% mehr Bandbreite) und energie-effizienter in die Speicher geschrieben werden können. Hintergrund ist, dass druch die größeren Kameras und die schnelle 5G Technik imer größere Datenmengen schnell verarbeitet werden müssen. Dazu ist ein schneller Speicher unumgänglich.

Das Unternehmen schreibt im Original zum neuen UF 4.0 Speicher:

Der erste mobile UFS 4.0-Speicher der Branche, der im Mai von Samsung entwickelt wurde, soll diesen Monat in die Massenproduktion gehen. Das neue UFS 4.0 wird eine entscheidende Komponente in Flaggschiff-Smartphones sein, die große Mengen an Datenverarbeitung für Funktionen wie hochauflösende Bilder und grafiklastige Handyspiele erfordern, und später in Mobilität, VR und AR eingesetzt werden. Samsung kündigte außerdem die Marktverfügbarkeit von zwei Enterprise-SSDs an. Die PM1743, die mit den CES 2022 Innovation Awards ausgezeichnet wurde, ist die erste PCIe 5.0-SSD der Branche, während die PM1653 die erste 24G-SAS-SSD ist, die beide jetzt in Massenproduktion sind. Das Unternehmen hob außerdem seine Paradigmenwechsel SmartSSD und CXL DRAM hervor, die entwickelt wurden, um Engpässe in aktuellen Arbeitsspeicher- und Speicherarchitekturen zu vermeiden.

Das Samsung Galaxy S23 wird in der Meldung zwar nicht direkt erwähnt, aber es wäre mehr als merkwürdig, wenn Samsung UFS 4.0 als „entscheidende Komponente in Flaggschiff-Smartphones“ bezeichnet und diese Technik dann bei den eigenen Flaggschiffen weg lässt.

Samsung Galaxy S23: 200MP Kamera mit HP2 Bildsensor erwartet

Die Samsung Galaxy S23 Serie könnte doch noch eine 200MP Kamera bekommen, allerdings mit einigen Einschränkungen:

die Geräte nutzen nicht den neuen ISOCELL HP3 Sensor von Samsung, sondern stattdessen eine HP2 Version, die bisher noch nicht veröffentlicht wurde

die 200MP Kamera ist wohl nur im Samsung Galaxy S23 ultra verbaut und daher bleibt offen, welche Kamera-Details in den normalen Modellen zum Einsatz kommen werden

Generell ist es aber ein guter Schritt, dass auch Samsung endlich auf die 200MP Technik setzt, auch wenn dies natürlich noch nicht automatisch bedeutet, dass die Qualität der Aufnahmen deutlich verbessert wird. Aber 200MP bieten zumindest die Chance auf einen Qualitätssprung bei den Aufnahmen, wenn auch die restliche Technik entsprechend angepasst wird.

Samsung Galaxy S23: Qualcomm Prozessor-Deal bis 2030

Es gab bereits Leaks und Hinweise, wonach Samsung bei der Galaxy S23 Serie nur noch auf einen Prozessor setzen wird und dieser von Qualcomm kommen soll. Im Gespräch zu den aktuellen Geschäftszahlen hat Qualcomm CEO dieses Agreement nun weitgehend bestätigt und dabei das Samsung Galaxy S23 direkt erwähnt. Man kann es also als offizielle Bestätigung nehmen: die Galaxy S23 Serie wird ausschließlich den Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz (SM8550) von Qualcomm bekommen.

Cristiano Amon — President and Chief Executive Officer – sagte dazu im Earnig Call selbst:

So wie Sie darüber nachdenken sollten, wird Snapdragon ihre Galaxy-Produktlinie, ihre Galaxy-Flaggschiffprodukte, antreiben. Und was ich an dieser Stelle sagen kann, ist, dass wir vor der Vereinbarung zu 75 % auf dem Galaxy S22 waren. Sie sollten darüber nachdenken, dass wir auf dem Galaxy S23 und darüber hinaus viel besser sein werden. Es ist ein mehrjähriger Vertrag. Und es ist – das kann ich Ihnen wahrscheinlich sagen. Sie sollten darüber nachdenken, dass wir ihre Geräte weltweit mit Power versorgen.

Das dürfte für viele Nutzer ein guter Schritt sein, denn die Exynos Prozessoren, die auch in Deutschland zum Einsatz kamen, konnte in vielen Bereichen nicht mit den Chipsätzen von Exynos mithalten.

Ab 2025 will Samsung dann zumindest im HighEnd Bereich wieder eigene Modelle anbieten. Ob sich dieser Plan so halten lässt, ist aber noch offen, zumindest hat man mit Qualcomm eine passende Alternative auch über 2025 hinaus.

Samsung Galaxy S23: FE Modelle soll es ab kommenden Jahr wieder geben

In den letzten Wochen gab es immer wieder Hinweise, dass Samsung die Galaxy S22 FE Modelle nicht auf den Markt bringen wird und es sah bereits so aus, als würde man zukünftig auch auf die FE Modelle verzichten.

Das scheint sich nun aber nicht zu bestätigen, denn es gibt Berichte, wonach Samsung im kommenden Jahr wieder ein Galaxy S23 FE plant. Konkret hat man in diesem Jahr das Galaxy S22 FE wohl nur ausgesetzt, weil die Knappheit an Chips ein neues Modell kaum realisierbar gemacht hat. Dazu hatte das Unternehmen immer wieder mit Lockdowns durch Corona zu kämpfen – die Ressourcen für die Modellentwicklung waren daher sehr eng bemessen. Im kommenden Jahr geht Samsung wieder von einer besseren Versorgungslage aus. Daher plant man weiter mit den FE-Modelle und einem Galaxy S23 FE – nur eben nicht in diesem Jahr.

Samsung Galaxy S23: bei der Kamera wenig Neues

Die Galaxy S23 Serie setzt aller Wahrscheinlichkeit nach nicht auf den aktuellen HP3 Hauptsensor von Samsung bei der Kamera und auch in anderen Bereichen der Kamera gibt es eher schlechte Nachrichten: als Telefoto Sensor soll de gleichen 10 MP Technik zum Einsatz kommen, die man aktuell auch bereits beim Galaxy S22 findet. Hoffnung gibt es noch beim Galaxy S23 ultra. Bei diesen Modellen könnte ein anderer Sensor eingesetzt werden – sicher ist das aber noch nicht.

Bei Gizmochina schreibt man dazu:

Wenn man dem neuesten Bericht Glauben schenken will, wird der Telekamerasensor des Kameramoduls des Samsung Galaxy S23 und des Galaxy S23 Plus nicht aktualisiert. Dem Bericht zufolge wird die Samsung Galaxy S23-Serie weiterhin denselben 10-Megapixel-Telefotosensor verwenden, der in den Smartphones Galaxy S22 und S22 Plus zu finden ist. Was es für das Galaxy S23 Ultra sein wird, ist noch nicht bekannt. Es bleibt abzuwarten, ob sich der unveränderte Kamerasensor auf das Teleobjektiv beschränkt oder ob das gesamte Rückkamera-Setup gleich bleibt. Die bisher verfügbaren Informationen sind unbestätigt. Selbst wenn sie vorerst wahr sind, können sie geändert werden, da der Start der S23-Serie noch Monate entfernt ist.

Insgesamt sieht es damit bisher so aus, als würden die Galaxy S23 Modelle wohl keine absoluten Kamera Handys werden. Ob es für den Platz unter den Top 10 der besten Kamera-Modelle reichen wird, ist eher fraglich. Es wir ddaher spannend, mit welchen Punkten Samsung beim Galaxy S23 der Konkurrenz Paroli bieten möchte.

Samsung Galaxy S23: Schickes neues Konzept zeigt die Ultra-Variante

UPDATE: Techniconzept hat die Farbvarianten nochmal um eine goldene Version erweitert. Wahrscheinlich wird so eine Farbe in kommenden Jahr nicht umgesetzt, man kann sich aber dennoch schon mal anschauen, wie so ein goldenes Samsung Galaxy S23 aussehen könnte. Bei Drittanbieter kann man sich die Geräte voraussichtlich auch wieder vergolden lassen – wenn man genug Kleingeld hat und dies für so ein Finish ausgeben möchte.

Noch gibt es kein offizielles Bild-Material zu den kommenden Galaxy S23 Modellen, daher ist das eine gute Gelegenheit für Designer, eigene Entwürfe zu präsentieren. Technizo Conzept hat ein Design entwickelt, dass wieder den S-Pen enthält und auf der Front mit einer Punch-Hole Kamera arbeitet. Eine Under-Display Kamera erwartet der Designer also nicht.

Auf der Rückseite gibt es wieder ein leicht angedeutetes Kameramodule (das hatte Samsung bei S22 ultra weg gelassen). Dazu sieht man den 200MP Sensor für die Kamera. Bleibt abzuwarten, was sich davon tatsächlich bestätigt.

Samsung Galaxy S23: Samsung will beim Akku wieder angreifen

Samsung setzt bei der kommenden Galaxy S23 Serie angeblich auf neue Akku Technik und will daher bei vergleichbaren Akkugrößen zukünftig etwa 10 Prozent mehr Leistung anbieten. Die neuen Akkus sollen dabei in allen Geräten der Galaxy S23 Serie eingesetzt werden und die aktuelle Kritik an den vergleichsweise geringen Laufzeiten der Modelle verstummen lassen. In Verbindung mit den neuen Energiespar-Funktionen von Android 13 könnten die Laufzeiten der kommenden Modelle dabei deutlich erhöht werden.

Konkret sollen die neuen Akku-Größen dabei wie folgt aussehen:

Galaxy S23: 4.500mAh

Galaxy S23+: 5.000mAh

Galaxy S23 ultra: 5.500mAh.

Hintergrund für die Neuerung ist ein Fertigungsverfahren aus dem Bereich der eAuto Akkus. Die neuste Batterie-Generation setzt dabei auf Stacking beim Aufbau der Akkus und stapelt so die Materialien übereinander. Das ist effizienter als bisherige Produktionstechniken und kann auch den Platz in den Akkus besser nutzen. Im Endeffekt sind die Akkus damit leistungsstärker bei gleicher Größe. Allerdings testet Samsung diese Produktion derzeit erst – für die Modelle der Galaxy S23 Serie soll dann aber die Massenproduktion fertig sein.

Samsung Galaxy S23 – Snapdragon X70 Modem scheint sicher

Bei der Technik gibt es aktuell noch eher wenig belastbare Details rund um die kommende Galaxy S23 Serie, aber man kann wieder davon ausgehen, dass die beste Prozessor-Technik verbaut ist und das bedeutet auch, dass sehr sicher das neuen 5G Modem Snapdragon X70 zum Einsatz kommen wird. Qualcomm hat die neuen X70 Modelle bereits vorgestellt und daher gibt es offiziell einen Blick auf die neue Technik. Das X70 arbeitet dabei zum ersten Mal mit AI Technik und lässt die 5G Verbindungen daher durch eine künstliche Intelligenz optimieren. Das verspricht energiesparende und stabilere 5G Verbindungen für die Smartphone der Galaxy S23 Reihe. Welche anderen Möglichkeiten damit geboten werden ist bisher noch nicht bekannt, die Modelle werden aber auf jeden Fall auch Standalone-5G (beispielsweise aktuell im Vodafone Netz) nutzen können.

Die technischen Details der neuen X70 Modems von Samsung:

Snapdragon X70 führt den weltweit ersten 5G-KI-Prozessor in einem Modem-RF-System ein und nutzt die Leistung der KI, um bahnbrechende 5G-Geschwindigkeiten, Abdeckung, geringe Latenz und Energieeffizienz zu ermöglichen, um das 5G Connected Intelligent Edge zu betreiben

Der konkurrenzlose Funktionsumfang von Snapdragon X70 bietet globalen Betreibern ultimative Flexibilität zur Maximierung der Frequenzressourcen für die Bereitstellung des bestmöglichen 5G für Verbraucher und Unternehmen

Snapdragon X70 setzt fortschrittliche Funktionen wie Qualcomm® 5G AI Suite, Qualcomm® 5G Ultra-Low Latency Suite, Qualcomm® 5G PowerSave Gen 3 und 4X Sub-6 Carrier Aggregation frei, um eine unübertroffene 5G-Leistung zu erreichen

Wahrscheinlich wird das neue Modem im Snapdragon 8 Gen2 Prozessor zum Einsatz kommen, Details zum neuen Chipsatz gibt es aber bisher noch nicht. Eine vergleichbare technische Konfiguration wird auch für die kommende Generation der Xiaomi 13 Modelle erwartet.

Samsung Galaxy S23 – interner Codename ist „Project Diamond“

In dieser Woche gab es technisch kaum neuen Details rund um die neue Galaxy S23 Serie, aber Ross Young hat den Codenamen für die neuen Modelle geleakt und demnach sollen die neuen Smartphones unter der Bezeichnung „Project Diamond“ entwickelt werden. Hinweise auf eventuelle neue Features gibt der Name in der Regel aber nicht, meistens werden die Codenamen so gewählt, dass sie weitgehend neutral sind. Das dürfte auch beim „Project Diamond“ der Galaxy S23 Modelle wieder der Fall sein. Technische Details und neue Features kann man aus dem internen Arbeitsnamen daher also nicht ableiten.

Zuerst gab es um diese Bezeichnung etwas Verwirrung, da angenommen wurde, der neue Arbeitsnahme steht für ein neues Gerät mit flexiblem Display. Inzwischen scheint aber die Mehrheit der Experten eher davon auszugehen, dass es sich dabei um den internen Codenamen für die Galaxy S23 Reihe handelt.

Das Video zum Samsung ISOCELL HP1 Kamerasensor

