Xiaomi 12 und Xiaomi 12T – so findet man die IMEI Nummer – Xiaomi 12 und Xiaomi 12 pro wurden an vielen Stellen überarbeitet und verbessert. Es gibt neue Technik, einen neuen Look und auch mit MIUI 13 ein neues Betriebssystem für die Modelle. Grundlegenden Funktionen haben sich aber nicht verändert und so nutzen auch die Xiaomi 12 Smartphone eine IMEI zur Indeitifikation der Modelle und zu deren eindeutigen Erkennung.

Was bedeutet IMEI?

IMEI ist die Abkürzung für International Mobile Station Equipment Identity, die 16-stellige Nummer wird vom Gerätehersteller vergeben und ermöglicht die eindeutige Identifizierung von GSM- oder UMTS-fähigen Geräten. Alle Endgeräte übermitteln bei der Einwahl ins Mobilfunknetz ihre IMEI. Im Falle eines Diebstahl des Smartphones* kann man somit die IMEI sperren lassen und dementsprechend den Zugang zum Netz verhindern. Die IMEI-Nummer wird anschließend auf eine Blacklist im EIR (Equipment Identity Register) gesetzt. Bei der Einwahl ins Netz wird diese abgeglichen, bei einer Übereinstimmung soll der Zugang blockiert werden. Allerdings unterstützen nicht alle Mobilfunkanbieter diesen Dienst, zudem ist auch die IMEI-Nummer nicht hundertprozentig fälschungssicher. Es gibt Programme, welche eine Neuprogrammierung der Seriennummer ermöglichen.

Xiaomi 12 und Xiaomi 12T – so findet man die IMEI Nummer

Die IMEI-Nummer ist somit nützlich und es ist ratsam diese aufzuschreiben und sicher zu verwahren. Insbesondere bei einen Diebstahl ist es wichtig, die Nummer vorher notiert zu haben, um die Nummer schneller sperren zu können. Nachfolgend werden mehrere Varianten beschrieben, wie man die IMEI beim Xiaomi 12 finden kann:

Über das Einstellungen-Menü: Anwendungen –>Einstellungen –> System –> Über das Telefon, dort den Eintrag IMEI suchen und die Nummer notieren. Mit der Einwahl des Codes *#06# auf der Telefontastatur lässt sich die IMEI-Nummer ebenso anzeigen. Darüber hinaus ist die IMEI-Nummer im Einschub für die SIM-Karte hinterlegt, diesbezüglich den SIM-Kartenslot öffnen und die Nummer notieren. Zudem befindet sich die Nummer meist auf der Verpackung der Geräte. Zu guter Letzt ist die IMEI-Nummer oftmals auf der Rechnung beim Handykauf hinterlegt

Man kann die IMEI also auch noch finden, falls das Handy beispielsweise verloren gegangen ist. Es ist aber recht sinnvoll, sie noch zu notieren, wenn man das Gerät noch hat.

