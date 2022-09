Xiaomi, Redmi und POCO – diese Smartphones sollen Android 13 bekommen – Android 13 ist mittlerwweile final veröffentlicht und die Hersteller haben demit begonnen, ihre Modelle auf Android 13 aufzurüsten. Für Xiaomi und die Marken gibt es nun eine erste Liste, welche Modelle aufgrund des Update-Zeitraums mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Android 13 versorgt werden und welche Geräte auch nicht. Das ist bisher noch keine offizielle Liste, aber eine Zusammenstellung auf Grundlage der offizielle Daten zu den Smartphones.

Der Zeitplan für die Android 13 Entwicklung

Wann genau die einzelnen Geräte Android 13 bekommen werden, steht bisher noch nicht fest. Man kann aber aufgrund der bisherigen Erfahrungen damit rechnen, dass bis Ende 2022 die ersten Modelle die neue Version bekommen werden und dann Anfang 2023 der Rest auf Android 13 aufgerüstet wird.

UPDATE: Viele Experten waren davon ausgegangen, dass Xiaomi für die Marken Android 13 in Verbindung mit der neuen MIUI 14 Benutzeroberfläche. Tatsächlich hat das Unternehmen aber nun bereits in China für die Xiaomi 12 Modelle Android 13 in Verbindung mit MIUI 13 verteilt. Eventuell will das Unternehmen so den Speed der Umsetzung etwas erhöhen. Es könnte aber auch einfach daran liegen, dass Xiaomi 12 , Xiaomi 12 Pro and Xiaomi Pad 5 am Preview Programm von Google für Android 13 teilgenommen haben und daher diese Version einfach umzusetzen war.

Xiaomi Smartphones die Android 13 bekommen

Mi 10S

Mi 11/Pro/Ultra

Mi 11i/11X/11X Pro

Xiaomi 11X/HyperCharge

Xiaomi 11T/Pro

Xiaomi 12 / Pro / Lite

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi MIX 4 / MIX 5 / MIX 5 PRO

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi CIVI

Xiaomi Pad 5 Series

Redmi Smartphones, die Android 13 bekommen

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

Redmi Note 10T/10 5G

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G

Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro

Redmi Note 11T/11 5G/4G

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming

Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite

POCO Smartphones die Android 13 bekommen

POCO F3/GT

POCO X3 GT / X3 Pro

POCO F4/Pro/GT

POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4Pro 4G

POCO C4

Redmi K30 Pro / Zoom Edition

Redmi K30S Ultra

POCO F2 Pro

Mi 10 / Pro / Ultra

Mi 10T / Pro

Redmi Note 8 2021

Diese Modelle bekommen KEIN Android 13

Redmi 9 / Prime / 9T / Power

Redmi Note 9 / 9S / Pro / Pro Max

Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing

POCO X3 / NFC

POCO X2 / M2 / M2 Pro

Mi 10 Lite/Youth Edition

Mi 10i/10T Lite

Mi Note 10 Lite

Google schreibt selbst zu den Neuerungen von Android 13:

Fotoauswahl und APIs – Um die Privatsphäre von Benutzern bei Fotos und Videos zu schützen, fügt Android 13 eine Systemfotoauswahl hinzu – eine standardisierte und optimierte Methode für Benutzer, um sowohl lokale als auch Cloud-basierte Fotos sicher zu teilen. Die langjährige Dokumentenauswahl von Android ermöglicht es einem Benutzer, bestimmte Dokumente jeglicher Art mit einer App zu teilen, ohne dass diese App die Berechtigung benötigt, alle Mediendateien auf dem Gerät anzuzeigen. Die Fotoauswahl erweitert diese Funktion um eine spezielle Erfahrung zum Auswählen von Fotos und Videos. Apps können die Fotoauswahl-APIs verwenden, um auf die freigegebenen Fotos und Videos zuzugreifen, ohne dass eine Berechtigung zum Anzeigen aller Mediendateien auf dem Gerät erforderlich ist. Wir planen, die Fotoauswahl über Google Play-Systemupdates als Teil eines MediaProvider-Modulupdates für Geräte (mit Ausnahme von Go-Geräten) mit Android 11 und höher für mehr Android-Nutzer verfügbar zu machen.

Berechtigung für WLAN in der Nähe – Android 13 führt die Laufzeitberechtigung NEARBY_WIFI_DEVICES (Teil der Berechtigungsgruppe NEARBY_DEVICES) für Apps ein, die die Verbindungen eines Geräts zu nahe gelegenen Zugriffspunkten über WLAN verwalten. Die neue Berechtigung ist für Apps erforderlich, die viele häufig verwendete Wi-Fi-APIs aufrufen, und ermöglicht es Apps, Geräte in der Nähe über Wi-Fi zu erkennen und sich mit ihnen zu verbinden, ohne dass eine Standortberechtigung erforderlich ist. Zuvor waren die Anforderungen an die Standortberechtigung eine Herausforderung für Apps, die eine Verbindung zu nahe gelegenen Wi-Fi-Geräten herstellen mussten, aber den Gerätestandort nicht wirklich benötigten. Apps, die auf Android 13 abzielen, können jetzt stattdessen die Berechtigung NEARBY_WIFI_DEVICES mit dem Flag „neverForLocation“ anfordern, was dazu beitragen sollte, ein datenschutzfreundliches App-Design zu fördern und gleichzeitig die Reibung für Entwickler zu verringern. Mehr erfahren.

Quick Settings Placement API – Quick Settings in der Benachrichtigungsleiste sind eine bequeme Möglichkeit für Benutzer, Einstellungen zu ändern oder schnelle Aktionen auszuführen, ohne den Kontext einer App zu verlassen. Bei Apps, die benutzerdefinierte Kacheln bereitstellen, erleichtern wir es Benutzern, Ihre Kacheln zu entdecken und zu den Schnelleinstellungen hinzuzufügen. Mithilfe einer neuen Kachelplatzierungs-API kann Ihre App den Benutzer jetzt auffordern, Ihre benutzerdefinierte Kachel direkt zum Satz aktiver Schnelleinstellungskacheln hinzuzufügen. Ein neuer Systemdialog ermöglicht es dem Benutzer, die Kachel in einem Schritt hinzuzufügen, ohne die App zu verlassen, anstatt zu den Schnelleinstellungen gehen zu müssen, um die Kachel hinzuzufügen.

Thematische App-Symbole – In Android 13 erweitern wir die dynamische Farbe von Material You über Google-Apps hinaus auf alle App-Symbole, sodass Benutzer Symbole auswählen können, die den Farbton ihres Hintergrundbilds und andere Designeinstellungen übernehmen. Alles, was Ihre App bereitstellen muss, ist ein monochromatisches App-Icon und eine Optimierung des adaptiven Icon-XML. Wir ermutigen alle Entwickler, kompatible Symbole bereitzustellen, um Benutzern, die sich angemeldet haben, ein konsistentes Erlebnis zu bieten. Themenbezogene App-Symbole werden zunächst auf Pixel-Geräten unterstützt, und wir arbeiten mit unseren Geräteherstellerpartnern zusammen, um sie auf mehr Geräte zu bringen.

Spracheinstellungen pro App – Bei einigen Apps können Benutzer eine Sprache auswählen, die sich von der Systemsprache unterscheidet, um den Anforderungen mehrsprachiger Benutzer gerecht zu werden. Solche Apps können jetzt eine neue Plattform-API aufrufen, um die bevorzugte Sprache des Benutzers festzulegen oder abzurufen, was dazu beiträgt, Boilerplate-Code zu reduzieren und die Kompatibilität beim Festlegen der Laufzeitsprache der App zu verbessern. Für eine breitere Kompatibilität werden wir eine ähnliche API in einer kommenden Jetpack-Bibliothek hinzufügen.

Schnellere Silbentrennung – Die Silbentrennung macht umbrochenen Text leichter lesbar und trägt dazu bei, dass Ihre Benutzeroberfläche anpassungsfähiger wird. In Android 13 haben wir die Leistung der Silbentrennung um bis zu 200 % optimiert, sodass Sie sie jetzt in Ihren TextViews fast ohne Auswirkungen auf die Rendering-Leistung aktivieren können. Um eine schnellere Silbentrennung zu ermöglichen, verwenden Sie die neuen Häufigkeiten fullFast oder normalFast in setHyphenationFrequency.

HINWEIS: Dieser Artikel befasst sich nur mit Android 13 bei Xiaomi. Andere Hersteller haben wir hier zusammengefasst: Android 13 und Samsung | Android 13 und Honor

