O2 Freikarte: Prepaid Allnet Flat für 4.99 Euro

O2 Freikarte: 50% Rabatt auf die Allnet Flat im ersten Monat – Die 50% Aktion bei der kostenlose Sim von O2 gab es bereits im letzten Jahr und sie scheint sich bewährt zu haben, denn O2 hat diese neue Sonderaktion nun nochmal neu aufgelegt und setzt sie auch im Januar und Februar fort. Neue Kunden zahlen dabei im ersten Monat jeweils nur den halben Preis für die Allnet Flat und zwar für alle drei Varianten. Im billigsten Fall zahlen Kunden für die O2 Prepaid Flat daher nur 4.99 Euro im ersten Monat. Am Grundprinzip der O2 Freikarte ändert sich dabei nicht – man kann die Handykarten weiter kostenlos bestellen, es gibt weder Kaufpreis, noch Versandkosten und auch keine Aktivierungsgebühr.

O2 schreibt selbst zur neuen Aktion:

Vom 01.03. bis einschließlich 24.05.2022 erhalten O2 my Prepaid Neukunden 50% in den ersten 4 Wochen ab Buchung. Angebot: 50% auf die Grundgebühr in den ersten 4 Wochen ab Buchung, Für O2 my Prepaid Neukunden im Tarif S, M oder L

Alle O2 my Prepaid Neukunden, die einen O2 my Prepaid Tarif S, M oder L buchen, profitieren automatisch in den ersten vier Wochen ab Buchung von der Aktion.Der Rabatt gilt ausschließlich für die ersten vier Wochen, danach gilt der Standard-Preis.