Wird es ein Samsung Galaxy S22 FE geben? – Samsung hat in den letzten Jahren bei der Galaxy S-Serie auch immer auf ein Fan-Edition-Modelle (FE) gesetzt, die nach einiger Zeit nachgeschoben wurden und damit ein Update für die bestehende Modelle waren. Im letzten Jahr musste man den Start allerdings recht weit verschieben, weil die Chips nicht verfügbar waren – der Start der Galaxy S21 FE fiel daher fast auf den Marktstart der nächsten Generation der Galaxy S22 Modelle. Daher bleibt die Frage, ob Samsung diese Strategie fortsetzt und auch in diesem Jahr ein Galaxy S22 FE auf den Markt bringen wird.

UPDATE: Entgegen den ersten Gerüchte gibt es mittlerweile Hinweise, dass Samsung keine Galaxy S22 FE Variante auf den Markt bringen wird. Die Modellnummer ist angeblich nicht vergeben, stattdessen soll das Unternehmen an einem Nachfolger des Galaxy S21 FE arbeiten. Offiziell Informationen dazu gibt es aber ebenfalls nicht, der Status ist also weiter ungeklärt.

Offizielle Informationen dazu gibt es bisher noch nicht, Samsung hat also weder bestätigt noch dementiert, dass man an einer Fan Edition für die Galaxy S22 arbeitet. Die Hinweise und Leaks rund um die neuen Modelle sind aber schin sehr deutlich und lassen den Schluss zu, dass der Marktstart einer Glaxy S22 FE Edition in diesem Jahr sehr wahrscheinlich ist.

Bei BusinessKorea heißt es sehr konkret:

Es wird erwartet, dass Samsung Electronics den Mobile Application Processor (AP) von MediaTek in seine Premium-Smartphone-Produktreihe integrieren wird. Das Unternehmen hat die APs von MediaTek bisher in begrenztem Umfang für die preisgünstige Galaxy-A-Serie verwendet. Dies bedeutet, dass der Exynos AP, der von der Foundry-Sparte von Samsung Electronics hergestellt wird, auf dem AP-Markt weiter an Boden verlieren wird. Samsung erwägt, die APs von MediaTek in das Galaxy S22 Fan Edition (FE) und das Galaxy S23 einzubauen, die in der zweiten Jahreshälfte 2022 ausgerollt werden. Es wird erwartet, dass die APs von MediaTek für etwa die Hälfte der Galaxy S22 FE-Smartphones und für verwendet werden Die Galaxy S23-Smartphones sollen in Asien verkauft werden.

Der neue Report geht also nicht nur sehr sicher von einem kommenden Galaxy S22 FE aus, sondern bestätigt auch, dass die Modelle wieder in der 2. Hälfte 2022 vorgestellt werden. Samsung wird damit wohl im August oder September auch diese Modelle auf den Markt bringen und damit ein Update für die normalen Galaxy S22 Smartphones anbieten.

Allerdings ist die Marktlage nach wie vor angespannt, es ist durchaus nicht ausgeschlossen, das auch in diesem Jahr wieder ein Mangel an Chips oder neue Corona Wellen dafür sorgen, dass der Start der Galaxy S22 FE wieder nach hinten verschoben werden muss. Generell sollte man aber vorerst davon ausgehen, dass Samsung die neuen Modelle im zweiten Halbjahr 2022 auf den Markt bringen wird – offen ist allerdings auch weiterhin, wo genau die Unterschiede zu den normalen Galaxy S22 liegen werden.

BILD: Galaxyx S21 FE

Die neusten Artikel rund um Samsung