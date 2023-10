Samsung Galaxy A01, A02 und A03: IMEI Nummer finden und nutzen – Die Smartphones der Galaxy Aox Serie sind die Einsteiger-Modelle bei Samsung und man zahlt teilweise nur etwas mehr als 100 Euro für die Smartphones. Dennoch lohnt es sich, sie zu schützen und im Falle eines Diebstahls oder Verlustes Anzeige zu erstatten. Dazu ist die IMEI Nummer wichtig, denn daüber lassen sich die Geräte eindeutig identifizieren und man kann daher mit dieser Nummer sehr konkret das Gerät melden, das gestohle wurde. Umgekehrt können Käufer von gebrauchten Geräten per IMEI prüfen, ob die Modelle eventuell gestohlen sind. In diesem Artikel wollen wir zeigen, wie man die IMEI beim den Samsung Galaxy A01, A02 und A03 findet und was man noch damit machen kann.

Was bedeutet IMEI?

IMEI seht für International Mobile Station Equipment Identity, die 16-stellige Nummer wird vom Gerätehersteller vergeben und soll die eindeutige Identifizierung von GSM- oder UMTS-fähigen Geräten ermöglichen. Jedes Endgerät übermittelt bei der Einwahl ins Mobilfunknetz seine IMEI. Im Falle eines Diebstahl des Smartphones kann man somit die IMEI sperren lassen und somit den Zugang zum Netz verhindern. Die IMEI-Nummer wird anschließend auf eine Blacklist im EIR (Equipment Identity Register) gesetzt. Bei der Einwahl ins Netz wird diese abgeglichen, bei einer Übereinstimmung soll der Zugang blockiert werden. Jedoch unterstützen nicht alle Mobilfunkanbieter diesen Dienst, zudem ist auch die IMEI-Nummer nicht hundertprozentig fälschungssicher. Es gibt Programme, welche eine Neuprogrammierung der Seriennummer ermöglichen.

VIDEO: Darum ist die IMEI wichtig

Samsung Galaxy A01, A02 und A03: IMEI Nummer finden und nutzen

Die IMEI-Nummer ist somit nützlich und es lohnt sich diese zu merken. Insbesondere bei einen Diebstahl ist es wichtig, die Nummer vorher notiert zu haben, um die Nummer schnell sperren zu können. Nachfolgend werden mehrere Möglichkeiten beschrieben, wie man die IMEI beim Samsung Galaxy finden kann:

Unter den Menüpunkt Einstellungen geht man zu Info und weiter zu Telefon-Identität, um die IMEI auszulesen. Auch mit der Einwahl des Codes *#06# auf der Telefontastatur lässt sich die IMEI-Nummer anzeigen. Die IMEI-Nummer ist zudem im Einschub für die SIM-Karte hinterlegt, lediglich den SIM-Kartenslot öffnen und die Nummer notieren Auf der Verpackung der Geräte: dort befinden sich in der Regel die Geräteangaben, Speichergröße, Farbe und teilweise auch die IMEI-Nummer. Außerdem ist die IMEI-Nummer oftmals auf der Rechnung beim Handykauf zu finden.

VIDEO Die IMEI abfragen

IMEI immer sicher aufbewahren

Es kann ein Problem sein, wenn Dritte deine IMEI des Handys kennen. Die IMEI ist eine 15-stellige Nummer, die für jedes Gerät eindeutig ist. Sie wird verwendet, um das Gerät zu identifizieren und zu verfolgen.

Wenn Dritte deine IMEI kennen, können sie:

Dein Handy sperren lassen. Wenn dein Handy gestohlen wird, kannst du deinen Mobilfunkanbieter bitten, die IMEI zu sperren. Dies verhindert, dass das Handy mit einem Mobilfunknetz verbunden wird.

Wenn dein Handy gestohlen wird, kannst du deinen Mobilfunkanbieter bitten, die IMEI zu sperren. Dies verhindert, dass das Handy mit einem Mobilfunknetz verbunden wird. Deine Handyaktivitäten verfolgen. Mit der IMEI können Dritte den Standort deines Handys verfolgen und deine Handyaktivitäten überwachen.

Mit der IMEI können Dritte den Standort deines Handys verfolgen und deine Handyaktivitäten überwachen. Dein Handy mit einer anderen SIM-Karte verwenden. Wenn Dritte deine IMEI kennen, können sie deine SIM-Karte entfernen und eine andere SIM-Karte in das Handy einlegen. Dies ermöglicht es ihnen, dein Handy zu verwenden, ohne deine Zustimmung einzuholen.

Um die Risiken zu minimieren, solltest du deine IMEI nur an Personen weitergeben, denen du vertraust. Du solltest sie auch nicht in öffentlichen Bereichen preisgeben.

Hier sind einige Tipps, wie du deine IMEI schützen kannst:

Gib deine IMEI nur an Personen weiter, denen du vertraust.

Veröffentliche deine IMEI nicht in öffentlichen Bereichen.

Halten deine IMEI-Nummer auf dem Handy geheim.

Verwende einen PIN-Code, um dein Handy zu sperren.

Aktualisiere die Software deines Handys regelmäßig.

Wenn du denkst, dass deine IMEI kompromittiert wurde, solltest du dich an deinen Mobilfunkanbieter wenden.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

