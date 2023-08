Apple Watch: Swipe für Benachrichtigungen oder Control Center funktioniert nicht – Die Apple Watch hat in allen Versionen einen einfachen Überblick über die wichtigsten Funktionen und Kennwerte: das Control Center oder Kontrollzentrum. Dort sieht man die Batterieladung, kann den Flugmodus anschalten oder auch die Uhr auf stumm schalten. Das Menü ist daher durchaus wichtig für die Nutzung der Smartwatch (es geht aber auch ohne).

Apple schreibt selbst zur normalen Bedienung des Kontrollzentrums:

Kontrollzentrum öffnen: Streiche auf dem Zifferblatt nach oben. Ansonsten legst du den Finger unten auf das Display und streichst dann nach oben.

Hinweis: Du kannst das Kontrollzentrum nicht über den Home-Bildschirm auf deiner Apple Watch öffnen. Drücke stattdessen die Digital Crown, um zum Zifferblatt zu gelangen oder um eine App zu öffnen und öffne dann das Kontrollzentrum.

Kontrollzentrum schließen: Streiche von oben nach unten oder drücke auf die Digital Crown, um das Kontrollzentrum zu schließen.

Ab und an berichten aber Nutzer davon, dass diese Geste nicht funktioniert und nicht erkannt wird. Das passiert teilweise nach Updates, aber nicht nur in diesem Zusammenhang. In diesem Artikel wollen wir zeigen, was man in solchen Fällen tun kann.

Lösung: Apple Watch Swipe für Benachrichtigungen oder Control Center funktioniert nicht

Generell helfen in den meisten Fällen die bekannten Lösungen, die standardmäßig probiert werden sollten:

Ein Neustart der Smartwatch (Seitentaste und die Digital Crown gleichzeitg etwa 10 Sekunden drücken) kann dieses Problem bereits beheben. Nach dem Neustart ist in vielen Fällen ein Zugriff auf das Control Center möglich.

Sollte danach das Problem immer noch bestehen kann man versuchen, die Uhr mit dem iPhone neu zu koppeln. Die Schritt sind etwas umfangreicher als ein normaler Reset, aber durch den Sync werden oft Probleme gelöst, die nach einem normalen Reset noch bestehen bleiben.

Dazu kann es helfen, die neuste watchOS Version zu installieren um sicherzustellen, dass man eine Version ohne eventuell bekannte Bugs hat. Teilweise berichten Nutzer auch davon, dass der Swipe möglich ist, wenn man ihn langsam ausführt. Das kann aber natürlich nur übergangsweise eine Lösung sein.

VIDEO: Swipe Control Up funktioniert nicht bei der Apple Watch

