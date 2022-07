Bye, bye Mobilcom-Debitel – Der Freenet Konzern hatte es bereits angekündigt: die Marken sollen umgebaut und gestrafft werden, die Freenet Marke tritt dabei zukünftig in den Vordergrund und dort findet man dann alle Angebote und Leistungen des Unternehmens. Dies wird nun umgesetzt und daher verschwindet der Auftritt unter Mobilcom-Debitel und stattdessen werden Kunden zu Freenet umgeleitet. Dort findet man dann die Handyangebote und Deals von MD unter neuem Auftritt und mit neuem Namen.

Das Unternehmen schreibt selbst zum Umstellung:

die Digitalisierung verändert unser Leben. Tatsächlich beeinflusst sie schon heute zahlreiche Lebensbereiche. Mit unserer Marke mobilcom-debitel gelten wir seit jeher als verlässlicher digitaler Begleiter in dieser wechselhaften Welt. Es ist Zeit für den nächsten Schritt:

Am 13. Juli 2022 wird aus mobilcom-debitel die Marke freenet. Wir vereinen das Beste aus Mobilfunk, Internet und TV-Entertainment unter einem Dach und vereinfachen die Orientierung im komplexen, digitalen Alltag. Was das für Dich bedeutet:

Am 13. Juli werden wir unsere Shops, unsere Internetseiten und unseren Kundenservice auf die Marke freenet umstellen.

Die Domain www.mobilcom-debitel.de wird zu www.freenet-mobilfunk.de.

Die mobilcom-debitel GmbH wird zur freenet DLS GmbH.

Für bestehende Tarife und Verträge ändert sich vorerst nichts, die Angebote werden zu den gebuchten Konditionen weitergeführt und am 13. Juli dann unter der Marke Freenet betreut. Rufnummern und auch Ansprechpartner bleiben ebenso gleich. In erster Linie gibt es also einen neuen Namen für die Angebote von MD und auch etwas mehr Auswahl, da bei Freenet auch einige weitere hauseigene Tarife zur Verfügung stehen werden. Auch die Shops werden die Anpassung bekommen und zukünftig auch als Freenet Shops arbeiten und nicht mehr unter der Mobilcom-Debitel Marke.