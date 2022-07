Xiaomi 12 lite offiziell vorgestellt – Xiaomi hat neben der Xiaomi 12S Reihe nun auch das Xiaomi 12 lite vorgestellt und verzichtet bei diesen Modelle aus das S im Namen. Die Lite-Version ergänzt dabei die Serie mit einem preisgünstigen Modell, der Preis liegt bei etwas unter 500 Euro und ist damit zwar niedriger als bei den anderen Modellen der Serie, ein wirklich billiges Handy ist das Xiaomi 12 lite damit aber nicht. Dafür gibt es aber auch beispielsweise eine Hauptkamera mit 108MP Auflösung.

Das Unternehmen schreibt selbst zur Kamera:

Das Xiaomi 12 Lite verfügt über ein Triple-Kamera-Setup auf Studioniveau und verfügt über eine 108-Megapixel-Hauptkamera, die von einem großen HM2-Sensor angetrieben wird, eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine 2-Megapixel-Makrokamera, die hochauflösende Bilder aus jedem Winkel detailliert aufnimmt. In Kombination mit Eye-Tracking-Fokus und aktivierter Bewegungserfassung verleiht das Kamera-Setup den Bildern eine bessere Klarheit und Qualität und eröffnet ganz neue Möglichkeiten für spontane Cover-Aufnahmen. Die 32-Megapixel-Frontkamera verfügt über einen GD2-Sensor und Autofokusfunktionen, die ultraklare Selfies mit verfeinerter Klarheit und Farbe ermöglichen. Angetrieben von Xiaomis selbstentwickeltem Algorithmus, der Tiefenschätzung und Portrait-Matting nutzt, um einen lebensechten Bokeh-Effekt zu simulieren, schafft es der Selfie-Portrait-Modus mit Auto-HDR, schmeichelhafte Fashion-Selfie-Ergebnisse zu liefern. Ergänzt durch Xiaomi Selfie Glow – zwei weiche LEDs – fängt die Frontkamera Ihre natürliche Schönheit in allen Szenarien mit außergewöhnlichen Details ein. Darüber hinaus ist Xiaomi 12 Lite mit einer Reihe beeindruckender Bildfunktionen ausgestattet, um Ihre Beiträge und Videos in sozialen Medien zu bereichern, darunter Magic Cutout – ein professioneller Editor, der automatisch Personen, Katzen und Hunde für die Bildbearbeitung identifiziert und umreißt, Vlog-Modus mit 19 Vorlagen zum Erstellen von Vlogs in verschiedenen Stilen im Handumdrehen und andere aufregende Funktionen wie One-Click-KI-Kino und eine Reihe einfach zu verwendender Filmfilter.

Als Startpreis nennt das Unternehmen 449 Dollar, einen Preis in Euro gibt es bisher noch nicht. Auch die deutschen Kanäle von Xiaomi teasern das neue Modell an, daher kann man wohl davon ausgehen, dass die Modell zeitnah auch in Deutschland vorbestellbar sein werden.

