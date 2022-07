Windows 12 – neue Name könnte bereits 2024 kommen – Microsoft hat über viele Jahre nur mit dem Namen Windows 10 gearbeitet und Feature-Updates einfach auch unter diese Marke eingepflegt. Das Betriebssystem hat sich also weiter entwickelt, der Name ist aber gleich geblieben. Mit Windows 11 mussten sich die Nutzer zum ersten Mal wieder an einen neuen Namen gewöhnen. Das könnte nun früher als gedacht bereits wieder notwendig sein, denn nach einem aktuellen Bericht gibt es Hinweise auf eine Verkürzung des Zeitplan für Updates. 2024 soll es dabei bereits eine neuen Hauptversion von Windows geben – dann wohl auch mit neuem Namen. Viele Experten gehen daher von einem neuen Windows 12 bereits 2024 aus,

Bei WindowsCentral schreibt man zu den neuen Plänen des Unternehmens:

Microsoft stellt auf einen neuen Engineering-Zeitplan für Windows um, der das Unternehmen zu einem traditionelleren dreijährigen Veröffentlichungszyklus für Hauptversionen des Windows-Clients zurückkehren und gleichzeitig die Ausgabe neuer Funktionen erhöhen wird, die mit der aktuellen Version von Windows ausgeliefert werden Markt. Die Nachricht kommt nur ein Jahr, nachdem das Unternehmen angekündigt hat, dass es auf eine jährliche Veröffentlichungskadenz für neue Windows-Versionen umstellen wird. Laut meinen Quellen, die mit diesen Plänen vertraut sind, beabsichtigt Microsoft nun, alle drei Jahre „Hauptversionen“ des Windows-Clients auszuliefern, wobei die nächste Version derzeit für 2024 geplant ist, drei Jahre nach der Auslieferung von Windows 11 im Jahr 2021. Das bedeutet, dass die ursprünglich geplante 2023-Client-Version von Windows (Codename Sun Valley 3) gestrichen wurde, aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Mir wurde gesagt, dass Microsoft mit der Umstellung auf diesen neuen Entwicklungsplan auch plant, die Ausgabe neuer Funktionen zu erhöhen, die den Benutzern der neuesten Version von Windows zur Verfügung gestellt werden.

Der Name ist natürlich bisher noch nicht fest, eventuell wird Microsoft auch etwas kreativer und setzt auf ein Windows 2024 oder geht auf eine ganz neue Benennung. Auf jeden Fall scheint aber die Frist bis zur kommenden Version nun kürzer zu sein.

