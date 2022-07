HarmonyOS 3 soll Ende Juli erscheinen – Huawei arbeitet derzeit mit einer Strategie aus 2 Betriebssystemen. In China laufen die aktuellen Huawei Modelle mit dem HarmonyOS Betriebssystem und damit komplett ohne Android. In der restlichen Welt gibt es die Geräte mit Android in der abgespeckten Version ohne die Google Dienste.

Die neuste Version von HarmonyOS soll dabei zeitnah vorgestellt werden. Huawei hat offiziell den Termin am 27. Juli 2022 angekündigt und HarmonyOS 3 vorzustellen und damit die neuste Version des eigenen Betriebssystems zu präsentieren.

Die Einladung gibt s bisher aber nur für China und daher kann man wohl davon ausgehen, dass HarmonyOS 3 wieder vor allem in China angeboten wird und man es in Deutschland und in der restlichen Welt offiziell nicht bekommen kann. Die erwarteten neuen Modelle (Huawei P60 und Huawei Mate 50) werden daher in Deutschland – sofern es eine Marktstart hierzulande gibt – wohl also weiter mit Android und ohne Google Dienste laufen. In China dagegen wird es die Modelle direkt mit HarmonyOS 3 geben.

Hinweise zu neuen Features und Details zur Technik gibt es leider bisher noch nicht. Es bleibt abzuwarten, in welche Richtung Huawei das eigene Betriebssystem weiter entwickelt, es wäre aber zu hoffen, dass man die Kompatibilität mit Android stärkt und so früher oder später auch den Einsatz in Europa und in der restlichen Welt ohne größere Einschränkungen möglich macht.